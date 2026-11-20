Am vergangenen Freitag wurde das Auto von „Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt von Antifa-Vermummten angezündet und brannte völlig aus. Es handelte sich um den Anschlag skrupelloser Linksfaschisten auf einen ihnen unliebsamen Journalisten und damit auf die Pressefreiheit an sich – ein Befund, der eindeutiger nicht ausfallen könnte. Dennoch schaffen Deutschlands selbsternannte Qualitätsjournalisten der “Legacy”-Medien nicht, dies ohne wenn und aber auszusprechen. Hätte es einen linken Journalisten getroffen, wäre die Solidarität einhellig und lautstark gewesen; da es sich aber um den „Rechten“ Reichelt handelt, als ehemaliger “Bild“-Chef ohnehin boulevardeske Reizfigur und nunmehr als “Nius“-Macher auch Vertreter der neuen, zukunftsfähigen Konkurrenz im Medienwettbewerb, bleibt schwingt durchweg das sprichwörtliche gewisse Verständnis oder gar die klammheimliche Freude mit, dass es irgendwie doch den Richtigen getroffen habe. Klar erklärte Abscheu und Verachtung für Tat und Täter bleiben in diesem systemkonformen linksgrünen Establishment entweder ganz aus oder beschränken sich auf einige wenige verlorene Stimmen. In den meisten Publikationen landauf, landab wurde – sofern der Anschlag überhaupt thematisiert wurde – die Kritik daran relativiert und unter relativierendem Verweis auf Reichelts journalistische Arbeit erklärt, rationalisiert und damit unterschwellig legitimiert; ein zynisches Muster, wie es etwa auch nach der Ermordung Charlie Kirks oder bei Anschlägen auf AfD-Politiker immer wieder durchscheint.

Besonders übel wird es, wenn die stillschweigende Zustimmung für die Täter in pseudointellektuellen Rechtfertigungslehren daherkommt, mit denen in scheinbar ausgewogenem und differenziertem Duktus die linksradikale Barbarei gegen Reichelts vermeintliche publizistische Verfehlungen aufgerechnet wird. Ein besonders furchterregendes Beispiel für diese Art von Gewaltapologetik lieferten nun – bei weitem nicht als einzige Zeitung, aber geradezu paradetypisch – die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN). In einem schauderhaften Meinungsbeitrag salbadert dort der Redakteur Daniel Streib in einem Meinungsbeitrag unter dem verräterischen Titel „Warum Solidarität mit Julian Reichelt schwierig ist“ über geistiges Brandstiftertum und betreibt in kruder Rabulistik eine Täter-Opfer-Umkehr der Extraklasse.

Um das Eingeständnis, dass meist „linke Gruppen“ hinter derartigen Attacken stehen, räumt Streib ein. Doch handele es sich, wie in diesem Fall, auch noch um ein Auto des „rechten Medienmachers“ Reichelt, scheine der Fall für viele von vornherein klar: Linke Extremisten hätten einen gezielten Anschlag auf das Eigentum eines unbequemen Journalisten verübt, um ihn einzuschüchtern und sein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf freie Meinungsäußerung zu untergraben. Auch Reichelt würde sich diese „Lesart zu eigen“ machen. Man beachte den Konjunktiv: Eine durch Bekennerschreiben auf “Indymedia“ und durch zahlreiche vorangegangene Drohungen klar belegter Tathintergrund wird von Streib hier zur subjektiven “Lesart“ umgedichtet. Streib fabuliert von bloßen “Einordnungen”, die Reichelt selbst „als Reporter in eigener Sache“, mit dem Mikrofon in der Hand vor seinem ausgebrannten Auto stehend, getätigt habe. “Als Journalist” jedoch, belehrt der Provinzschreiberling den echten Vollblutjournalisten Reichelt, hätte dieser eigentlich wissen müssen, „dass ihm in dieser Situation die beruflich gebotene Neutralität fehlt“. Eine ganz bemerkenswerte Kritik: Ein Journalist, der selbst Opfer linksextremer Gewalt wird, darf also das Offensichtliche nicht mehr aussprechen, weil linke Relativierer in krampfhafter Wirklichkeitsverleugnung die Tatsachen nicht wahrhaben wollen und ihre eigenen Scheuklappen als Ausweis ihrer “Neutralität” sehen?

