Fußball ist Heimat

Vor einem Jahr, im Sommer 2024, warf die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in einem hochumstrittenen Video ernsthaft die These auf, dass die Fußball-WM 2006, das legendäre “Sommermärchen”, ursächlich für den “Rechtsruck” in Deutschland gewesen sei. Ich hatte es ja schon immer vermutet: Nazis, alle Nazis, Klinsi, Poldi, Miro, Jogi… da haben die doch während des Sommermärchens tatsächlich gemeinsam mit den Fans tanzend schwarz- rot- goldene Fahnen geschwenkt! Nein, wie unfassbar! Und damit, 2006, begann also dieser schlimme Rechtsruck in dem Deutschland –

ein Rechtsruck mit dem so fürchterlichen Resultat, dass heute in den Innenstädten und den Grundschulen kaum noch Deutsch gesprochen wird.

Auf massiven Druck hatte schließlich die aussichtsführende Ministerin Nancy Faeser nachgegeben und ließ das Video vor genau einem Jahr löschen. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) aber scheint man an dessen Botschaft schon lange geglaubt zu haben. Nicht umsonst hat der DFB ja nach 2006 alles getan, um dem angeblichen bösen Nationalismus von damals zu begegnen, und darauf später entsprechend reagiert: Seitdem wurde eine großangelegte Kampagne für “Toleranz”, “Offenheit” und “bunte Vielfalt” gestartet, eine Offensive im gesellschaftlichen und politischen Bereich, die bis heute anhält. Und seit damals sind (leider) politische Korrektheit und Gesinnung zum Teil wichtiger als die sportlichen Ergebnisse. Insbesonders bei der letzten WM gewann man diesen Eindruck, als mehr diskutiert als Fussball gespielt wurde.

Nichts geht über den eigenen Klub

Eines war und ist dabei doch jedem völlig klar, auch ohne die ganzen Kampagnen: Rassismus hat nirgendwo was zu suchen, im Sport am allerwenigsten. Da geht wohl jeder vernünftige Mensch zu 100 Prozent mit. Allerdings hat auch der Brass auf das eigene Volk, selbst nach der verhängnisvollen deutschen Geschichte, dort absolut nichts verloren. Trotz wissen wir inzwischen alle, dass in Deutschland die “Haltung” ist wichtiger als die Leistung und der Erfolg – obwohl das Eine das Andere ja gar nicht ausschließt… Es ist wie bei den Vereinen: Ein echter Fan identifiziert sich zu einhundert Prozent mit seinem Klub, trägt die Vereinsfarben, geht nach einem Sieg gerne auch mal mit dem Trikot schlafen.

Nichts geht über den eigenen Klub, egal ob in München, in Kölle, in Bielefeld oder auf dem Waldhof… oder beim VfR Heilbronn! Wieso sind gerade heute so gut wie alle Stadien in der ersten, in der zweiten und sogar in der dritten Bundesliga ausverkauft? Wieso strömen so viele Leute zum Fußball? Jepp: Die Menschen sehnen sich nach Identifikation, Tradition, Zugehörigkeit und vielleicht auch einfach Spaß und Zerstreuung. Frage an die bpb und den DFB: Warum, bitte, soll das bei “seinem” eigenen Land und der eigenen Heimat nicht genau so sein dürfen?