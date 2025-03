Friedrich Merz erklärt seinen Rücktritt (leider nur eine Satire)

Sehr geehrte deutsche Landleute und Parteikollegen! Ich, Friedrich Merz, erkläre hiermit meinen Rücktritt.

Nach Rücksprache mit meiner Familie und um Schaden von der Partei sowie dem demokratischen System der Bundesrepublik abzuwenden, habe ich heute, am 9. März 2025, gegenüber der Ehrenvorsitzenden unsere Partei, Frau Dr. Angela Merkel, meinen Verzicht auf alle politischen Ämter erklärt. Diese Entscheidung fiel mir schwer, doch die Umstände zwingen mich dazu.

Politische Notwendigkeiten innerhalb und außerhalb der CDU machten es mir unmöglich, meinen angekündigten Kurs zu halten. Zu viele Wahlversprechen musste ich brechen, was meiner Glaubwürdigkeit erheblichen Schaden zufügte und mir drohte, politisch das Genick zu brechen. Ich hatte den Deutschen eine konsequente Migrationspolitik und die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Zustände an den Grenzen versprochen. Die Grenzen wollte ich für alle Illegalen Bürger schließen und das Asylrecht verschärfen. Doch die Koalition mit der SPD zwang mich zu Kompromissen, die die Basis meiner Partei nicht mitzutragen bereit war und die viele Deutsche verständlicherweise erzürnten. Ich musste von „geordneter Rückführung“ statt von Abschiebung sprechen. Die Medien nannten mich daraufhin „Wendehals“. So sehr mich diese Kritik traf, war sie im Kern doch berechtigt.

Die Schuldenobergrenze wurde mein nächster Stolperstein: Ich hatte im Wahlkampf eiserne finanzielle Disziplin gepredigt und eine Verfassungsänderung zur Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen. Doch die SPD forderte Investitionen in Klimaschutz, Rüstung und Unterstützung der Ukraine für die Fortsetzung des Krieges gegen Russland. In letztem Punkt war ich mit ihnen einer Meinung, doch mein Plan, dies mit Einsparungen und Kürzungen der zu hohen Bundesausgaben zu erreichen, ließ sich nicht durchsetzen. Da ich mich darauf festgelegt hatte, die Brandmauer um jeden Preis zu verteidigen, musste ich hier ebenfalls in den Verhandlungen Federn lassen, weil ich auf die SPD angewiesen war und diese sich zu keinem Kompromiss bereit erklärte.

Mein Fünf-Punkte-Plan schrumpfte auf ein Zugeständnis, die Schuldenbremse zu lockern, was für viele als Verrat an meiner Wirtschafts-DNA wahrgenommen wurde. Parteifreunde wie Wolfgang Schäuble haben mich aus dem Grabe heraus scharf gerügt. Sie erschienen mir im Traum und tadelten mich: „Du hast die Kontrolle verloren!“. Und sie haben recht.

Ich muss einsehen, dass die Brandmauer zur AfD, die ich im Januar 2025 zwecks Unterstützung bei meinem Plan für Grenzkontrollen durchbrochen hatte, zum Bumerang wurde. Am Ende nutzte sogar Björn Höcke meine Reden, um mich als Verräter zu brandmarken. Die Empörung über diesen Tabubruch und mein anschließenden Schweigen zerstörten meine Glaubwürdigkeit. Selbst Emmanuel Macron fragte mich am 26. Februar 2025 in Paris spöttisch, ob ich „mit halber Koalition regieren“ wolle. Das hat mir zu denken gegeben.

Die aktuellen neuesten Umfragen mit einer AfD, die in Richtung 30 Prozent tendiert, lassen schon jetzt das Ausmaß des von mir angerichteten Schadens offensichtlich werden. Angela Merkel mahnte einst: „Die Wähler vergessen das nicht.“ Und sie hatte recht. Meine Frau sagte mir heute: „Friedrich, Du erkennst dich selbst nicht mehr im Spiegel!“ Und auch sie hat recht. Ich habe die Chance verspielt, Deutschland mit einer Regierung der bürgerlichen Erneuerung wieder eine Zukunft zu geben. Ich habe alles verraten, wofür ich politisch stand.

Aus diesem Grund habe ich den Gremien meiner Partei und den Bundespräsidenten heute mitgeteilt, dass ich für eine Regierungsbildung nicht länger als Kanzler zur Verfügung stehe. Meine politische Laufbahn ist beendet. Ich danke allen Mitstreitern, Kollegen und dem deutschen Volk für das in mich gesetzte Vertrauen und bedauere zutiefst, dieses derart missbraucht zu haben. Ich übergebe die Verantwortung an einen Nachfolger, der mehr Ehrlichkeit, Rückgrat und Aufrichtigkeit hat als ich, und danke meinen Unterstützern. Die CDU wird ohne mich weitergehen und vielleicht sogar einen erfolgreichen Neuanfang erleben. Noch morgen werde ich mit der Niederschrift meiner Memoiren beginnen, die den Titel „Vom Hardliner zum Harmoniesuchenden“ tragen sollen.

Ihnen alles Gute, mit schwerem Herzen



Friedrich Merz, 9. März 2025