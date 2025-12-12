Frohe Botschaft: Ab Januar steigen die Gesundheits-Zwangsgebühren erneut kräftig an

Eigentlich sollte man annehmen, dass nichts mehr den Geldwertverfall deutlicher dokumentiert als die Explosion der Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung – und zwar sowohl der gesetzlichen als auch der privaten. Unser normalen Umständen, bei gleichbleibenden Leistungen und unter Zugrundelegung des Prinzips, dass nur Einzahler Leistungsberechtigte sind, wäre dies auch der Fall – wenn dem nicht auch noch andere Gründe zugrunde liegen würden. Dazu später mehr. Berücksichtigt man dazu auch noch die jährlichen Kostensteigerungen für Energie, Wasser/Abwasser, Müllbeseitigung und Sonstiges, dann muss sich jede einzelne Person fragen, wie lange ihre Gehalts- oder Renteneinkünfte noch mit diesen seit Jahren stetig wachsenden Belastungen Schritt halten können – denn der Nettobetrag auf dem Konto nimmt kontinuierlich ab.

Dazu sei nachfolgend einmal die Entwicklung der von mir in den Jahren zwischen 2022 und 2026 bezahlten beziehungsweise für 2026 nun neu zu entrichtenden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aufgeführt, wobei noch hinzuzufügen wäre, dass ich nach meiner Rückkehr aus der Schweiz leider in die private Krankenversicherung hineingedrückt wurde und dies, obwohl ich eigentlich von den „Gesetzlichen“ hätte aufgenommen werden müssen (allerdings wäre dann ein Rechtsstreit mit nicht vorhersehbarem Ausgang entbrannt, ohne über eine Krankenversicherung zu verfügen).

Auch bei Privaten gravierende Steigerungen

Als Einzelperson hatte ich im Jahr 2022 noch einen monatlichen Gesamtbetrag von 885,84 Euro zu entrichten, der sich für 2023 um 9 Prozent auf 977,66 Euro steigerte. Doch es ging mit den Erhöhungen munter weiter: 2024 waren bereits 1034,28 zu berappen, was einer weiteren Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach, und für 2025 erhöhte sich der Beitrag um weitere 11 Prozent auf nunmehr 1.140,99 Euro. Die Kosten für das Jahr 2026 werden dann mit einem Beitrag von 1306,12 Euro erneut auf ein neues Rekordhoch klettern – nochmals 11,5 Prozent mehr als 2025. Um die Beiträge für die Krankenversicherung nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen, wurde von mir zu Versicherungsbeginn sogar noch eine Selbstbeteiligung von 3.000 Euro vereinbart. Überschreiten die anfallenden Kosten jedoch dieses Limit – etwa durch eine Zahnbehandlung –, dann werden trotz dieser horrenden Eigenbeteiligung nur 80 Prozent der zahnärztlicherseits anfallenden Beträge vergütet.

So weit, so schlecht. Aber ist diese Entwicklung nun mit Inflation zu erklären? Haben sich die allgemeinen Lebenshaltungskosten um wirklich mehr als 10 Prozent jährlich in den letzten Jahren erhöht, so dass man in einem solchen Fall wohl von einer Verselbständigung der Inflation sprechen müsste ? Betrachtet man den allmonatlichen Teuerungsindex, dann sicher nicht; die Inflation liegt in Wahrheit weit unter dem Kostenanstieg. Also, welche anderen Erklärungen könnte es dann wohl geben für diese galoppierende Zunahme der KV-Beiträge?

Am finanziellen Limit

Die gesetzlichen Krankenkassen arbeiten schon seit Jahrzehnten am finanziellen Limit und manche davon wären sicherlich pleite, wenn sich da nicht doch auch ein anderes Türchen öffnen ließe. In eine richtig desolate Lage gerieten die gesetzlichen Krankenkassen allerdings erst nach Merkels Lockruf „Kommet alle her, die Ihr angeblich mühsam und beladenen seid, ich werde Euch mit einem sozialen Rundum-Sorglos-Paket auf Kosten der Deutschen erquicken“ – wobei sich die massenhaft hereinströmenen “Fachkräfte” und “Goldstücke“ nebst Familienanhang zunächst bedingungslos auf die vom Steuerzahler finanzierte “freie Heilsfürsorge“ verlassen konnten – und dann, sobald sie ins Migrantengeld (vulgo Bürgergeld) wechseln, die vollen Gesundheitsleistungen der Kassen in Anspruch nehmen können, ohne ja auch nur einen einzigen Cent in die Krankenversicherung einbezahlt zu haben (und auch in Zukunft absehbar kaum je einbezahlen werden).

Und wer haftet für diese Zweckentfremdung von Beitragsgeldern für beitragsfrei Mitversicherte? Wer wurde und wird deshalb zum Aufpäppeln der defizitären „Gesetzlichen“ herangezogen? Zum einen natürlich alle arbeitenden Beitragszahler (soviel zum Thema “niemandem wird etwas weggenommen durch die Migranten”). Zum anderen aber auch die privaten Krankenversicherungsanstalten, – wobei sich diese, wen wundert‘s, an den Beitragszahlern so schadlos wie irgend möglich hielten.

