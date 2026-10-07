Fußball, schwarzweiß

Deutschland hat – mal wieder – einen Rassismusskandal. Also Business as usual. Worum geht es diesmal? Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat mit Jürgen Klopp ihren neuen Trainer, der sich in einigen Testspielen erst einmal warmlaufen muss. Dass die Personalentscheidungen des Einsteigers kritisch beäugt werden, ist völlig normal und war bisher immer so. Anders war diesmal allerdings, dass im Match gegen Griechenland auffällig viele Spieler im Kader Afrodeutsche waren. Lena Kotré, brandenburgische Landtagsabgeordnete, teilte ein Bild der Startaufstellung und schrieb dazu: „Wenn dich dieses Foto von der deutschen Nationalmannschaft irritiert, bist du ein Fall für den Verfassungsschutz.“ Stefan Möller, Bundestagsabgeordneter und Bundesvorstandsmitglied, meinte: „Es geht nicht um das Absprechen deren Identität. Es geht um das Empfinden der eigenen Identität. Die wurde in den ersten 20 Jahren des Lebens geformt. Bei mir war Deutschland sogar bis in meine 30iger weiß – und das hat mich geprägt. Diese Identität ändert sich nicht, bloß weil die herrschende Politik die Bevölkerungsstruktur durch eine Migrationspolitik wie von Sinnen umbaut. Oder weil sie mir der sog. Verfassungsschutz verbieten will. Mag schon sein, dass man das in 80 Jahren anders empfindet. Aber sicherlich nicht in 10 Jahren.“ Sein Fraktionskollege Kay Gottschalk hatte sich auf die Influencerin Naomi Seibt bezogen, die darin ein Indiz für den großen Austausch sah: „Charaktereigenschaften, bestimmte Tugenden und Teamgeist sind kulturelle Werte, die sich über Jahrhunderte ausbilden und durch gemeinsame geschichtliche Erlebnisse geprägt werden.“

Der sächsische Politiker Fabian Keubel twitterte ein Bild, das die Mannschaften von 2006 und 2026 verglich, und kommentierte: „20 Jahre totaler Niedergang. 20 Jahre radikaler Bevölkerungsaustausch. 20 Jahre Deutschland schafft sich ab. Nur 20 Jahre große Remigration können das wieder in Ordnung bringen.“ Auch Felix Wolf aus dem niedersächsischen Landesverband der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland äußerte sich: „Wenn man die Nation einer Nationalmannschaft nicht anhand der Spieler erraten kann, ist es keine Nationalelf, sondern politisches Totalversagen.“ Diese Aussagen aus den Reihen stellen keine Momentaufnahme dar. Alexander Gauland verärgerte die bundesdeutsche Öffentlichkeit 2016 mit Aussagen über Jérôme Boateng (wenngleich der ihn befragende Journalist ihn wohl gezielt zu diesen hinleitete und der betagte Gauland wohl gar nicht wusste, um wen es dabei ging). Wenig verwunderlich, ließen die Rassismusvorwürfe schon damals nicht lange auf sich warten.

Falsche Unterstellungen im “Handelsblatt“

Christopher Drößler, seit 2025 ebenfalls für die Bundestag, leitete aus dem Mannschaftsbild eine konkrete politische Reaktion ab und forderte eine „Remigration“. Er warnte: „Eine multiethnische Gesellschaft ist nicht so harmonisch wie eine Fußballmannschaft. Aber das will man im Elfenbeinturm wohl einfach nicht wahrhaben.“

Bundestrainer Jürgen Klopp selbst ließ die Kontroverse an sich abperlen: „Ich habe im normalen Leben für Dummheit wenig Zeit – und für die sozialen Medien auch nicht.“ Doch so beiläufig war der Fall nicht; in der deutschen Medienlandschaft wurde die Tonlage spürbar höher. Im “Handelsblatt” hieß es: „Die AfD will nicht über Fußball, sie will über Hautfarbe reden. Jürgen Klopp hat für solche Aussagen das richtige Wort gefunden: Dummheit. Der Bundestrainer reagiert mit Abscheu auf die Behauptung, seine Mannschaft sei nicht weiß genug. Er liegt damit vollkommen richtig. Wie kann man ernsthaft versuchen, mit rassistischen Anwürfen die Zusammensetzung seines Teams infrage zu stellen? Wer Spieler nach Hautfarbe beurteilt, disqualifiziert sich selbst. Das ist blanker Rassismus.”

