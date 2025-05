Furchtbares Juristenversagen während Corona – und danach

Der Rostocker Rechtsprofessor Jörg Benedict hat im Magazin „Cicero“ eine umfangreiche Abrechnung mit dem Verhalten der juristischen Zunft während Corona vollzogen und dabei zugleich einen tiefen Blick in die Geschichte bis zurück in die Antike. Nicht die Corona-Maßnahmen als solche, sondern das mit diesen verbundene Unrecht habe sich tief in die Seelen der betroffenen Menschen gebrannt, so Benedict. Eine Aufarbeitung der Corona-Zeit braucht daher eine ehrliche Betrachtung auch der juristischen Zustände und Zumutungen. Aus der Geschichte nichts zu lernen, habe im Regelfall zwei Gründe: Der eine Grund liege „im eingeschränkten Erinnerungsvermögen beziehungsweise der strategischen Weigerung, sich mit der Mühsal einer ehrlichen Analyse der Vergangenheit überhaupt zu befassen“, der zweite „in der Hybris, ohnehin schon alles zu wissen“.

Die Geschichte belehre nicht, sondern bestätige, was man ohnehin schon zu wissen vermeine. Alles, was sie nicht bestätige, habe auch nicht stattgefunden. Für die Unvollkommenheit der Justiz halte die Sprache den Begriff „Fehlurteil“ bereit. Wie aber nenne man Urteile, „die von vornherein auf manipulierten Annahmen zur Wirklichkeit basieren?“, fragt Benedict. Vielleicht „schreiendes Unrecht“, um die ohrenbetäubende Lautstärke des Unrechts hervorzuheben? Doch sehr häufig schreie dieses Unrecht eben nicht, sondern werde verschwiegen, bleibe als Unrecht verborgen, gerade weil es als Recht ausgegeben werde. Es gehöre zur Propaganda des Herrschens, „den politischen Feind vor dem Forum der Öffentlichkeit verhasst zu machen“. Nicht das Recht werde dabei verdreht, sondern die Wahrheit. Die Propaganda verkünde die Lüge als Wahrheit und die Menge trage sie weiter durch die Straßen und von Haus zu Haus. Die „irre Begeisterung“ feiere die Gräuel als Taten der Gerechtigkeit.

Tyrannei geht mit Grad der Lüge einher

Der Grad der Unterdrückung von Zweifeln und die Verfolgung der Nicht- oder Andersgläubigen würden dann den Grad der mit der Lüge einhergehenden Tyrannei kennzeichnen. „Die Episteme der Unwahrheit machen das, was als Recht verkündet und exekutiert wird, zu epistemischem Unrecht“, so Benedict. Wie rational und präsent die vermeintliche Irrationalität menschlicher Handlungen und juristischer Urteile ist, könne jeder etwa an den Hexenprozessen des Mittelalters und der Neuzeit bis heute studieren. Nichts sei mehr sicher, was in die Nähe einer eifernden Jurisdiktion gerate: Das epistemische Unrecht schmelze „jedes Bewusstsein für Rationalität gemeinsam mit der bis eben noch bestehenden zivilen Normalität vollständig ein“. Hunderte würden beschuldigt, inhaftiert und zu aberwitzigen Falschaussagen getrieben, Ernten nicht mehr eingebracht, das Vieh verende, der Handel erliege. Am Ende seien Dutzende gerichtet, dauernde seelische Wunden gerissen, Familien und Gemeinden zerstört. Die Selbstgerechten der Justiz würden gleichwohl meinen, sie hätten das Böse ausgetrieben und ihr gerechtes Werk getan. All das sieht Benedict auch in der Corona-Zeit gegeben. Diese sei „ein Eldorado für Sozialingenieure, PR-Agenten und alle, die schon immer mal im ‚Maschinenraum der Macht‘ an den Knöpfen spielen und Hebel in Richtung sozialer Erhitzung umlegen wollten“ gewesen.

Die Zeiten würden sich zwar über die Jahrhunderte ändern, die Grundstruktur epistemischen Unrechts bleib jedoch: Recht, das auf Lügen gebaut sei, werde verkündet und gnadenlos exekutiert. Man dünke sich heute aufgeklärt und rational, und doch erlebe der irrationale Umgang mit Wahrheit und Lüge vielleicht gerade deshalb eine bis vor Kurzem kaum geahnte Konjunktur. Jede Generation erhebe sich im Dünkel über die Irrtümer der Vergangenheit. Dabei werde Wahrheit heute mehr denn je medial konstruiert und die überdrehten „Experten“ von heute würden die Rollen der eifernden Priester von gestern übernehmen. Spätestens im Herbst 2020 hätten alle, die es wissen wollten, erkennen können: „Alle diese Maßnahmen, Ausgangssperren, Versammlungsverbote, Schul- und Geschäftsschließungen, vor allem aber auch die kategorische Isolation von gesunden und vor allem alten und einsamen Menschen, all das war nicht einfach nur unverhältnismäßig, es war epistemisches Unrecht.“

“Blindes Vertrauen in die Expertise des Maßnahmenstaats”

