Früher war auch alles scheiße…

Früher war auch schon alles scheiße. Man konnte auch damals nicht offenherzig seine Meinung und die Wahrheit sagen, ohne anschließend Nachteile zu erleiden. Wenn ich zum Beispiel ins Ferienlager fuhr und dort andere Kinder kennenlernte, dann fragten die einen immer aus. Die Jungs fragten, welchen Fußballclub ich am besten fand. Davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, also antwortete ich was mit Beckenbauer und Maradona. Und sofort sprangen alle begeistert auf meine Seite. Dann die Frage, welche Gruppe ich am liebsten hörte und wessen Fan ich sei. Auch hier konnte ich geübt und fehlerfrei punkten, mit “Ah-Ceh-Deh-Ceh” und mit “Sissi Topp”. Aber aufgepasst! Den gerade errungenen guten Ruf konnte man sofort wieder einbüßen, wenn man das alles mit Kaiserin Sissi und mit “Sissi Kätsch” verwechselte!

Besonders gefährlich wurde es für denjenigen, der Bands aus der DDR nannte: Wegen Frank Schöbel, „Puhdys„, „Elefant„, „Muck“ und „Rund“ konnte man auf dem Schulhof fast verprügelt werden. Und wer “Jugendradio DT 64” lauschte, der hatte nachher garantiert die Lippe dick. Ich hörte damals gern Reggae und ausschließlich Westradio. Dazu stellte ich einen Stuhl an die Schrankwand und stieg hinauf, um das Radio von Vaters Dicke-Backen-Musik auf NDR2” oder HR3 entsprechend zu trimmen. Anschließend gab’s was Ordentliches auf die Ohren – jeden Nachmittag!

Lügen, um nicht gemieden zu werden

Und die Mädchen fragten nach, ob ich tierlieb sei. Na, selbstverständlich! Schließlich züchteten wir doch daheim Kaninchen! Allerdings nicht zum Streicheln, sondern für sonntags mittags. Und Hühner hatten wir auch ne Menge – für frische Eier! Und wurden die Puttchen alt und gebrechlich, verschwanden sie in Bratröhre oder Suppentopf. Darüber durfte ich natürlich nicht offen plaudern, denn da hätten die kleinen Weibsen doch sofort geheult – und ich hätte in diesen zwei Wochen im Kinderferienlager keine gehabt, mit der ich gegangen wäre. Abends zur Disco alleine auf der Tanzfläche zu hopsen, hätte mir keinen Spaß gemacht. Also log ich. Ich log, um nicht geächtet und gemieden zu werden.

Genauso wie auch bei Kindergeburtstagen: Immer die gleichen Fragen mit immer den gleichen Antworten. Bei uns damals in der DDR wurde nicht “gemobbt” oder “sozial ausgegrenzt”; wir wussten gar nicht, was das ist und wie das geht, deshalb machten wir sowas nicht. Und hätte ich was vom “Hühnerschmaus” à la Witwe Bolte verraten, dann hätten mir doch die Geburtstagsgäste heimlich in meinen delikaten West-Kakao von Nesquik gespuckt, während ich mich wie eine Schneefräse über das Kuchenbuffet hermachte! Oder meinen frischen Teelöffel abgeleckt und mit den Fingern in mein Stückchen Torte gestiekst! (Das vermute ich jetzt mal, ich hätte ja selbst sowas nie gemacht, großes Pionierehrenwort…!)

Gehässig lachende Geburtstagsgesellschaft

Oder man wäre beim Topfschlagen verarscht und mit verbundenen Augen auf die falsche Fährte gelockt worden, bloß weil man mal DDR- Fernsehen geschaut und von einem “Kessel Buntes” oder „Pittiplatsch & Schnatterinchen“ geschwärmt hat. Unter lautem Gejohle hätten die einen dann glatt mit “kalt“, “warm” und „heiß“ aus dem Kinderzimmer über den Flur und raus auf die Straße gelotst! Statt mit dem Kochlöffel von Geburtstagskinds Mutti auf die Kuchenteigschüssel zu schlagen, wäre man auf allen Vieren den Bürgersteig lang gekrabbelt und hätte draußen auf die Mülltonne gepaukt. Und das laut und mit Nachdruck, in der freudigen Erwartung, gleich seine selbsterkämpfte Überraschung zu erleben!

