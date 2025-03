Fritze Merz: Selbst zum Lügen zu unfähig

Nein, liebe Leser, mein Mundschutz auf dem obigen Foto hat nichts mit Corona zu tun. Er dient dazu, die Geschwindigkeit der Ausatmungsluft zu reduzieren. So soll gewährleistet werden, dass Friedrich Merz nicht sofort wieder vom leisesten Windhauch getroffen wird oder umkippt – und er wenigstens für einige Minuten (und ohne die Hilfestellung von Saskia Esken oder Lars Klingbeil) in aufrechter Stellung zu verweilen imstande ist. Als nächstes muss ich Angela Merkel Abbitte leisten, zumindest in einem Punkt: Sie hatte ja seinerzeit “Fritze” Merz vom Hof gejagt – offenbar weil sie – ich schäme mich, das im Nachhinein eingestehen zu müssen – als eine der ganz wenigen erkannt hat, dass dieser Mann selbst zum Lügen zu unfähig ist.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Niemand kann von sich behaupten, er hätte nie die Unwahrheit gesagt, nie gelogen. Die großen und kleinen Schwindeleien gehören zum Alltag, ohne sie wäre das Leben unerträglich brutal: Wenn wir jemandem , dessen Gesicht wir nicht einmal ausstehen können, freundlich „Guten Tag, schön Sie zu sehen“ sagen, wenn wir einem befreundeten Klavierschüler, der soeben Beethovens Mondscheinsonate den Garaus gemacht hat, aufmunternd zurufen, „Weiter so – nicht schlecht!“, wenn der Charakterdarsteller im Luxusauto vorfährt, um hinterher auf der Bühne den Bettler zu mimen: Dann schwindeln wir uns einfach das triste Dasein schöner, und keinen stört‘s.

Und je liebenswürdiger, je gekonnter, je einfühlsamer, je überzeugender und charmanter wir schwindeln, desto besser fühlt man sich selbst – und die anderen auch.

Das akzeptierte Lügen

Dass Lügen zum politischen Geschäft gehört, haben wir längst akzeptiert, ja, wir sind durchaus geneigt, es mit unserer Wählerstimme zu honorieren, solange die Schwindelorgien auf halbwegs elegante, charmante, trostspendende, überzeugende Art geschehen: Küss‘ die Hand, gnädige Frau… bitte hier lang in die Schuldenfalle! Aber selbst das kriegt Fritze Merz nicht hin: Stattdessen begegnen wir hier einem arroganten, eitlen, selbstverliebten Pfau, dem nicht einmal die Anfangsgründe des erfolgreichen, liebenswürdigen immerhin mit einem Fünkchen Wahrheit gewürzten politischen Alltagsschwindelns geläufig sind. Diesem Mann beim Lügen zuzusehen, seine gockelhaft gestelzte Rhetorik, seine dilettantische Gestik und seinen Entschlossenheit mimenden grotesken Wankelmut mit ansehen zu müssen, bereitet inzwischen sogar vielen seiner leidensfähigsten Parteigenossen körperliche Schmerzen.

Dabei macht sich Merz geschickterweise den Umstand zunutze, dass sich Ungeheuerlichkeiten, die unser menschliches Fassungsvermögen überfordern, zuerst einmal in ungläubigem Stauen äußern: Unfähig, die richtigen Worte zu finden oder gar sich zu wehren, steht einem erst mal im wahrsten Sinn des Wortes der Mund offen angesichts von so viel Dreistigkeit. Und genau diese Schrecksekunden nutzt Fritze Merz, um die schlimmsten, die gefährlichsten, die unverfrorensten Lügen in atemberaubender Geschwindigkeit in die Tat umzusetzen.

