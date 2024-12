Früher war alles besser? Ja klar!

In Deutschland enden Märchen inzwischen mit den Worten, mit denen sie einst begannen: Es war einmal….Wie sangen die Beatles doch einst so schön: “Yesterday, all my troubles seems so far away”. Ja: Auch ich glaube ans Gestern. Denn da war doch mal was: Welcome to the Time Machine and please fasten Your seat belts, please. Nun gut, wenn Sie in die Betreffzeile Ihrer Zeitmaschine “Heißer Atompilz von Nagasaki” eingeben, dann relativiert sich das, da wird die Ankunft dann natürlich höllenheiß… und wollte man sich in den Bombenhagel über Dresden zurückversetzen, dürfte ein synchroner Absprung mit dem Fallschirm eher ungemütlich sein. Das ist hier nicht gemeint. Probieren Sie aber stattdessen doch mal Zeiteingaben wie “Deutsches Wirtschaftswunder” oder “BRD-West frühe 1970er Jahre”: Da können Sie aber gleich den Spazierstock, Sonnenbrille und gemütliche Freizeitkleidung in den Koffer packen, denn da wird es gemütlich, in einem weit zurückliegenden, verglichen mit heute unfassbar schönen und unbeschwerten Deutschland lange vor unserer Zeit. Damals sangen die Älteren unter uns noch “Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein”, oder “Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn”.

Selbst Nina Hagen trällere hinter der DDR-Brandmauer (auch “antifaschistischer Schutzwall” genannt, was heute also gesichert hochaktuell anmutet) Hits wie “Du hast den Farbfilm vergessen”. Letzteres lässt aus heutiger Sicht klar erkennen, dass es selbst in der leninistischen Sowjetbesatzungszone “TäTärä” zumindest geordneter (und durchaus auch im Privaten gemütlicher) zugegangen sein muss. Wo gegrillt wird, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Knackwurst, oder so ähnlich. Jedenfalls gab es auch in der DDR keinen Döner-Fleischabfall oder stinkende Shisha-Buden. Auch da war die Welt – bei allen Einschränkungen im stets billigen Armen-Leute-Sozislismus des gelebten Weltleidens – im Vergleich mit dem völlig verdreckten und blutbesudelten Hier und Jetzt im Jahr 35 des wiedervereinigten Deutschlands, das schon wieder zerfällt und substituiert wird, bevor es je zusammenwachsen konnte, vergleichsweise kommod und erträglich.

Wer nichts anderes kennt als ein Shithole, dem fehlt der Vergleich

Es soll hier nicht um Schlageridyll oder biedermeierliche Verklärung der Vergangenheit gehen. Doch dass das, was zu damaligen Lebzeiten oft als spießig oder piefig daherkam, erweist sich verglichen mit dem gewollten Zerfall, mit der schwülstigen Politisierung des Alltags und der ständigen Indoktrinierung der Gegenwart rückschauend geradezu paradiesisch. Auch wenn man heutzutage wahrscheinlich bereits im besten Rollator- oder Gehstock-Alter sein muss, um sich zu erinnern und das Ausmaß der seitherigen “Veränderung” überhaupt begreifen zu können; wer nichts anderes kennt als ein Shithole, dem fehlt die Vergleichsebene, doch wir Älteren wissen, woher wir kamen und was aus uns geworden ist. Und es ist keine Übertreibung festzustellen, dass Deutschland – zumindest der Westen und zumindest bis in die 1980er oder frühen 1990 Jahre hinein – im Gegensatz zur heutigen bröckelnden und einstürzenden Ampel-Abraumhalde ein lebens- und liebenswertes Land war.