Doch Streibl geht noch weiter. Er wirft Reichelt auch noch vor, „das Bild einer Verschwörung gegen sein Wirken“ zu zeichnen und versteige sich sogar dazu, die designierte linke Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Elif Eralp, sowie Daniel Günther, den CDU-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, “irgendwie als verantwortliche geistige Brandstifter dastehen zu lassen“, wie er schreibt. Dass Reichelts Auto, in dem sich auch noch ein Kindersitz befand (!), von gemeingefährlichen Antifanten des Milieus angezündet wurde, mit denen sich eben diese Politiker sprachlich und geistig fortwährend gemein machen, will der BNN-Kommentator partout nicht wahrhaben. Auch dass bereits das ganze Jahr über eine Dauerkampagne gegen „Nius“ im Gange ist, die von verbalen Attacken des schleswig-holsteinischen CDU-Ministerpräsidenten-Privatmanns Daniel Günther (“das sind die Feinde der Demokratie!”) bis zu Bemühungen linker Gruppen reicht, die Nachbarschaft der „Nius“-Redaktion aufzuhetzen, damit diese von ihrer Berliner Adresse vertrieben wird: Der “Journalist“ Streib nimmt all dies nicht nur zu Kenntnis (geschweige denn dass er sich mit seinen so bedrohten Berufskollegen ob dieser bedenklichen Angriffe auf die Pressefreiheit solidarisiert), sondern er attackiert Reichelt gar mit Schaum vorm Maul dafür, dass er sich vom Tatort persönlich zu Wort meldet und die geistigen Brandstifter beim Namen nennt, die den Boden für diese reale Brandstiftung bereitet haben.

Alles vor dem Wörtchen “aber“…

Das ist aber nicht alles. Streibl besitzt sogar noch die Schamlosigkeit, gerade daraus den Vorwand abzuleiten, Reichelt die Unterstützung und Rückendeckung zu versagen: „Eigentlich sollte man einem Medienkollegen, egal welcher Ausrichtung, in einer solchen Lage uneingeschränkt solidarisch zur Seite stehen. Mit seinen unbelegten Schuldzuweisungen macht Reichelt einem das aber schwer. Sein offensichtlicher Versuch, die Brandstiftung gemäß seiner Gesinnung zu instrumentalisieren, ist unwürdig“, schreibt Streib allen Ernstes und gibt auch noch zu bedenken, dass ja „übrigens nicht nur Autos von Rechten angezündet werden“. Als Beleg für diesen grotesken Whataboutism fällt ihm jedoch bezeichnenderweise nichts anderes ein als die beiden Brandanschläge auf die Dienstfahrzeuge von Cornelia Patzold-Schick, der ehemaligen Oberbürgermeisterin von Bruchsal – die sich bereits im August 2016 beziehungsweise Mai 2017 ereigneten. Die Politikerin, die heute Mitglied bei den Grünen ist, habe sich für eine „christlich geprägte Sozialpolitik“ eingesetzt und sei wohl deshalb “ins Visier von Extremisten” geraten, raunt Streib. Abgesehen davon, dass dieser Bezug eher eine islamistische Tat nahelegen würde als eine rechtsextremistische, räumt Streibl selbst sein: „Der oder die Täter wurden leider nie ermittelt. Würde man sich auf das Niveau von Populisten herablassen, wäre der Fall aber klar: Leute wie heute Julian Reichelt waren die geistigen Brandstifter“.

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Dieser BNN-Kommentar lässt einen erschaudern, erweist er sich doch nicht nur als ein journalistisches Armutszeugnis sondergleichen, sondern versucht überdies, jeden offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem linken, vom Staat mit hunderten Millionen Steuergeld gemästeten NGO-Aktivismus (mit seinem durch subtile bis offene Hetze geschürten Hass auf Andersdenkende) und solchen Brandanschlägen und Gewalttaten zu leugnen. Mit unerträglicher Plumpheit schwurbelt Streib sich um die Tatsache herum, dass er den Anschlag auf Reichelt für gerechtfertigt oder zumindest für nachvollziehbar hält, weil es sich bei ihm nun einmal um einen „Rechten“ handelt, der nach Ansicht von Streib und Co. nur das bekommen hat, was er verdient hat oder womit er eben rechnen muss. Während Linke ihrem Hass und ihrer Häme wenigstens offen freien Lauf ließen, ist dieser Redakteur sogar zu feige, unverblümt einzugestehen, dass Reichelt seiner Ansicht nach schon irgendwie selbst für den Angriff auf sein Auto verantwortlich ist. Dieser Zynismus entspricht genau dem Verhalten der ewigen deutschen System- und Funktionsjournalisten unter allen Fahnen, ob sie das Hakenkreuz zeigen, Hammer, Zirkel und Ähre oder den Regenbogen, die jedes Verbrechen im Sinne des herrschenden Narrativs schönschreiben und stattdessen Victim Blaming betreiben. Von der einstigen Reichspressekammer bis zum heutigen Haltungsjournalismus hat sich am feigen Duckmäuser- und Mitläufertum dieser Medienschaffenden nichts geändert.