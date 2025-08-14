Fünf-Punkte-Plan für Trump vor Treffen mit Putin: Die lachhafte Bedeutungslosigkeit Europas und Deutschlands

Gestern ging die sinnlos erbettelte Videokonferenz der Europäer inklusive Wolodmyr Selenskyj mit Donald Trump über die Bühne, kurz vor Trumps morgigen Gipfeltreffen mit Wladimir Putin. Was bleibt? Außer Spesen nichts gewesen. Selenskyj reiste unnötigerweise an, lächelte in die Kamera, verschanzte sich gemeinsam mit “SchMerz” in Sitzungszimmern – und am Ende das schon zuvor feststehende Ergebnis: Noch mehr Geld fließt in die Ukraine. 500 Millionen Dollar sind es dieses Mal, verpackt als NATO-Mechanismus, garniert mit Brüsseler Prosa und serviert als „dringende Unterstützung“. Der Rest ist Staffage, höfliche Floskeln und die Illusion, dass die Europäer international noch irgendein politisches Gewicht hätten.

Ach ja, es gab noch einen schnell erfundenen “Fünf-Punkte-Plan”, den die Marketingabteilung kurzerhand aus dem Hut gezaubert hat – so wie einst den Scholz’schen “Doppel-Wumms”, so wie Merz‘ „Rambo-Zambo“ oder jüngst seine “Investitions-Initiative” oder so wie all die anderen wohlklingenden Etiketten, die aus dem politischen Maschinenraum geschoben werden, wenn es gilt, Aktivität zu simulieren. Irgendwo sitzt muss da eine sehr gut bezahlte Agentur sitzen, die in Rekordzeit solche Pläne erfindet, sie in PowerPoint gießt und mit dem EU-Logo versieht. Dass diese vollmundigen Absichtserklärungen und Slogans jenseits des Atlantiks irgendjemand zur Kenntnis nimmt oder überhaupt liest, erscheint mehr als fraglich.

Die nächste Quadrille geprobt

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen sich ganze Reiche lächerlich gemacht haben; nicht weil sie zu schwach waren, sondern weil sie so taten, als seien sie mächtig. Das ist so, wie wenn im Spätmittelalter ein Fürst ohne Armee vollmundig einen Kreuzzug angekündigt hätte, um dann höflich zu fragen, ob jemand vielleicht ein paar Pferde und Rüstungen beisteuern könne. Oder wie das Wiener Kongressballett, bei dem Diplomaten so lange Walzer tanzten, bis Napoleon schon wieder auf dem Weg von Elba war, während man in der Festhalle noch die nächste Quadrille probte. Brüssel wirkt da heute ganz ähnlich.

Und so werden vermutlich die fünf Punkte, die Trump an die unbedingt einzuhaltenden “Bedingungen” der Europäer für den möglichen Deal mit Putins gemahnen sollen, diesem nicht mal vorgetragen. Der “Plan” ist dabei so sorgsam formuliert, als ob Trump ihn ausdrucken, rahmen und über seinen Schreibtisch hängen würde. In Washington weiß man vermutlich nicht einmal, dass die EU angerufen hat, oder vielleicht war es gar nicht Trump am anderen Ende der Leitung, sondern der Assistent des Assistenten, der höflich „wir melden uns“ murmelte und dann den Hörer beiseite legte.

Reflex untergehender Imperien

Aber Deutschland, treu wie ein höfischer Knappe, legt nochmal 500 Millionen Dollar auf den Tisch. Man könnte meinen, es handle sich um eine Art Eintrittskarte, um wenigstens als Statist im Stück mit auftreten zu dürfen. Doch die eigentliche Handlung spielt längst woanders; die Hauptdarsteller haben andere Partner, und der Souffleur aus Berlin wird nicht einmal mehr beachtet. Geschichtlich passt das zu jenen Hofgesellschaften, die in die Provinz verbannt wurden, dort aber feierlich Dekrete verabschiedeten, welche die Welt angeblich verändern sollten, tatsächlich manipulieren sie höchstens noch die Treugläubigen im eigenen Land und wecken noch ein paar falsche Erwartungen mehr.

Es ist der alte Reflex, der schon bei untergehenden Imperien zu beobachten war: Man ersetzt Macht durch Protokoll, Einfluss durch Resolutionen,

schützt Bedeutung vor durch den Klang der eigenen Stimme im leeren Saal. Die reale Ohnmacht wird durch operettenhaften Pomp ersetzt. Der Unterschied zu früher ist nur, dass heute die Rechnung sofort in Echtzeit präsentiert wird. Und wir dürfen uns schon darauf freuen, wenn unsere Enkel später in den Geschichtsbüchern lesen werden, dass die EU einmal glaubte, den US-Prösidenten mit fünf Punkten beeindrucken zu können. Es wird ihnen wie Satire vorkommen.