Und weiter: “Völkisches Denken verbreiten und zugleich die Opferrolle besetzen Man kennt das von der AfD. Provokation gehört zu ihrer DNA. Erst wird angedeutet, diese Männer seien irgendwie nicht richtig deutsch. Kommt Widerspruch, wird das Ende der Meinungsfreiheit beklagt. Die Masche dahinter ist offensichtlich: völkisches Denken verbreiten und zugleich die Opferrolle besetzen. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und die Nationalelf bildet das ab. Klopp erklärte jüngst, er wolle die Deutschlandfahne und den Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen. Recht hat er. Wer für Deutschland spielt, schuldet der AfD keinen Abstammungsnachweis.“ Slo ganz genau mit der Wahrheit nahm es das “Handelsblatt” in seinem Kommentar aber nicht: So wurde darin Beatrix von Storch zitiert, die 2016 die “Nationalmannschaft zurückhaben” wollte. Oder Björn Höcke, der sich 2024 mit der deutschen Elf “nicht mehr identifizieren” konnte. Auf diese Weise wird insinuiert, beide hätten sich schon damals gegen nicht-weiße Sportler ausgesprochen. Das stimmt aber nicht: Von Storch hatte sich allein daran gestoßen, dass das Suffix „National“ aus dem Namen fiel und man etwas ungelenk nur von „Der Mannschaft“ sprach. Höcke wiederum war vom missionarischen Eintreten der Nationalmannschaft für LGBTQ-Themen enttäuscht.

“Rassisten sind keine Fans“

Während das “Handelsblatt” Klopp noch lobte, war der “Deutschlandfunk” (DLF) schon eine Nuance weniger enthusiastisch und vermisste mehr politische Parteinahme des DFB-Übungsleiters: „In der Position eines Bundestrainers reiche ein dünnes Statement nicht aus. So ausführlich seine Botschaft da war: Beim Thema Rassismus will sich der Bundestrainer kurzhalten. Seine Aussage, es gebe keinen Grund, sich über rassistische Menschen Gedanken zu machen, impliziert: Bei uns ist Rassismus kein Thema. Und er will es auch nicht zum Thema machen. Aber Rassismus ist ein Thema. Klopp habe für solche Dummheiten keine Zeit, sagt er. Aber wer von Rassismus betroffen ist, kann sich nur schwer aussuchen, ob er dafür Zeit hat oder nicht. Umso dringender ist es, zu zeigen: Rassisten sind nicht willkommen. Dazu gehören auch klare Statements von Bundestrainern. Rassisten sind keine Fans. Sie sind keine der 83 Millionen.“ Der DLF

verwies in seinem Kommentar auch auf Beleidigungen im Stadion oder in der Anonymität des Internets gegen afrodeutsche Fußballspieler – obwohl es in der aktuellen Debatte darum gar nicht geht!

“Stern”-Redakteur Julius Betschka twitterte zum Augsburger Mannschaftsfoto: „Alle in Deutschland geboren. Lange vor der Flüchtlingskrise. Fast jeder mit biodeutschem Elternteil. Alles nicht genug. Offenbar geht es wieder nach Name und Hautfarbe. Dass Teile des konservativen Bürgertums derart schnell kippen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Gebe ich zu.“ Dass das Problem dadurch aber nicht kleiner, sondern größer wird, weil gerade deswegen eine groß angelegte Remigration in weite Ferne rückt, fällt ihm offenbar nicht auf. Und beim “Spiegel” hieß es: “Die AfD schießt sich auf die DFB-Elf ein. Immer unverhohlener hetzen AfD-Funktionäre gegen deutsche Fußball-Nationalspieler. Die Äußerungen offenbaren tief sitzenden Rassismus.” Das sei “Hetze”. Das Blatt weiter: “Normalerweise versuchen AfD-Politiker, zumindest den Anschein zu wahren, dass ihre migrationsfeindlichen Äußerungen auf kriminelle Zuwanderer zielen. Die neuen Entgleisungen aber offenbaren einen unverhohlenen Rassismus.”

