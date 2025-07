Friedrich Merz ist gestern nach London gereist, um dort seinen ultrawichtigen “Freundschaftsvertrag” zwischen Großbritannien und Deutschland als Placebo zu zelebrieren. Bei aller Annäherung: Der Brexit bleibt – allen Unkenrufen und anderslautenden Medienberichten hierzulande zum Trotz – ein 100-prozentiges Erfolgsmodell. Nicht Niedergang, sondern Neustart: Großbritannien blühte auf, befreit von den Fesseln der EU – während Deutschland in Brüsseler Regulierungen erstickt. Wenn Merz auf die Insel fliegt und dort seinen “Freundschaftsvertrag” unterschreibt, dann ist das ungefähr so wirksam wie ein Trauerkranz für ein wirtschaftlich sterbendes Land. Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Selbstachtung – aber Hauptsache, man pflegt gute Beziehungen zu denen, die sich rechtzeitig gerettet haben. Während Deutschland sich mit politischer Rhetorik betäubt, feiern die Briten still und effizient fünf Jahre Eigenständigkeit.

Kein Land hat sich je souveräner von einem scheiternden Projekt abgewendet als das Vereinigte Königreich. Kein Land steckt tiefer im bürokratischen Morast als Deutschland. Der Brexit war keine Flucht, sondern eine Befreiung. Er war auch kein Fluch, sondern ein Segen: Großbritannien zahlt seither keine EU-Beiträge mehr und spart so jährlich rund 10 bis 12 Milliarden Euro ein – also über 60 Milliarden Euro seit dem Austritt; viel mehr Geld, als das Land umgekehrt von der EU zurückbekam. Diese Unsummen werden nicht mehr an eine selbstreferenzielle Kommission überwiesen, die weder demokratisch legitimiert ist noch haushaltspolitisch jemals zur Rechenschaft gezogen wird. Stattdessen fließt das Geld in britische Infrastruktur, Standortförderung, Handelspolitik und Steuerreformen.

Befreiung von der Seuche der doppelten Bürokratie

Vor allem aber hat sich Großbritannien von der schlimmsten Seuche Europas befreit: Der doppelten Bürokratie. Wer heute in der EU ein Produkt vertreibt, muss sich nämlich nicht nur an nationales Recht halten, sondern zusätzlich an einen undurchdringlichen Wust aus Brüsseler Richtlinien, Verordnungen, Transparenzpflichten und Durchführungsbestimmungen. Und jedes Land setzt diese Regelungen anders um – oft noch drastishcer, mit eigenen Verschärfungen und Auslegungen. Am Ende steht eine wirtschaftsfeindliche Hydra aus Formularen, Prüfstellen und Haftungsfallen.

Großbritannien hat diese Kette gesprengt: Die wirtschaftliche Bilanz zeigt, dass sich Mut lohnt. Nach einem durch die “Pandemie” bedingten Einbruch 2020 wuchs die britische Wirtschaft 2021 um 7,5 Prozent und 2022 um 4,3 Prozent, während Deutschland im selben Zeitraum kaum über 2 Prozent hinauskam. 2023 und 2024 blieb das Vereinigte Königreich dann stabil, während Deutschland mit voller Wucht in die Rezession abgerutscht ist. Auch die britische Energiepolitik wirkt im Vergleich zu uns grotesk (im positiven Sinne): Die Briten setzen auf Kernkraft und heimisches Gas, während Deutschland funktionierende Atomkraftwerke abschaltet, Braunkohle reaktiviert und gleichzeitig China mit Subventionen für E-Autos überschüttet. Und die Geldpolitik ist ein weiteres Beispiel für die Vorteile der Eigenständigkeit: Die Bank of England konnte frühzeitig auf die Inflation reagieren, weil sie sich nicht an hochverschuldeten Mitgliedsstaaten orientieren muss. Die EZB hingegen verfolgt eine Transferpolitik im Zinsmantel, bei der Deutschland die Zeche zahlt, damit der Süden weiter konsumieren kann. Das Ergebnis: Enteignung der deutschen Mittelschicht durch negative Realzinsen und steigende Preise.

Deutschland beneidet und hofiert Großbritannien – nicht umgekehrt

Nein: Der Brexit war kein Rückschritt, sondern ein Vorgriff auf das, was diesem Europa unweigerlich früher oder später bevorsteht: Das Ende einer Union, die mit ihrem eigenen Regelwahn nur Schaden anrichtet. Die ganze Industrien vertreibt, Innovation abwürgt und die freie Marktwirtschaft durch dirigistische Allmachtsphantasien ersetzt. Wer als Unternehmer heute in Deutschland investiert, braucht keinen Businessplan, sondern einen juristischen Überlebensplan. Und dann kommt Merz, der dem Vereinigten Königreich einen „Freundschaftsvertrag“ anbietet. Ein Vertrag ohne Inhalt, ohne Wirkung, ohne Notwendigkeit. Was will er da festschreiben? Dass Deutschland gerne auch frei wäre, aber sich nicht traut? Dass man um jeden Preis dazugehören will, auch wenn der Club längst pleite ist? Es wirkt wie die hilflose Geste eines Landes, das spürt, dass es abgehängt wurde, aber es sich nicht eingestehen will.

Großbritannien hat sich befreit, Deutschland hat sich verstrickt. Wer heute noch den Brexit belächelt, der sollte nicht nach Dover, sondern nach Brüssel reisen und sich anschauen, was passiert, wenn sich Politik nur noch in PDFs, Powerpoints und Paragraphen denkt. Die Briten jedenfalls lachen nicht. Sie arbeiten. Sie wachsen. Und sie haben verstanden, dass wahre Freundschaft nicht auf Verträgen beruht, sondern auf Respekt, den man sich durch Souveränität verdient. Allein dass Merz jetzt, nach fünf Jahren Brexit, nach London reist, um diesen Vertrag zu unterzeichnen, zeigt, dass Deutschland Großbritannien beneidet und es hofiert: Trotz Brexit und fehlender EU-Beiträge bleibt das Vereinigte Königreich ein gesuchter Partner. Auch im Ukraine-Krieg spielt London eine Schlüsselrolle. Die Botschaft ist klar: Man muss nicht Mitglied der EU sein, um Teil Europas zu bleiben. Es reicht, souverän zu handeln, wirtschaftlich attraktiv zu sein und eigene Interessen zu vertreten. Großbritannien beweist: Erfolg braucht keine Union, sondern Klarheit, Freiheit und Mut zur Eigenständigkeit!