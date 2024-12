Friedrich Merz: Mann ohne Eigenschaften und Rückgrat

Bereits zu Beginn des Beitrags sei festgehalten, dass Friedrich Merz – gemeinsam mit Armin Laschet, dem Herausforderer von Olaf Scholz bei der Wahl am 26. September 2021 – der in jeder Beziehung sowohl fachlich inkompetenteste als auch am meisten unqualifiziert daherschwadronierende und orientierungslos polternde Kanzlerkandidat einer Partei ist, die sich zwar “christlich” nennt, jedoch diesem hehren Anspruch nicht einmal zu 1 ppm (ppm = parts per million, also eins zu einer Million) genügt. Bekanntlich wurde Friedrich Merz nach der Bundestagswahl 2002 von der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel als Fraktionsvorsitzender abgelöst (oder besser gesagt aus dem Amt geschasst) und auf das politische Abstellgleis eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden abgeschoben; eine Aktion, welche er verständlicherweise als schwere Kränkung empfinden musste. Da er den Ansprüchen der Kanzlerin in deren erstem Kabinett (2005 – 2009) wohl ebenfalls nicht genügte – sie mochte ihn offenbar nicht sonderlich –, schmollte er zusehends, war voller Groll und trat dann nicht mehr zur Wahl 2009 an.

Stattdessen verdingte er sich anschließend beim weltweit größten Vermögensverwalter mit dem Namen BlackRock, was sich irgendwie von ersten Eindruck her so anhört wie „Schwarze Kassen“ (und vielleicht könnte da auch noch etwas dran sein). Mit anderen Worten: Friedrich Merz schaffte – offenbar erfolgreich – auf Anhieb die Aufnahmeprüfung ins globalistische BlackRock-Imperium und trat fortan nicht nur als Transatlantiker, sondern auch noch als Anhänger des Chefglobalisten und WEF-Generalsekretärs Klaus Schwab in Erscheinung. Irgendwie fühlte er sich aber doch noch zu Höherem berufen; Geld konnte dies sicherlich nicht sein, weit eher ging es um die Gier nach Macht und Einfluss. So kehrte er – womöglich katalysiert durch die Ankündigung seiner Intimfeindin Angela, sich zum Ende ihrer vierten Amtszeit zurückziehen zu wollen – nach einem 12-jährigem politischem “Sabbatical“ anlässlich der Wahl im September 2021 als Gewinner eines Direktmandats wieder in den Deutschen Bundestag zurück.

“They never come back” Lügen gestraft

Nachdem er zuvor bereits zweimal erfolglos für den Parteivorsitz der CDU kandidiert hatte (erstmals im Dezember 2018 gegen die konturlose Annegret Kramp-Karrenbauer alias „Krampf-Gassenhauer“, dann nochmals im Januar 2021 gegen den späteren gescheiterten CDU-Kanzlerkandidaten Armin “Lusche” Laschet) und dabei nur die zweite Geige gegen zwei äußerst schwache Kandidaten spielte, gelang es ihm dann Ende Januar 2022 im dritten Anlauf, sich auf den Olymp der Macht in einer von der Endlos-Kanzlerin Merkel sowohl personell als auch intellektuell vollends ausgedünnten Partei emporzuschwingen. Man könnte es aber auch so ausdrücken, dass hier ein Einäugiger eben zum König im Reich der Blinden gekürt wurde. Und sollte er es im Februar 2025 schaffen, mit der Kanzlerschaft den Mount Everest der bundesdeutschen Politik zu erklimmen, wäre er bereits der Dritte nach dem Boxer Muhammed Ali alias Cassius Clay und Ex-Präsident Donald Trump, der das Attribut „They never come back“ Lügen straft. Warten wir’s ab.

Friedrich Merz kommt mir vor wie die Hauptfigur im dreibändigen Hauptwerk des Kärntner Schriftstellers Robert Musil (1880 – 1942) mit dem Titel „Der Mann ohne Eigenschaften“, einem der bedeutendsten Romane des 20. Jahrhunderts, das in der Endzeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie spielt. Man wird aus ihm einfach nicht klug. Er verhält sich wie ein Frosch, von dem man überzeugt war, ihn bereits in Händen zu halten, der aber dank seiner glitschigen Oberfläche trotzdem wieder in sein gewohntes Nass entwischen konnte. Haben Sie es schonmal geschafft, einen einen Pudding an die Wand zu nageln? So ähnlich ist es mit Friedrich Merz: Man bekommt ihn, den Mann ohne Eigenschaften, einfach nicht zu fassen.