Als die Deutschen noch deutsch waren und sprachen, als mit “Wir” noch ein von Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit geprägtes Volk und keine bunt zusammengewürfelte beliebige Bevölkerung aus Splitter- und Parallelmilieus gemeint war. Und als die Krankenkassen noch für Brillen und Zahnersatz sämtliche (!) Kosten übernahmen (ja, der Optiker fragte den einfachen Kassenpatienten damals, selbst wenn er bei der AOK war, “darf’s noch eine Brille mehr sein?”); als die Kassen- und Rentenbeiträge viel niedriger lagen und die soziale und medizinische Versorgung trotzdem viel besser funktionierte; der Zahnarzt empfahl damals dem liegenden Kunden bestes Porzellan oder am liebsten auch wertvollste Goldzähne – selbst dem Land gab der zufriedene alte Bauer mit vollständigem glänzenden Gebiss zu Protokoll: “Wie hebbt dat jo, dat kost ja nix!”, und biss kräftig und gesund in den nächsten Apfel.

Als “Hausärzte” noch echte Haus-Ärzte waren

Zuzahlungen gab es höchstens in der Kneipe, wenn man einmal eine Lokalrunde schmiss. Beim Apotheker gab es auf Rezept alles umsonst, und die Kleinen bekamen Drops oder einen Lolli geschenkt. Wer zu der Zeit einen Arzttermin brauchte, bekam ihn sofort, man konnte aber selbst ohne Termin sogar zu Fachärzten während der Sprechstunden einfach reinlatschen; abgewiesen wurde keiner. Ach ja, fragen Sie mal heutzutage Jugendliche, warum denn der Hausarzt eigentlich Hausarzt heißt?! Beim hierbei zu beachtenden akuten Bildungsabsturz mit TikTok-Sprachstörungshintergrund könnten die Antworten dann so ausfallen: “Weil der ein Haus hat?” oder “Weil der in einem Haus die Praxis hat und nicht in einem Zelt?” Selbst Ältere könnten in der deutschen Absturzgesellschaft ins Grübeln kommen – denn wer weiß noch, wie damals der nette Hausarzt noch zum Patienten nach Hause (respektive bis in die Wohnungstür) persönlich vorbei kam, selbst wenn die Kinder nur einen Schnupfen hatten!

Ich erinnere mich noch, wie ich mit meiner Mutter mal in der Praxis unseres Hausarztes war; der Herr Doktor war damals gut bekannt und hatte auch ein offenes Ohr für alles. Meine Mutter sprach ihn sogar darauf an, dass ich in Mathe so schlecht war. Dafür hatte er keine Medizin, aber den sachdienlichen Hinweis: “In dem Alter hatte ich auch keine Lust auf Mathe, lassen sie ihm einfach noch etwas Zeit sich zu entwickeln.” Ich mochte ihn. “Wie geht es ihrem Mann? Grüßen sie ihn herzlich„, sagte er in aller Ruhe immer beim ganz entspannten Abschied. Verglichen mit damals, was hat der Hausarzt heute garantiert nicht mehr? Zeit – und er hat auch keine Ahnung, wo deine Zahnbürste wohnt. Ach, waren das Zeiten! Kindheit und Jugend wurden von zinsgünstigen Bausparverträgen begleitet, das Eigenheim war der Palast des Facharbeiters, der alleine für die gesamte Familie arbeiten ging. Diese einstigen Gründer und Wirtschaftswunderfamilien wurden in Politik und Medien noch als konstitutiv und vorbildlich für Staat und Gesellschaft angesehen, nicht politisch ausgepresst und angefeindet.

Die Republik war noch geistig gesund

Bürgermeister und Lokalpolitiker überboten sich gegenseitig mit der Erschließung von günstigem Bauland, um junge Familie zur Ansiedlung anzulocken, denn vor allem Randgemeinden und ländlicher Raum prosperierten durch neue Ansiedlung. Dank Bausparverträgen und auf persönliche lebenslange Kundenbeziehungen erpichten Sparkassen und Banken konnten sich diese jungen Familien ein Haus und mindestens einmal im Jahr einen Auslands- oder Inlandsurlaub leisten. Auch das eigene Auto kam noch hinzu, obwohl zumeist nur “er” der Alleinverdiener war und “sie” allenfalls durch Nebenjobs etwas hinzuverdiente. Den Führerschein machen kostete noch so zirka 600 oder 800 D-Mark. Die Tüte Pommes kostete beim typisch deutschen (!) Imbiss, den es noch überall gab, 50 Pfennig, mit Ketchup 60 Pfennig. Der gute alte “Heiermann”, das uns so vertraute und wertvolle 5-Mark-Stück, war richtig viel – lange bevor das schlappe EU-Plastikgeld eingeführt wurde und unser heutiges Desaster einleitete.

