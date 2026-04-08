Furchtbare Richter senden fatale Signale in die Welt: Kommt her und killt straffrei Deutsche!

Der Titel scheint geschmacklos, und als Autor denkt man noch ein paarmal darüber nach, ob man solch eine scheußliche Überschrift wirklich texten und bestehen lassen will. Doch was, wenn eine nicht minder scheußliche, zunehmend wahrhaft unfassbare gesellschaftliche Entwicklung solche Aussagen und Headlines geradezu zwingend erfordert, wenn die blutige Wirklichkeit die Finger auf der Tastatur führt? Erschwerend tangiert ist hierbei auch die einstmals freie Meinungsäußerung, weshalb man gleichzeitig ebenfalls überlegen muss, ob einem denn beim schonungslosen Benennen dieser unfassbaren Realität nicht Ungemach durch den politisch gelenkten neotyrannischen Staatsschutz droht – als Repräsentant einer staatlichen Ordnung, die nur noch dem Schutz einer selbsternannten moralischen Brahmanenkaste der Pseudo-Eliten von “UnsererDemokratie™”, die nicht mehr zögert, den als Delegitimierern und Hetzern verunglimpften Chronisten der hässlichen Wirklichkeit frühmorgens die Tür eintreten zu lassen und ihnen die Computer, Festplatten und Smartphones zu rauben.

Auch das ist unfassbare Realität geworden in der kaputten Post-BRD, in diesem schon lange nicht- mehr “unserem Lande”, das eine bitterbös hässliche, kommunistische Ostzonenhexe im CDU-Tarnmantel 16 Jahrelang politisch vergewaltigte und sämtliche demokratischen Regeln, Anstand, Recht und Gesetz außer Kraft setzte, ehe sie den Weg für Nachfolgeregierungen frei machte, die den linksgrünen Irrsinn kongenial und agendagerecht fortführen.

Von wegen “im Namen des Volkes”

Um der obigen Überschrift Anlass und Unterfutter zu geben, reicht die beliebige Lektüre jedes Nachrichtentickers über importierte Alltagsgewalt und rechtsfreie Zustände in deutschen Städten, wo zu Zehntausenden Messerattacken inzwischen auch Schusswaffengebrauch zum neuen Normal wird. Und die deutsche Gesinnungsjustiz ging mit der Zeit; selbst abstruseste rechtsstaatliche Fragwürdigkeiten werden durch eine Spruchpraxis, die oftmals an richterliche Rechtsbeugung und Strafvereitelung erinnert, zu Bagatellen erklärt, die Strafkammern sind immer häufiger Täterschutzorgane und urteilen schon lange nicht mehr im Namen des Volkes, sondern einer verlogenen Vielfalts-Doppelmoral nach zweierlei Maß.

Seit Merkels 2015er Asylantenschwemme in jeglichen Dosierungen schießen ganz unterschiedliche Delikten wie Raub, Mord, Totschlag, (Gruppen-)Vergewaltigung und eben Messer- und Pistolendelikte um nur einige der unter den “neu Hinzugekommenen“ (und weiter Hinzukommenden) nicht gerade unüblichen Handlungen im freundlichen, äußerst spendablen Gastland zu benennen. Es gehört Repertoire der Ausdrucksformen, mit denen sich längst nicht alle, aber eben viel zu viele dieser Merkelgäste auf unfassbar primitive und unzivilisierte Art und Weise für ihr Hiersein „bedanken“. Und bei mittlerweile fast all diesen Attacken greift sowohl ein medialer als auch juristischer „Rettungsschirm“ eben in Form eines massiven Täterschutzes, der inzwischen derart toxische Ausmaße erreicht hat, dass es fast schon den Tatbestand der Billigung von – wenn nicht Beihilfe zu – Straftaten erfüllt. Nach dem Muster der Kaderdurchdringung in der sozialistisch-faschistisch gesteuerten SED-DDR-Gesellschaft konnte besagte Hexe zudem, erprobt in Corona, eine „Expertokratie“ mit Deutungsmonopol etablieren, die bis heute durch ein mit Steuermillionen finanziertes NGO-Netz gestützt, munitioniert und organisatorisch gefestigt wird.