Das dicke Ende kommt viel später

Wann immer er seine – nur allzu oft dem ungeliebt-verhassten Gegner rechts der CDU entlehnten – Statements zum Besten gibt (die, das weiß er sicherlich auch, nicht nur im links-grün politischen Lager, sondern auch im ebenso eingefärbten medialen Milieu einen Shitstorm nach dem anderen auslösen) und man ihm gerade inhaltlich Recht geben will, zieht er umgehend schon wieder den Schwanz ein. Er windet und wendet sich dann populistischer Manier und vollzieht dabei eine kapitale Rolle rückwärts nach der nächsten, also eine 180-Grad-Drehung, obwohl hier die Baerbock’sche “360-Grad-Wende“ eigentlich treffender wäre. Damit outet er sich nicht nur als Mann ohne Eigenschaften, sondern auch noch als einer ohne Rückgrat.

So sieht es nun, zu allem Überdruss, nach desaströsen drei Jahren links-grüner (H)Ampel-Mann/-Frau-Koalition unter Olaf Scholz verdächtig nach einer künftigen Kanzlerschaft des Mannes ohne Eigenschaften aus. Zumindest scheint sich dieses Szenario, dem aktuellen politischen Barometer zufolge, nur allzu deutlich abzuzeichnen. Bekanntlich kommt das dicke Ende erst viel später und das könnte sich als äußerst schmerzhaft erweisen; denn beim Mann ohne Eigenschaften und Rückgrat weiß man ja nie…. Aber was kümmert einen Merz sein Geschwätz von gestern? Gerade das macht ihn nicht nur unberechenbar, sondern auch eminent gefährlich. Wer ernstlich davon ausgeht, dass sich unter Merz eine Umkehr hin zum Besseren, Vernünftigen und auch finanziell Machbaren vollziehen wird, der dürfte sich – und das kann man jetzt schon sagen – auf dem Holzweg (oder in bestem Baerbock-Englisch:, „on the woodway“) befinden.

Alles nur Scheingefechte

Der Mann ohne Eigenschaften redet zwar viel und gern, aber die Botschaft, die er unters Volk streut, bleibt leider oft genug mehr als diffus. Durchaus drängt sich mir der Gedanke auf, dass er sich hin und wieder wieder einmal Gedanken macht, um formal doch noch seiner Pflicht als Führer der größten “Oppositionspartei” zu entsprechen und ab und zu wieder ein paar Seitenhiebe in Richtung Regierungsbank auszuteilen. Von einer echten Opposition jedoch, die der miserabelsten Regierung der Nachkriegsgeschichte knallhart die Leviten liest und gegen deren wie auf einer Perlenschnur aneinandergereihete Abfolge vonFehlleistungen in der gebotenen Schärfe Weise anzugehen, kann bei Merz keine Rede sein. Davon ist bei ihm, auch nach noch so eingehender Betrachtung, rein gar nichts zu erkennen. All seine Aktionen sind reine Lippenbekenntnisse in einem nur mehr halbherzig abgesteckten Rahmen – kein Wunder, will man ja eingedenk der eigenen „Brandmaurer gegen rechts“ künftige Koalitionspartner nicht unnötig verprellen. Alles nur Scheingefechte – man tut sich einander eben nicht weh.

