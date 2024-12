Frohe Zwietracht: „We are all mad here“

Nach Magdeburg ist vor Magdeburg. Oder Mannheim. Oder Berlin. Oder überall. “Es hätte doch kaum schlimmer kommen können” – wie oft haben wir diesen Satz schon gesagt? Jetzt wieder. Magdeburg. Grauenvoll. Scheußlich. Gott im Himmel. Warum, warum. Wieviele Tränen denn noch? Aus aktuellem Anlass ein Seitenblick. Denn es geht völlig unter, dass insbesondere die Kulturszene seit Jahren enorm betroffen von der Willkür des Terrors und seiner Vollstrecker ist. Und über die Kultur wird deutlich, dass es nicht nur um Deutschland geht. Die Welt steckt knietief im Kulturkampf, in Teilen bereits im kulturellen Bürgerkrieg. Rückblick in die Dunkelheit: Am Abend des 13. November 2015 sah alles nach friedlichem Rock’n’Roll aus, in einem Club namens Bataclan in Paris. Zu Gast die amerikanischen Eagles Of Death Metal. Sie spielten ausgerechnet gerade ihren Song “Kiss the Devil”, als schwerbewaffnete islamistische Terroristen das Konzertgebäude stürmten und wahllos das Feuer auf das Publikum eröffneten. Sänger Jesse Hughes musste vor einiger Zeit als Zeuge vor Gericht in Paris aussagen. Das blutige Massaker an den Gästen habe sein Leben “für immer verändert”, sagte er gleich zu Beginn seiner Anhörung. Über 90 Konzertbesucher wurden von Anhängern eines “Islamischen Staates” ermordet – als Teil einer Anschlagserie, die in ganz Paris eine Brandspur des Todes hinterließ.

Jetzt, neun Jahre später, scheint es so, dass der damalige IS in einer künftigen Regierung in Syrien mitwirkt. Dann wird der IS-Terror in Serie zurückkehren – nicht nur in der Kulturszene. Auch das Attentat auf die Redaktion des französischen Satiremagazins “Charlie Hebdo” ist zwar noch ein wenig in abstoßender Erinnerung… aber auch die scheint allmählich zu verblassen. Bekanntlich wurden damals ein Dutzend Redakteure und Mitarbeiter des Magazins ermordet, weil es zuvor Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Damals wurde jedem klar: Die geistige Enge theokratischer Barbareien des Mittelalters ist ins aufgeklärte 21. Jahrhundert zurückgekehrt. Heute haben wir uns aber doch längst daran gewöhnt – an arabische Messerstecher, an tausende muslimische Einzeltäter – überall in Europa (und in signifikanter Dominanz übrigens vor allem in Großbritannien). Das Grauen ist mitten unter uns, jederzeit bereit zuzuschlagen.

Die neue Normalität

Auch der jahrzehntelang mit dem Tod bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie wurde mittlerweile doch noch Opfer einer Messerattacke und verlor dabei ein Augenlicht. Grund war sein Werk “Satanische Verse”, für das es einst eine “Fatwa” der satanischen Ayatollahs aus dem Iran gab, also ein für die erfolgreiche Menschenjagd ausgesetztes Kopfgeld wegen der (inzwischen immer gefährlicheren) Islamkritik. Das interessiert schon lange keinen mehr, die Ayatollahs wurden Steinmeiers liebste und wertgeschätzte Freunde. Gab es darüber je laute geschweige denn weltweite Empörung? Nein. All das ist die neue Normalität. Die Berechtigung zur Kritik an allem und jedem zeichnet freie Gesellschaften aus, doch wie frei sind wir noch, wenn dies für den Islam keine Gültigkeit mehr hat? Es wurde und wird noch immer schlimmer: Als vor knapp 15 Monaten der terroristische Angriff auf Israel erfolgte, hatten die Angreifer im Gefolge hierzulande erstmals in der Öffentlichkeit mehr Anhänger als die Angegriffenen. Das ist inzwischen Alltag geworden – Israel-Hass, Judenverfolgung und permanente Diskriminierung inklusive. Kein Jude ist hierzulande noch wirklich sicher, nicht an den ökosozialistischen Hochschulen des Landes und erst recht nicht in den erfolgreich “umgevolkten”, islamisierten Arabervierteln von Berlin-Neukölln oder Hamburg-Harburg.

Israel war seit seiner Gründung Zufluchtsort für Juden aus aller Welt. Das Massaker bei Reʿim vom 7. Oktober 2023, verübt maßgeblich gegen ein Musikfestival, war ein geradezu sadistischer Terrorakt der radikalislamistischen Hamas gegen dieses Refugium jüdischen Lebens, gegen die dortige Freiheit – und auch gegen Freizügigkeit der Popkultur: Gegen Beatles und Stones, gegen Madonna und Lady Gaga, gegen Woodstock und Wacken Open Air. Teil eines Großangriffs des vom Fatwa-Iran ferngesteuerten Hamas-Terrorangriffs auf Israel: Der grausame und bestialische Mord an 364 Fans der elektronischen Musik, welche der bekanntlich besonders friedlichen musikalischen Trance fröhlich huldigten, auf dem Gelände des Psytrance Supernova Sukkot Gathering in der Nähe des Kibbuz, bei dem unzählige weitere verletzt und 40 Geiseln in den Gazastreifen entführt wurden, war ein Fanal, nicht nur in der Kulturszene: Das ist die Welt, in der wir heute leben – und die (nicht nur) viele Künstler längst sprachlos macht. Die deutsche Musikszene schwieg besonders still, als vor ein paar Tagen Parastoo Ahmadi mit ihrer vierköpfigen Band ohne Publikum auf dem Gelände einer traditionellen Karawanserei im Iran auftrat (Ansage! berichtete) – mit klaviergestützter Melancholie und großartigem Gesang. Pop oriental ist einmalig – aber dort eben eingesperrt.