Bei Ukrainern endlich umsteuern

Seit mehr als 10 Jahren stieg die Bevölkerung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland um zwischen 5 und 6 Millionen Menschen an. Davon geht nur ein geringer Teil einer krankenversicherungspflichtigen Tätigkeit nach. Summa summarum lässt man dann im Sinne einer sogenannten „Solidaritätsaktion“ den angeblich Schwächeren gegenüber, den deutschen Steuerzahler und die privat Krankenversicherten für mehr als eine Millionen eigentlich Abzuschiebende und die gleiche Zahl angeblicher ukrainischer Flüchtlinge bluten, die sich allesamt jederzeit auf die freie Heilsfürsorge und Vollversorgung in Gutmenschen-Deutschland verlassen dürfen.

Wäre es deshalb nicht angebracht, dass hier endlich zumindest im Fall der über 1 Million Ukraine-Flüchtlinge, die mehrheitlich Bürgergeld erhalten, endlich gegengesteuert wird – zumal ein nicht geringer Teil von diesen wohlhabend ist, aus weit vom Kriegsgeschehen entfernten Regionen des Landes stammt und zuweilen Fahrzeuge des oberen Preissegments fährt? Sollten nicht „Kriegsflüchtlinge“ seitens des Aufnahmelandes obligatorisch dazu angehalten werden, ihre Luxuskarossen zu versilbern, um damit beizutragen, ihren Unterhalt zumindest zum Teil auch aus eigenen Mitteln zu bestreiten?

Soziale Fürsorge für alle Welt

Hat ein Herr Kiesewetter von der unchristlichen Partei nicht kürzlich erst in einer Talkshow damit geprahlt, dass dem deutschen Steuerzahler bereits mehr als 70 Milliarden Euro „Ukraine-Hilfen“ für ein völlig korruptes Land abgepresst wurden? Gelder, die mit dem Segen von Linken und Grünen in Waffen fließen, die ungemein “klima- und umweltgerecht” entsorgt werden können, damit die nächsten Lieferungen zum Wohle der Rüstungsindustrie alsbald nachfolgen, während ein erklecklicher Rest der Gelder in den Taschen der unersättlichen ukrainischen Kleptokratie versickert?

Jedenfalls kann es nicht einfach nicht so weitergehen wie bisher, dass sich die nach Europa Zugewanderten lediglich die Rosinen der jeweiligen Gastländer auspicken und nur solche Staaten präferieren, in denen sie die mit Abstand beste kostenlose „soziale Fürsorge“ In Anspruch nehmen können, ohne zur Arbeit herangezogen zu werden. Die damit einhergehende Übernutzung der deutschen Sozialsysteme kann so jedenfalls nicht länger hingenommen werden.

Auf den Abstiegsplätzen

Gerade im Zuge der kürzlichen Rentendiskussion, in der quasi Jung gegen Alt ausgespielt wird, sollte endlich einmal jener Generation mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, die als gegenwärtige Rentenbezieher und direkte Nachfahren der Aufbaugeneration (an deren Arbeit und Mühen sie sich in puncto Fleiß und Leistung sie sich ein Beispiel nehmen) die ganzen Lasten schultern müssen. Wenn man gleichzeitig immer wieder hören muss, dass Menschen mit einer monatlichen Renten von 1.000 Euro auch noch als „wohlhabend“ zu betrachten seien, dann schwillt mir der Kamm. Ist sich die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung immer noch nicht bewusst, dass ihr Land auf der Rentenskala der Europäischen Union ganz weit unten rangiert und hier quasi die “Abstiegsplätze” einnimmt?

Ja, Strukturreformen sind durchaus nötig – aber Fakt ist, dass das Geld, das den Beitragszahlern für die Gesundheitsversorgung immer schamloser in explodierenden Zuwachsquoten abgepresst wird, eigentlich vorhanden wäre und genügen würde, sowohl die Rentenversicherung als auch die Krankenversicherung auf eine solide Basis zu stellen, wenn – ja, wenn es nicht in typisch deutscher Gutmenschen-Euphorie in alle Welt verteilt würde, sondern stattdessen endlich im eigenen Land zugunsten der autochthonen Bevölkerung zweckgebunden verwendet würde. Denn sowohl die Deutsche Bahn AG als auch die staatliche Infrastruktur weisen mittlerweile einen Sanierungsbedarf von mehreren hundert Milliarden Euro auf. Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren setzt Deutschland auf ein totes Pferd – oder auch Fass ohne Boden – namens Ukraine und verlängert damit nicht nur Leid, Tod und Not, sondern hält auch noch eine ausgefuchste Gangsterherrschaft der Korruptesten künstlich am Leben. Das ist nichts anderes als Hochverrat am deutschen Volke und müsste in einem intakten Rechtsstaat längst juristische Folgen zeitigen.