Es geht auch anders. So verstand es Herbert Kickl, der FPÖ-Chef und Oppositionsführer in Österreich und klare Gewinner der Nationalratswahlen vom 29. September 2024, mit glänzenden Redebeiträgen auf intellektuell höchstem Niveau mit der ebenso desaströsen Politik der CDU-Schwesterpartei ÖVP und den Ösi-Grünen gnadenlos abzurechnen. Friedrich Merz wäre gut beraten, bei dem – ihm intellektuell offenbar klar überlegenen –Kickl Anleihen zur Arbeit eines Oppositionspolitikers zu nehmen. Stattdessen bekommt der deutsche Wähler durch Merz ständig eine beträchtliche Prise Sand in die Augen gestreut – denn er dürfte wohl kaum selbst ernstlich an den Inhalt seiner Aussagen glauben, die sich bei eingehenderer Analyse gar nicht so sehr von der Politik der Ampelparteien unterscheiden. Dazu passt auch seine Erklärung, dass er Olaf Scholz und Robert Habeck nicht als politische Feinde erachtet. Dafür konzentriert er sich lieber auf sein wirkliches und erklärtes Feindbild, nämlich das „Gesindel“, und offenbart damit jeglichen eklatanten Mangel an politischem Anstand und Moral, indem er sogar der zweitgrößten (und einzigen echten) Oppositionspartei AfD die Menschenwürde abspricht. Das Wort „Feind“ hat übrigens in der politischen Kultur so oder so nichts, aber auch gar nichts verloren. Man sprach und spricht wenn, dann von Gegnern. Wer gegen demokratische Mitbewerber als “Feinde“ agitiert, entlarvt sich als moralisch zutiefst verkommenen Menschen.

“Weiter so” plus Aussicht auf Weltkrieg

Lassen Sie mich nun jene Punkte aufgreifen, die beweisen, dass sich auch unter einem Kanzler Friedrich Merz der bisherige, bereits von Angela Merkel in ihrer viel zu langen Regierungszeit vollzogene Schlamassel nicht nur fortsetzen, sondern vermutlich sogar noch ausweiten dürfte. So wie es gegenwärtig den Anschein hat, wird Friedrich Merz den bisherigen verheerenden Kurs in der Migrationspolitik, Klima-Ideologie, utopischer Merkel’scher “Energiewende” (die sich sowohl als völlig sinnlos und unwirksam erwies, als auch breite Schichten der Bevölkerung immer mehr verarmen lässt) und in der Gesundheits- und Gesellschaftspolitik (siehe dazu den ganzen Gender-, LGBTIQ- und Regenbogen-Unfug) in altgewohnter Weise fortsetzen. Denn sowohl die SPD als auch die Grünen als einzige von ihm akzeptierte potenzielle Koalitionspartner werden auf genau den ideologischen Standpunkten und “Prinzipien” beharren, welche das Land in eine tiefe und wohl leider auch nachhaltige Rezession gerissen und tiefe Gräben aufgeworfen haben. Hatten nicht bereits die Grünen, damals noch in der Opposition, die 16 Jahre Merkel-Regierung nur so vor sich hergetrieben und damit all ihre völlig irrationalen Ziele erreicht ? Wenn ihnen das schon bravourös gelang, werden sie sich mit ihrem zweifelhaften „Erfolgskonzept“ beim Mann ohne Eigenschaften und Rückgrat erst recht durchsetzen. Nicht von ungefähr hatte dieser ja unlängst sogar verlautbart, dass er sich – man reibe sich verdutzt die Augen – den Kinderbuchautor weiterhin als (Ab-)Wirtschaftsminister vorstellen könne. Von hier bis zur Weiterführung einer „feministischen Außenpolitik“, die Deutschland zu einer weltweiten Lachnummer gemacht hat, sind es nur wenige Schritte.

Allerdings setzt Merz mit der dieser mutmaßlichen nahtlosen Weiterführung dieser Politik zum Schaden des Volkes noch einen drauf – und zwar mit seiner schier unfassbaren Kriegsrhetorik. Einer Person, die in einer Rede offen ausspricht, dass für sie “Freiheit wichtiger als Frieden” ist, wobei letzterer “auf jedem Friedhof” zu haben sei, spielt fahrlässig-kriminell mit unserer Sicherheit, plappert eine potenzielle Ausweitung des bisher noch lokal begrenzten Ukraine-Konflikts zu einem Dritten Weltkrieg herbei und kann fürwahr nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Eigentlich müsste Merz schon wegen dieser unverantwortlichen AAussagen vom Wähler gnadenlos abgestraft werden. Leider aber dürfte das nicht geschehen – weil viel zu viele unbedarfte Menschen nach drei Horrorjahren Ampel in ihm irrigerweise immer noch eine Art Messias erblicken.