Ist da noch jemand am Leben?

Populäre Musikkultur hinter Gittern? Protest! “Entgegen der Kleiderordnung im Iran trug sie keinen Hidschab, sondern ein schwarzes Kleid mit Trägern, das ihre Schultern und Arme zeigte”, merkte “n-tv“ fast tadelnd an. Ahmadi wurde natürlich verhaftet – und muss, im Mullah-Iran, nun mit allem rechnen. Auch mit dem Tod. Denn bekanntlich werden auch junge Mädchen dort schon mal von einer Sitten- und Religionspolizei ins Koma geprügelt, wenn sie dem perversen Zwang zu just dem Kopftuch, das hierzulande von linkswoken “Islamfluencerinnen” als vermeintlich selbstbewusster modischer Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung gefeiert wird, nicht korrekt genug folgen. Stupid Bastards! Ein Thema für Grönemeyer, Sebastian Krumbiegel oder die Ärzte? Aber nicht doch. Das Schweigen dieser “gegen Rechts” sonst so gratismutigen Systembarden ist auch eine Stellungnahme; ein soziokultureller Offenbarungseid. Das Los der staatlich drangsalierten Künstler und vor allem Künstlerinnen im Islam ist hierzulande keinen Aufreger wert. Wäre ja “antimuslimischer Rassismus” und sowas von AfD… Hallo? Ist hier noch jemand am Leben…?!

Woanders schon. Die Popkultur anno 2024/25 kann nicht mehr in alte Schablonen zurück. Zu Zeiten von Woodstock war es noch leicht, gegen den Vietnamkrieg zu singen und mit Country Joe McDonald den US-Generälen ein “Fuck!” von der Bühne aus zuzurufen. Heute? Anton Hofreiter von der grünen Ex-Friedenspartei sieht zwar vielleicht äußerlich noch aus wie ein feister Hippie, doch aus seinem Mund kommen keine Peace-no-war-Parolen, sondern er fordert “mehr Waffen für die Ukraine”. Was will man da noch singen? Kunst muss sich immer lösen und darf sich nicht gemein machen, auch nicht mit dem vermeintlich Guten. Erst dann kann sie Räume für Erkenntnis schaffen. Art is a Mirror. Wenn der Spiegel aber beschlägt, sieht man nichts mehr. Beim gegenwärtigen Zustand der Welt können ernsthafte Künstler einfach keine Liebeslieder oder fröhliche Balladen mehr singen. Sie müssen in Abgründe blicken – denn dort sind wir gelandet. Schöner Schein ist nichts als “Airbrush in the Sky”. Wollen wir etwa Kriege parfümieren?

Nur noch Hölle

Nicht alle schweigen. Schon länger nicht, sie werden hierzulande aber immer weniger wahrgenommen. Eine Todesmelodie von Tom Waits konnte kaum überraschen. Alice in Wonderland, neu gespiegelt: “We Are All Mad Here”, ohne grinsende Katze. Der gleichnamige Song formuliert Fetzen vom Horrorhaus Erde: “Als der Teufel seine Fahne in den Schlamm steckt… treffe ich die Fußspuren des Todes.. wir sind alle verrückt hier .. meine Augen betrachten das scheu0liche Gebiet”. Was Waits sieht, ist nur noch Hölle. Die Menschheit sitzt demnach in einem “Zug der Zersetzung”, der dem Abgrund zurast und in dem sich bereits Fäulnis und Verwesung breitmachen… nachzuhören hier. Man könnte es auch bitterböse künstlerische Prophetie nennen, was Künstler wie Waits oder Rob Zombie da seit geraumer Zeit vom Stapel lassen. Zombie aus Boston, Massachussets ist bei allem auch recht unterhaltsam. Er macht seit Jahren dort weiter, wo einst Frank Zappa, Iggy Pop (and the Stooges) oder die Sex Pistols aufhörten. Teilweise klingt das auch etwas wie bei den politisch unkorrekten Jungs von Rammstein: Intelligente Subversion, kreative Provokation.

Musikalische Verachtung fürs (heutige) Establishment und dessen Verantwortungslosigkeit. In Rob Zombies Rock-Gassenhauer “Dragula” fährt der teufelsgestaltige Sänger Zombie – ein programmatischer Künstlername – in rasender Autofahrt (!) durch brennendes Weltgeschehen, vorbei an sich entladenden Atompilzen, an brennender Zerstörung, Chaos und politischen Clowns. Besonders hier, frei übersetzt, meldet er sich „tot, ich bin es” – und ruft dann: (Ich) “sehe den Engeln beim Weinen zu”. Von Narren ist da die Rede, von Schwachen. Biblisches Harmaggedon. Hier der hörenswerte Song. Warum wohl wirken gestandene Rocker und subversive künstlerische Intellektuelle heute so endzeitdüster, so verloren und fatalistisch? Service-Antwort: Erstens, weil der Zustand der Welt tatsächlich fatal ist, weil viele Probleme unlösbar wirken und sich die politischen Kräfte heillos verrannt haben, während uns abscheuliche Kriege und Schreckensbilder schier den Verstand rauben. Und zweitens ist Rettung nicht in Sicht. Denn offenbar ist alles nur noch verrückt hier.