Abwahl der Schuldenmacher betrieben, um Schulden zu machen

Seine schuldenpolitische Geisterfahrt müsse “sofort” stattfinden, da die weltpolitische Lage keinen Aufschub dulde. Für wie dumm hält der Mann uns eigentlich?! Da haben wir dank Donald Trump nun endlich die konkrete Aussicht auf ein Schweigen der Waffen, auf ein Ende des Tötens. Selbst Wolodymyr Selenskyj hat inzwischen gemerkt, dass ein auf dem Felde hingeschlachteter junger Mann auch bei den großzügigsten Waffenlieferungen der Welt nie mehr zu seiner Familie zurückkehren wird. Jetzt wären daher geduldiges Verhandeln und Besonnenheit am Platze, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Das braucht Zeit, das braucht Diplomatie – und das bräuchte Gehirn. Und just, da sich diese Erkenntnis Bahn bricht, will uns diese Karikatur eines Politikers (dessen Empathie mit seinem Volk sich darin beweist, dass er schweren Herzens auf sein Zweitflugzeug verzichtet) weismachen, er hätte keine zwei Wochen mehr Zeit, bis der neugewählte Bundestag – mit dem er seine Großmannsphantasien höchstwahrscheinlich nicht mehr ungehindert ausleben könnte – zusammentritt, und müsse davor noch Fakten schaffen?

So macht er stattdessen nun gemeinsame Sache mit denen, deren Abwahl er soeben betrieben hatte und das unter anderem vorgeblich, eben weil sie mit dem Geld der Steuerzahler nicht auskamen. Dieselben Schuldenmacher, die er eben noch schmähte, sollen ihm jetzt helfen, Rekordschulden aufzunehmen um die Wirtschaft wieder flott zu machen, damit er weitere neue Schulden zurückzahlen kann? Jetzt wird klar, was alle längst vermutet haben – dass nämlich BlackRock diesen Mann niemals wegen seines wirtschaftlichen Sachverstandes beschäftigt haben kann.

Unglaubliche Primitivität

Was Fritze Merz und der bayerische Baerbock hier mit Hilfe einer abgehalfterten Riege gescheiterter linker Steigbügelhalter abziehen, ist keine bloße Trickserei, kein bloßer Wählerbetrug. Nein, das ist ein ausgewachsener Staatsstreich – und ich bin gespannt, ob sich das wirklich alle gefallen lassen. Es gibt in der jüngeren deutschen Geschichte nur noch ein Ereignis, das dieser Unverfrorenheit gleichkommt: Am 30. Januar 1933 hatte es Adolf Hitler durch die Bildung des Kabinetts Hitler geschafft, den Deutschen den Eindruck künftiger Rechtsstaatlichkeit und Demokratie vorzugaukeln. Zwei Monate später hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt. Aber damals waren es immerhin noch zwei Monate, in denen nach der Wahl der Schein gewahrt wurde.

Ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen: Wissen Sie, liebe Leser, was mich noch mehr umtreibt als die bloße Tatsache, dass diese Damen und Herren so ungehindert unser Land an die Wand fahren? Es ist die unglaubliche Primitivität, mit der sich ein Volk, das die größten, Dichter und Denker, Künstler und Wissenschaftler hervorgebracht hat, nun gutgläubig und duldsam zufrieden zu geben scheint. Sie glauben mir nicht? Also, bitte: Schauen Sie sich einfach Markus Söder vorgestern beim Politischen Aschermittwoch an.

Schier um den Verstand gebracht

So wird also der deutsche Michel motiviert, die Ärmel hochzukrempeln um die Schulden abzubezahlen, die Markus Söder macht! Doch als geborener und begeisterter Bayer darf ich Ihnen versichern, dass die wirklichen Bayern eigentlich ganz anders sind. Misslungene Bierzelt-Karikaturen der eben gezeigten Art sind uns – bei aller Fähigkeit zur Selbstkritik – eigentlich fremd.

Liebe Leser, ich darf mich zum Abschluss meines kleinen Kommentars noch bei einem aufrechten und mutigen Mitbürger bedanken: Der hatte sich, angesichts der Lügen des Fritze Merz schier um den Verstand gebracht, doch tatsächlich zu der Behauptung verstiegen, Fritze Merz sei eine “Schießbudenfigur”. Dagegen klagte eine mutige Schießbuden-Figur aus Rheinland-Pfalz – mit Erfolg: Die Aussage, Fritze Merz sei eine Schießbudenfigur, sei eine persönliche Herabsetzung dieser Schießbudenfigur. Denn eine echte deutsche Schießbudenfigur fiele erst um, nachdem der Schuss fällt. Wenn überhaupt.