Ein Hoch auf die “Fotzokratie”

Diese Krake hat inzwischen fast die gesamte deutsche Justiz durchdrungen. Diese ist außerdem noch systemisches Gesamtopfer jener mit dem unschönen, aber leider treffenden Begriff “Fotzokratie” beschriebenen Entwicklung geworden, dass unqualifizierte und unfähige, dafür hochemotionale und irrationale “Quotzen” zunehmend die Staatsgewalten unterwandern. Urschel von der Merzel, eine ganze Kavalkade von weibliche Vollversagen von Spiegel, Baerbock Paus, Lambrecht, Bas bis Hubig und eben leider auch immer weiblich dominierte Gerichtssenate haben dieses Land in allen Bereichen aus den Angeln gehoben, wo spröde Vernunft, Lebenswirklichkeit, Verantwortungs- statt Gesinnungsethik und vor allem Sachverstand notwendig wären. Mehr als die Hälfte der deutschen Richter sind weiblich, und die fast schon bemutternde Fürsorge für selbst abstoßendste Gewalttäter aus aller Herren Länder, die die Minderheiten- und Opferkarte spielen, kommt nicht von ungefähr. Hinzu kommen Heerscharen von NGO-Rechtsanwälten,. Rechtsberatern/Helfer und “Gutachtern„(respektive jeweilige “–Innen”), welches jede Sachlage, jede justiziable Thematik in die gewünschte, politisch bestellte, Richtung manövrieren.

Sowas kommt von sowas: Der landauf, landab für Entsetzen sorgende Fall des türkischen Polizistenmörder von Völklingen, der nach acht Prozesstagen vom Landgericht Saarbrücken mit einem erschütternden himmelschreienden Unrechtsurteil endete, wird vermutlich Rechtsgeschichte schreiben; der 19-jährige Intensiv(!)-Täter wurde wegen Schuldunfähigkeit (!!!) freigesprochen und lediglich wegen besonders schweren Raubes nach Jugendstrafrecht verurteilt. Es wurde die unbegrenzte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet – aus der er schneller wieder freikommen dürfte, ls den meisten bewusst ist. Die Folgen sind Schock und Unglaube; nicht nur Polizisten – von den am Einsatz Beteiligten ganz zu schweigen, die zum Teil schwer traumatisiert sind und aufgrund posttraumatischer Belastungsstörungen teils ihren Dienst bis heute mehr verrichten können – verstehen die Welt nicht mehr. Unser täglich „unfassbar!“ gib uns heute…

Fünf Millionen Ermittlungsverfahren im Sande verlaufen

Apropos Polizei: Die ist inzwischen – mehr als berechtigt – generell mächtig auf Zinne, alleingelassen von politischen Schurken, Trickbetrügern, Lügenbaronen, Opportunisten, verantwortungslosen Karrieristen und Ideologie-Besessenen, welche verantwortlich sind für die katastrophale Innere (Un-)Sicherheit in diesem Lande. Bereits 2022 verliefen von fast fünf Millionen (!) Ermittlungsverfahren mehr als die Hälfte ohne Anklage im Sande. Die Begründung der Gewerkschaft der Polizei: „Steigende Belastung von Polizei und Justiz… Experten werten die hohe Zahl eingestellter Strafverfahren als Hinweis auf zunehmende Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften. So kann unter anderem eine personelle Unterbesetzung von Justiz und Polizeibehörden dazu führen, dass es oftmals erst gar nicht zum Prozess kommt. Stattdessen konzentrieren sich die Ermittlungen aus Gründen der Effizienz immer häufiger auf ein oder zwei Haupttäter. Das führt dazu, dass die Strafverfahren gegen andere Mittäter, die sich eventuell auch strafbar gemacht haben, eingestellt werden…Oft werden die Verdächtigen in diesen Fällen von hoch spezialisierten Strafverteidigern vertreten, denen es unter Umständen gelingt, die Strafe durch geschickte Verhandlungsstrategien auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Diese Verteidiger haben viel Zeit und Mittel, über die Justiz, Polizei und Zoll meistens nicht verfügen.”

So ist ein Urteil im Sinne der obigen Überschrift tatsächlich diskutabel und nicht unbegründet: Die deutsche Justiz agiert vorsätzlich falsch und operiert im Rahmen einer self-fulfilling prophecy wie ein trampelnder, blinder Elefant im Porzellanladen, der den Laden nicht betreten hat um kostbares Porzellan zu erwerben oder wenigstens zu erhalten sondern wie jemand, der tatsächlich alles zertrümmern möchte – so als wären linke Deutschlandhasser – im finalen Endsieg der Alt-1968er – immer noch am Werk und würden nun ein Volk für seine bloße Existenz bestrafen. Oder hat irgendjemand eine schlüssigere Erklärung für diesen toxischen, perfiden und offenbar endlosen Wahnsinn, der hier tagtäglich blutig und Merz-irreversibel abläuft?