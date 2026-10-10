Für Prien und Günther ist die CDU immer noch nicht linksradikal genug

Die linksextremen Kräfte in der CDU treiben die Selbstaufgabe der Union weiter voran und wollen ihr den letzten Rest an konservativer Identität nehmen. Ausgerechnet jetzt, nach drei Ost-Wahlpleiten und sinkenden Umfragewerten, erklärt CDU-Vize und Bundesbildungsministerin Karin Prien, ihre Partei sei „zu konservativ“ geworden. Der Ansatz „CDU pur“ sei gescheitert, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters kurz vor der Präsidiumsklausur. Damit widerspricht sie offen dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein, der einen klareren konservativen Kurs gefordert hatte. Doch für Prien sind die inzwischen in Umfragen erreichten 17,5 Prozent Ansporn, noch schneller Richtung Abgrund zu rasen. Sie will die Union “breiter aufstellen” – aber natürlich nicht in Richtung bürgerliche Inhalte, sondern noch mehr Sozialismus. Themen wie Gleichstellung und Bildung will sie höher gewichten – Chiffren für ein weiteres Linksrücken.⁠

Karin Prien hatte letzten Jahr bereits gezeigt, wes Geistes Kind sie ist, als sie die “antifaschistische” Haltung als “DNA der CDU” bezeichnete. In einem Interview erklärte sie, die Union habe eine „antifaschistische und antitotalitäre DNA“, entstanden aus den Trümmern der NS-Herrschaft – in offensichtlicher Ignoranz gegenüber der wahren, furchtbaren Bedeutung des Begriffs, der längst für eine terroristische linksradikale Gewaltbewegung – eben die linksfaschistische Antifa – steht. Desungeachtet schwadronierte Prien, sie lasse sich „in meinem antifaschistischen Antrieb nicht bremsen“ und zog wiederholt eine absolute rote Linie gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD (die ironischerweise exakt das vertritt und für das gewählt wird, wofür einst die CDU stand). Wer von der Parteilinie abweiche, müsse “ausgeschlossen” werden, so die totalitär tickende Ministerin.

Ein Ministerpräsident, der in der ARD laut “Arschloch“ singt

Parallel dazu zeigte Pries ehemaliger Dienstherr, der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident Daniel Günther, welches Nullniveau die Union inzwischen erreicht hat: In der ARD-Sendung „Inas Nacht“ mit Ina Müller stimmte er den Ärzte-Klassiker „Schrei nach Liebe“– ein Lied, das in linken und Antifa-Kreisen als Hymne gilt. Im Refrain brüllte der Regierungschef laut „Oooh, Arschloch!“ und erklärte danach nur scheinbar selbstironisch: „Also, ich kann auch Niveau.“ Das wie üblich linkskonformistische Publikum grölte begeistert mit. Derselbe Günther hatte in der Vergangenheit schon mit seiner Darbietung des Partyhits „Layla“ für fremdschamreifes Aufsehen gesorgt.

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Das also ist das heutige Gesicht der CDU: Eine Ministerin, die die eigene Partei für zu konservativ hält und den Antifaschismus zur DNA erklärt, und ein Ministerpräsident, der im Zwangsgebühren-Fernsehen Antifa-Lieder intoniert und vulgär mitbrüllt. Wer sich so selbst aufgibt und jede klare Position vermeidet, braucht sich nicht zu wundern, dass er in der Wählergunst immer weiter abstürzt. Denn für derlei primitiven Polit-Rotz gibt es hierzulande schon drei linke Parteien, da braucht es nicht noch eine vierte – und warum eine schlechte Kopie wählen statt gleich das Original? Auch wenn die linksextremen Kräfte in der Union allmählich die Richtung vorgeben: Die Konsequenzen dieses Programmverrats und dieser inneren Selbstaufgabe tragen alle, die in der Union immer noch eine politische Heimat oder Zukunft sehen.