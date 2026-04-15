Funktionierende Demokratie und Opposition in Ungarn – aber nicht in Deutschland

In der Opposition wartet immer die jeweils nächste Regierung auf Abruf. Durch diesen eingebauten Automatismus ist in der Demokratie der friedliche Macht- beziehungsweise Regierungswechsel garantiert. Auch deshalb ist die Demokratie allen anderen Staatsformen – Diktatur, Monarchie, Totalitarismus) – überlegen. Anders als in Deutschland hat in Ungarn der friedliche Machtwechsel durch die Opposition funktioniert: Bei der Wahl am 12. April 2026 wurde Viktor Orbán abgewählt, und er wird nun durch Peter Magyar als neuer Regierungschef ersetzt.

Vor 16 Jahren hatte Organ die sozialdemokratische Regierung nach mehreren Skandalen entmachtet. Jetzt wurde Orbán selbst aufgrund seiner über die lange Zeit hinweg zugelassene Korruption und Vetterleswirtschaft abgewählt. Gut so. Entgegen den deutschen Mainstreammedien erfolgte seine Abwahl aber nicht wegen seiner EU-kritischen und christlich-konservativen Politik zu Migration, Familie oder Gesellschaft; schließlich gilt sein Nachfolger im Amt des ungarischen Ministerpräsidenten als genauso migrationsrestriktiv wie familienfreundlich und zudem als äußerst nationalbewusst. Insofern werden die EU-Bürokraten in Brüssel mit ihrem anti-nationalen und planwirtschaftlichen Zentralismus in Magyar nicht den erwünschten Budapester Claqueur vorfinden.

Von der Leyen ist nicht mehr tragbar

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warf Viktor Orbán immer wieder vor, das demokratische System in Ungarn abzubauen. Trotzdem konnte Peter Magyar innerhalb von nur zwei Jahren seine neue Partei Tisza – ganz anders als die AfD in Deutschland – frei von Repression, Diskriminierung und Ausgrenzung aufbauen und zur Zweidrittelmehrheit führen. Darin zeigt sich die besondere Absurdität des Vorwurfs von Frau von der Leyen.

Noch bedenklicher jedoch ist ihr am Tag nach der Wahl in den Medien präsentierter Vergleich der gestrigen Ablösung von Orbán – eines demokratischen, sauberen und insofern normalen Machtwechsels – mit dem Ungarnaufstand 1956 und dem Ende des Kommunismus 1989, zwei historischen, epochalen Ereignisse, die den Widerstand gegen eine brutale Diktatur markierten; welch ein eigenartiges Geschichtsverständnis der demokratisch selbst nicht legitimierten Frau von der Leyen! Spätestens angesichts dieses Geschichtsrevisionismus ist sie als Präsidentin der Europäischen Kommission nicht mehr tragbar.

Der Sieg von Peter Magyar von der konservativen Tisza-Partei über Viktor Orbán von der ebenfalls konservativen Fidesz-Partei wird von der EU gefeiert. Ob dies ein Pyrrhussieg für die EU war, wird sich demnächst an zwei Punkten zeigen:

Stimmt Magyar dem 90-Milliarden-Kredit für die Kiew zu? Wahrscheinlich ja. Damit gehen Krieg und Sterben in der Ukraine weiter. Und es wird teuer – hauptsächlich für Deutschland. Stimmt Magyar der Übernahme von Migranten gemäß EU-Verteilung zu? So gut wie sicher nein. Auf einer Pressekonferenz am Montag, dem Tag seiner Wahl, sagte er: “Ungarn wird in der Einwanderungsfrage eine sehr strenge Haltung einnehmen und keinen Pakt oder Verteilungsmechanismus akzeptieren.” Magyar gilt als Pragmatiker: Euro-Geld von der Brüsseler EU gerne – aber nicht bei Bereichen, die die nationale Integrität der Ungarn negativ tangieren. Darin stehen Ungarn mit Polen, Slowakei, Slowenien und Tschechien als Nationalstaaten zusammen.

Der Wähler bekommt seinen Willen – in Ungarn, nicht in Deutschland

Die Ungarn haben gewählt und eine Mehrheit hat entschieden. Orbán von der Regierungspartei Fidesz musste weg, Magyar von der Oppositionspartei Tisza musste her: So war es vom Volk gewollt. Tisza errang 53,2 Prozent beziehungsweise 138 Sitze von 199 möglichen, Fidesz kaum auf 38,4 Prozent beziehungsweise. 66 Sitze, die MHM erhielt 5,5 Prozent beziehungsweise 6 Sitze. Eine Zweidrittelmehrheit hat für die Ablösung der Regierung in Budapest gestimmt – und wird sie nun auch bekommen. Ds zeigt: Ungarn hat eine funktionierende Demokratie, denn der Wählerwille gilt – ganz anders als bei uns in Deutschland.

Denn im Gegensatz zu den Ungarn-Wahlen von Sonntag hat bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland am 23. Februar 2025 die Ablösung der Regierung durch die Opposition eben nicht funktioniert: Eine konservative absolute Wählermehrheit von 28,52 Prozent für CDU/CSU und 22,80 Prozent für die AfD, zusammen also 51,32 Prozent der Wahlbürger, hatte für einen Regierungswechsel der rechten Mitte plädiert. Dieser Wählerwunsch wurde den Bürgern jedoch aus zwei Gründen versagt – einmal aufgrund des historischen beispiellosen Wahlbetrugs der CDU, als Friedrich Merz sämtliche vor der Wahl abgegebenen zentralen Wahlversprechen wie Schuldenbremse, Grenzkontrollen und Sozialtransferabbau gleich nach der Wahl brach, und zum anderen wegen der dem Wesen nach grundgesetzwidrigen undemokratischen Brandmauer, die das Votum von 22,8 Prozent der deutschen Bürger ignoriert und damit den Prinzipien Pluralismus und Teilhabe der Opposition als wesentliche Bestandteile eines jeden demokratischen Systems Hohn spricht.

Die Bundesbürger können wählen, wie sie wollen – ein Wechsel von der linken hin zur rechts-konservativen Politik ist trotz Mehrheit nicht zu erreichen. So bleibt nur das Résumée: Von den stolzen Ungarn können wir Deutschen in Sachen Demokratie noch sehr viel lernen.