Und noch etwas war damals anders, sogar ganz gravierend anderes: Das Thema “innere Sicherheit” war gar keines. Wenn es da zu Kindesentführungen kam oder gar zur Ermordung von Kindern, stand die Republik vor Entsetzen und Wut wochenlang Kopf; das, was heute in jeder beliebigen Stunde über die Nachrichtenticker läuft an Mord und Totschlag, hätte damals das Potenzial gehabt, wochenlang die Schlagzeilen und öffentliche Diskussion zu beherrschen. Und wenn die Täter gefasst waren, standen sie alsbald am Pranger: Mit voller Namensnennung, Gesicht und Aussehen in allen Varianten und vollem Lebenslauf. Die Republik war damals noch geistig gesund. Heute hingegen, wo Übergriffe, Messerattacken, Morde und Vergewaltigungen so etwas wie den “Immigration Lifestyle in bloody Germany” darstellen, werden die Täter so gut es geht anonymisiert, verharmlost und ihre Taten heruntergespielt. Wenn heute ein irrer Saudi-Araber aus dem muselmanischen Schwerte-Orient mal eben planvoll über 200 Menschen mit einem SUV “niedermäht”, diskutieren Medienvertreter mit ihrer geliebten Allparteienregierung pausenlos darüber (und das während des weihnachtlichen Festes der Liebe), wie man dieses alle Charakteristika eines islamistischen Anschlags aufweisende Attentat auf die deutsche Bevölkerung der einzig verbliebenen, “rechtsextrem” verteufelten Opposition des Landes in die Schuhe schieben kann – bei vollem Ernst und ohne jegliche Pietät den armen Opfern gegenüber.

Als Nazis noch echte Nazis waren

Überhaupt: Damals gab es in der gemütlichen Republik, als man noch “Kreuzberger Nächte sind lang” oder “Beim Onkel Pö spielt heut ’ne Rentnerband, seit zwanzig Jahren Dixieland” sang, noch echte Debatte auf Augenhöhe. Damals galt als politische Gesäßgrundlage neben dem hübschen Grundgesetz noch die unausgesprochene Übereinkunft, dass Demokratie eindeutig und unverschwurbelbar das ganze Spektrum von Links über Mitte bis Rechts bedeutete – und nicht wie heute in Merkels Kaputtistan “LinksLinksLinks”, ergänzt von Halblinks, Nichtganzsolinks und Neolinks, während daneben eine AfD-Mülltonne steht mit der Aufschrift: “Achtung! Sie verlassen den demokratischen Sektor der demokratischen Parteien, Zutritt zur Brandmauer nur auf eigene Gefahr!” Als andere Meinungen noch nicht “Hass und Hetze”, “Delegitimierung”, “Leugnung” und “Zerstörung unserer Demokratie” bedeuteten und sich nichtlinke Wähler noch nicht von Bundeskanzler als Falschwähler beschimpfen lassen mussten.

Und: Wenn damals jemand wirklich Nazi sein wollte, dann sagte er das noch selber – und war dann auch einer, Stichwort Michael Kühnen und seine “Aktionsfront Nationaler Sozialisten” (ANS). Auch Kommunisten bekannten damals noch offen, dass sie Kommunisten waren und Grundgesetz, Demokratie und Meinungsfreiheit abschaffen wollten oder “das System” ablehnten – wie etwa unter anderem Joschka Fischer, Jürgen Trittin, Winfried Kretschmann und zahllose andere Grünsozialisten seit Sektengründung. Dieses Deutschland war wahrhaft in jeder Hinsicht offener, direkter, transparenter, ehrlicher. Und die Musik war auch besser.