Freiheit, die Merz meint

Wie stellt sich Friedrich Merz seine Idee von “Freiheit” überhaupt vor ? Vielleicht so ähnlich wie in der Vergangenheit unter seiner „Übermutter“ Angela Merkel oder aktuell unter Olaf Scholz, mit drastischen Beschränkungen sowohl der Menschenrechte als auch der persönlichen Freiheit und insbesondere der freien Meinungsäußerung, bei einer Entwicklung, dank der nicht nur allzu berechtigte Kritik an den Regierenden und dem links-grünen Politikmilieu, sondern auch am Islam mit meist drakonischen Strafen geahndet wird (und wo auch noch gedroht wird, sogar „Vergehen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze” juristisch zu verfolgen? Des Weiteren sei auch an die gnadenlose Hatz auf sogenannte Corona-Sünder und “-Leugner“ verwiesen, die nur eines zum Ziel hatte, nämlich die persönliche Freiheit dieser Menschen im Sinne einer niemals existenten Pandemie massiv zu beschneiden, sie zu disziplinieren und die im Jargon der Politik „Unbelehrbaren“ völlig aus der menschlichen Gemeinschaft auszuschließen. Ist das Ihre Freiheit, Herr Merz? Ich verstehe das nicht darunter, aber Sie mögen das völlig anders interpretieren.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass es Friedrich Merz in seinen fast drei Jahren als CDU-Vorsitzender nicht im Geringsten gelungen ist, aus dem Schatten Angela Merkels herauszutreten, ein eigenständiges Profil zu entwickeln und die CDU wieder stärker in die Mitte zu rücken. Aller Voraussicht nach und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich mit ihm auch nach dem 23. Februar 2025 keine durchgreifende Reform des darniederliegenden politisch-gesellschaftlichen Systems durchsetzen lassen, denn zu tief und nachhaltig hat sich der Ungeist von 16 Jahren Merkel in seine eigene pseudochristliche Partei eingegraben. Um den fatalen Linksschwenk der einstigen Partei Konrad Adenauers und Ludwig Ehrhardts ein für alle Mal zu korrigieren und den Weg zurück in die politische Mitte – übrigens die bis heute tragende Säule der Gesellschaft – zu beschreiten, und so verlorene Wählerschichten von der AfD zurückzugewinnen, bedürfte es das genaue Gegenteil dessen, wofür Merz steht: Keine Brandmauern und Anbiederung nach links, sondern realistische und vernünftige Politik, vertreten von einer starken Führungspersönlichkeit. Nichts davon erscheint beim einmal in diese, dann wieder in die andere Richtung lavierenden Friedrich Merz auch nur im Ansatz erkennbar. Dabei wäre er doch gerade als „Intimfeind“ der Endlos-Kanzlerin prädestiniert gewesen, zumal in dieser politisch mehr als verfahrenen Lage, die Zügel fest in die Hand zu nehmen und endlich die ersehnte Politikwende herbeizuführen. Stattdessen hält Merz am Linkskurs fest und setzt auf die Parteien als Partner, die die bisherige Krise verursacht haben. Seine schon jetzt auf der Hand liegende Koalitionsaussage zu Gunsten der SPD und/oder den Grünen lässt leider nichts Gutes erwarten, ebenso wie das Programm der CDU, in dem es nicht nur in der Klimapolitik voll linksgrüner Positionen nur so wimmelt. Es sieht also verdächtig danach aus, dass mit Merz eine Art Olaf Scholz 2.0 ins Kanzleramt einzieht. Davon abgesehen: Friedrich Merz hat er sich in seiner mehrjährigen Tätigkeit für BlackRock so stark vom „globalistischen Virus“ infizieren lassen, dass ihm als Kanzler wohl kaum etwas anderes übrig bleiben dürfte, als exakt auf der Schiene der WEF-Agenda von Klaus Schwab weiterzufahren. Und das sind fürwahr keine guten Aussichten für die deutsche Bevölkerung.