Nach dem Entfernen der Augenbinde hätte man diese dann auch gehabt – denn statt einen Bonbon oder einem Ratzefummel unter der Schüssel vorzufinden, hätte man dann die vom Radau aufgeschreckte und herbeigeeilte Nachbarschaft erblickt und sich umstellt von Menschen vorgefunden, die mit einem reichlich sonderbaren Ausdruck im Gesicht auf einen herabblickten. Dieses Unwohlsein könnte sich sogar noch steigern, wenn man verschämt aufspringt, zur Haustür sprintet, um im Hausflur zu verschwinden – aber die gehässig lachende Geburtstagsgesellschaft von innen die Tür zuhält. Nun, zum Glück hatten wir bis 1985 keinen Fernseher – und deshalb ist mir das alles erspart geblieben. Hui…!

Zusätzlich zum Dachschaden auch noch eine Meise

Trotzdem: Genau deshalb lüge ich! Ich überlege mir also sehr genau, zu wem ich ehrlich bin und wen ich besser anschwindele. Damit mich niemand verpetzt, weil er/sie/es meine wahren Gedanken und Gefühle kennt. Aber ich habe ganz vergessen, warum ich euch das hier eigentlich erzähle… Ach ja, wegen der AfD! Früher – eigentlich noch gar nicht so lange her – wurde man gehänselt, gegretelt und verarscht, nur weil man die AfD geil fand. Alle Parteien waren woke und in, bloß die AfD nicht. Die Leute redeten oft wirr daher und man wusste nie, was man davon halten sollte. Die hätten hie und da zwar Recht, aber man müsse trotzdem die AfD doof finden! AfD, das sind die Mädels und Jungs, die sich vorgenommen hatten, die Wahlversprechen von Merkel und vom Fotznfritz endlich in die Realität umzusetzen! Mit entsprechender Hetze begleitet wird und wurde das von den staats- und regierungsnahen Medien.

Die kontinuierlich kleiner werdenden und schrumpfenden Altparteien schlossen sich indessen zur neuen “Nationalen Front“ zusammen, um der wachsenden und stärker werdenden AfD Paroli zu bieten. Aber all das nützt ihnen bekanntlich nichts mehr. Also wird nun die Ernte eingefahren – und werden nun die ersten Wahlen haushoch gewonnen! Die Zeiten ändern sich. Der eingetretene Zustand ist nun so, dass die Fans der Linken, Grünen, Schwarzen, Gelben, Roten und Sonderroten von uns normalen Bürgern verwundert angestarrt werden, als hätten sie zusätzlich ihrem Dachschaden auch noch eine Meise.

Behaltet “Eure Demokratie!”

Wer hält eigentlich Eskia , Robeck, Roth, Bärbock, Hasselmann, K.G.E., Klingbeil, den senilen Scholz, den Fotzenfritz und all die anderen Kapalken für normal? Und ist das normal? Wer davon sprach, die Brandmauer einzureißen und ein normales, professionelles Verhältnis zur AfD aufzubauen, der wurde bisher gesellschaftlich verächtlich und unmöglich gemacht. Bis heute werden Menschen, die sich so äußern, aus Ämtern und Vereinen gedrängt oder sie verlieren ihren Arbeitsplatz – oft samt Kontokündigung durch ihre Bank. All das nennen die da übrigens “Unsere Demokratie”.

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Denen will ich sagen: He, Ihr da! Ihr könnt “Eure Demokratie” behalten! Wir aber, wir bauen wieder auf! Und zwar die rechte, die richtige Demokratie, den Rechtsstaat, das Vertrauen und die Redlichkeit wieder auf! Wir wollen wieder offen und ehrlich zueinander sein, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen. Und wer da nicht mit anpackt, auf den blicken wir mit Verachtung herab – frei nach Nikolaus Blome, einst vom “SPEI GEL“ (Schreibfehler beabsichtigt): “Möge die ganze Welt mit dem (Mittel-) Finger auf Euch zeigen!” Pfui!