Täglich, wenn nicht stündlich sei in den offiziellen Foren der Medienöffentlichkeit Gericht gehalten worden. Die Angeklagten seien schnell ausgemacht gewesen: die „Schwurbler“, „Querdenker“, „Coronaleugner“, „Covidioten“ oder welche Begriffe zur Etikettierung der Ungehorsamen sonst noch gefunden worden seien. „Mehr Diktatur wagen!“, hätten dementsprechend auch die Protagonisten der „neuen Normalität“ gefordert, und die repressive Exekutive habe die „Delegitimierung des Staates“ als „neue Kategorie zur Überwachung und Reinhaltung des Diskursraumes“ entdeckt. Nun seien alle verfolgt worden, die die offiziell verkündeten und rechtlich sanktionierten Episteme angezweifelt hätten: die Maßnahmenkritiker, die Maskenverweigerer und natürlich die „Ungeimpften“. Unendlich viel Unsinn sei als Wahrheit vorgetragen worden. Juristen seien der „reinen Rechtslehre“ gefolgt, wonach jeder beliebige Inhalt Recht sein könne und es gerade das Kennzeichen einer echten juristischen Qualifikation sei, sich nicht mit fachfremden Fragen, etwa der Mikrobiologie, Virologie oder Epidemiologie, befassen zu müssen. Wenn Juristen gar nicht in Erwägung zögen, „dass die Episteme des Rechts falsch sein könnten, und es ihnen demnach egal ist, ob es vielleicht auch ernstzunehmende Wissenschaftler gab, die eine ganz andere Auffassung zur Gefährlichkeit des Virus oder zur epidemiologischen und medizinischen Nützlichkeit von Lockdowns, PCR-Tests, Isolationen, Masken, 2G-Regeln und mRNA-Impfungen vertreten, dann muss es nicht verwundern, dass die Episteme der Pandemie an den deutschen Gerichten tatsächlich ’nie hinterfragt‘ wurden“, so Benedict.

Das Vertrauen in den Rechtsstaat sei in der „neuen Normalität“ zu einem “blinden Vertrauen in die Expertise des Maßnahmenstaats” abgeschmolzen. Es habe keine Gewaltenteilung, keine gerichtliche Kontrolle der Exekutive, gegeben. Der Gleichschritt der drei Gewalten habe zur neuen Normalität gehört. Und das habe vor allem bedeutet, dass es „keine rechtliche Überprüfung der den Maßnahmen zugrundeliegenden Episteme“ gegeben habe. Die sonst für jeden Gerichtsprozess ganz selbstverständliche Aufklärung der Wahrheit habe während der „Corona-Pandemie“ nicht stattgefunden, kritisiert Benedict. Zur Verdeutlichung schlägt er vor, sich einmal vorzustellen, in einem Zivilprozess würde das Gericht unbesehen den Ausführungen der Beklagten folgen und die Einwendungen des Klägers als pure „Schwurbelei“ bezeichnen. Und wenn dieser dann den Vorwurf der Befangenheit des Richters erhebe, weil er mit seinem Vortrag gar nicht gehört werde und sich Richter und Beklagte regelmäßig in deren Penthouse miteinander besprechen, würde er zu hören bekommen, dass die Elite des Ortes sich nun halt gelegentlich über die Wahrheit und das Recht verständigen müssten, mit (epistemischer) Voreingenommenheit habe das gar nichts zu tun. Würde man den Richter und, wenn das der Standard an allen Zivilgerichten wäre, das Justizsystem als Ganzes nicht für korrupt erklären?

Bedrückende Analyse

Mittlerweile seien die zentralen Episteme der Corona-Politik „als falsch oder gar als blanke Lüge entlarvt“ – von der „Fledermaus in Wuhan“ und der „Laborthese“ als der Mutter aller „Verschwörungstheorien“ über das „Flatten the Curve“, „Follow the Science“, die „Pandemie der Ungeimpften“ bis zum „Impfdogma“ und den „nebenwirkungsfreien Impfstoffen“. Wenn gleichwohl immer noch Prozesse gegen Ärzte, Krankenhaus- und Pflegepersonal, Soldaten, Polizisten oder andere Maßnahmen-Kritiker geführt würden, sei das für einen liberalen Rechtsstaat „schlichtweg ein Skandal“, so Benedicts Befund. Die „einschneidenden freiheitsbeschränkenden und gesundheitsgefährdenden Maßnahmen“ seien zu keiner Zeit hinreichend evidenzbasiert, sondern „epistemisches Unrecht“ gewesen. Deshalb sei es „dringend Zeit für eine ehrliche Aufarbeitung, die die Episteme der Pandemie anhand seriöser Daten dekonstruiert“; für eine ernsthafte Rehabilitation des Rechts, die das Unrecht adressiert und für eine Amnestie, „die die Verfolgung der Kritiker beendet und die gesellschaftliche Spaltung überwinden hilft“.

Benedicts bedrückende Analyse bringt die grausamen Exzesse der Corona-Zeit und die juristische Beteiligung daran mit einer so noch nicht publizierten Tiefgründigkeit auf den Punkt. Leider wird auch dieses Zeitdokument jedoch auf taube Ohren stoßen – weil die Kräfte, die für dieses beispiellose Verbrechen verantwortlich sind, in schlimmster deutscher Tradition, unerschütterlich zusammenhalten und keinerlei Einsicht oder gar Reue zeigen. Deshalb wird diese Aufarbeitung auch nie zustande kommen, und wenn doch, dann allenfalls durch künftige Historiker. Die Komplizen all dessen, werden jedoch niemals zur Verantwortung gezogen, zumal man ihre treuen Dienste auch für den linkstotalitären Umbau der Bundesrepublik braucht, der derzeit in vollem Gange ist.