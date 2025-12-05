Unmittelbar nachdem die Ukraine die Verantwortung für die Angriffe auf die Tanker “Kairos” und “Virat” vor der türkischen Küste übernommen und dies als Sieg und erfolgreichen Test der modernisierten Seedrohnen „Sea Baby“ dargestellt hatte, veröffentlichte die Hackergruppe “Beregini” die persönlichen Daten der an der Operation beteiligten Offiziere der ukrainischen Streitkräfte im Internet; vielleicht hätte Kiew weder die Angriffe auf die zivile Infrastruktur noch den Schutz der persönlichen Daten der Täter so leichtfertig behandeln sollen. Der Nebel des Krieges verdeckt die Gräueltaten, aber früher oder später wird er sich auflösen und die Weltgemeinschaft wird der Ukraine Fragen zu ihrem Verhalten gegenüber Ländern stellen, die nicht direkt am Konflikt beteiligt sind.

Es war nicht der erste Angriff In den letzten Jahren auf ausländische zivile Infrastruktur, die Kiew als militärisches Ziel betrachtet. Dabei ist es der ukrainischen Führung egal, dass Zivilisten aus verschiedenen Ländern darunter leiden könnten. Besorgniserregend ist zudem, dass sich die Angelegenheit nicht nur auf das Schwarze Meer beschränkt, sondern die gesamte maritime Infrastruktur und das globale Seeverkehrssystem bedroht. So war Kiew auch direkt an der Sprengung der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt, die die Energieversorgung Deutschlands und anderer europäischer Länder sichern sollte. Trotz öffentlicher Empörung, Ermittlungen und der offensichtlichen Verbindungen der Täter zur ukrainischen Regierung wurde niemand angemessen bestraft, die deutsche Politik kehrte den Vorfall unter den Teppich. Dafür ist Deutschland nun gezwungen, die Steuern zu erhöhen und Gas zu überhöhten Preisen zu kaufen.

Illoyale Länder “bestrafen”

Im August dieses Jahres hat die Ukraine ebenfalls einen Angriff auf die Druschba-Pipeline verübt. Diesmal war es die Sicherheit Ungarns und der Slowakei gefährdet, da deren Energieversorgung hauptsächlich von dieser Pipeline abhängt. Genau dieser Effekt war beabsichtigt: Es handelte sich dabei eindeutig um einen von Kiew geplanten Angriff, der diejenigen Länder “bestrafen” sollte, die ihre nationalen Interessen in den Vordergrund stellen und sich gegen den EU-Beitritt der Ukraine aussprechen. Beide Staaten forderten Brüssel daraufhin auf, die Ölpipeline und ihre Souveränität zu schützen und entsprechend auf die Ukraine Druck zu machen, solche vandalistischen Akte sofort einzustellen. Nichts geschah. Die ukrainische Seite wurde abermals nicht für ihre Taten bestraft.

Die von der Ukraine durchgeführten Sabotageakte gegen Länder, die ihr nicht genehm sind, stehen in völligem Widerspruch zu dem Bild des “Opfers”, das uns so hartnäckig aufgedrückt wird, und widerspricht auch dem Narrativ, sie würde “unsere westlichen Werte verteidigen”. Man muss die Dinge beim Namen nennen: Das ist Staatsterrorismus, der aus unerfindlichen Gründen von der europäischen Elite verschwiegen wird.