Thematisierung überproportionaler Dominanz ist kein Rassismus

Aber geht es wirklich um Hetze, oder adressiert die AfD einfach ein objektiv vorhandenes Problem? Wenn man nur will, findet man auch ausgesprochen freundliche Aussagen aus den Reihen der Partei. Alice Weidel nannte die Hautfarbe „scheißegal“ und bezeichnete Jamal Musiala als ihren Lieblingsspieler. Sie erklärte, alle Spieler als Deutsche anzuerkennen. Jörn König, sportpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, hatte 2025 in einer Bundestagsrede gesagt: „Ich bin Fan von Hannover 96. Meine Familie und ich haben 13 Jahre lang dort die Spiele im Jugendbereich begleitet. Ich habe Gerald Asamoah, als ich ihn in der Bayerischen Landesvertretung getroffen habe, wo wir ja immer die Spiele der Nationalmannschaft schauen, persönlich gedankt für diese schöne Zeit, die er bei Hannover 96 und auch anderswo gespielt hat. Er ist einfach ein toller Typ.“ Besonders Felix Nmecha stand von linker Seite unter Beschuss, weil er öffentlich um den ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk aus den USA getrauert hatte. Beatrix von Storch sowie die Landtagsabgeordneten Vanessa Behrendt und Daniel Rottmann solidarisierten sich mit dem gläubigen Christen, der auf dem Spielfeld demonstrativ betet.

Es sei nur kurz angemerkt, dass in der aktuellen Debatte deutschtürkische Fußballspieler keine große Rolle spielen. Dabei hatten sie in der Vergangenheit ebenfalls für Kontroversen gesorgt – wie beispielsweise Mesut Özil, der den autoritären Regierungskurs Erdoğans stützt. Außerdem hätte den versammelten deutschen Journalisten auffallen können, dass sich kein einziges der Zitate, das sie nun aufführen, namentlich gegen einen Spieler richtete. Das ist anders als noch 2006, als die NPD namentlich die Nationalspieler Patrick Owomoyela und Gerald Asamoah aufs Korn nahm. Ihr stellvertretender Bundesvorsitzende Frank Schwerdt forderte damals eine „deutsche Nationalmannschaft“ ohne „Paß-oder Quoten-Deutsche“. Die AfD hatte allerdings – anders als die NPD – nicht kritisiert, dass afrodeutsche Spieler an sich in der Nationalmannschaft spielen, sondern deren gegenüber dem Bevölkerungsanteil weit überproportionale Dominanz thematisiert. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein afrodeutscher Spieler, der für Deutschland auf dem Platz steht und sportliche Höchstleistungen erbringt, ist deutlich wertvoller als beispielsweise ein Leon Goretzka oder Manuel Neuer, die mutig für die Rechte von sexuellen Minderheiten einstehen und dann gratismutig wieder einknicken, sobald die FIFA die Muskeln spielen lässt.

Eins und Eins zusammenzählen

Ebenfalls 2006 hatte der französische Regionalpräsident Georges Frêche eine ähnliche Debatte angestoßen. Er meinte damals über das französische Nationalteam: “In dieser Mannschaft sind neun von elf Spielern schwarz. Normalerweise wären es drei oder vier. Das würde die Gesellschaft widerspiegeln. Aber wenn es so viele sind, liegt das daran, dass die weißen Spieler nutzlos sind.” (Man darf heute, 2026, an dieser Stelle anmerken, dass angesichts der seitherigen demografischen Entwicklung im Nachbarland mittlerweile die neun von elf tatsächlich fast normal wären; aber darum geht es hier nicht.) Auch Frêche hatte also kein Problem damit, dass überhaupt schwarze Spieler in der Mannschaft spielten – das wäre tatsächlich rassistisch –, sehr wohl aber damit, dass diese derart stark vertreten waren. Zudem fragte er sich selbstkritisch, ob sich die einheimische Jugend nicht gehen lasse.

Wenn der “Spiegel” nun schreibt, der Vorgang zeige, dass die AfD ein Problem mit Ausländern generell und nicht eben mit kriminellen Ausländern im Speziellen habe, ist das grundfalsch. Angenommen, die Zahl der Weißen ginge zurück; dann würde beispielsweise auch im Germanistik-Institut auf Dauer der Anteil der Nicht-Weißen steigen. Und das muss im Hörsaal selbst auch nichts Schlechtes darstellen; dort kann das Leben ohne Probleme normal weitergehen. In den USA allerdings sind Schwarze deutlich krimineller als Weiße und morden mit etwa achtfach höherer Rate. Wer bemerkt, dass die Zahl der grundanständigen Schwarzen an den Universitäten steigt, muss sich davon nicht weiter bedroht fühlen – er kann aber eins und eins zusammenzählen und daraus schlussfolgern, dass die Zahl der schwarzen Gangster im Ghetto ebenso steigt. Und genau deswegen ist eine derartige Übermacht afrodeutscher Spieler auf dem Platz ein Problem – selbst wenn kein einzelner von ihnen ein Problem darstellt.

Astronomisch hoher Anteil gewollt?

Denn nicht nur Amerika, sondern auch Deutschland steuert auf eine weiße Minderheit zu. Zwar gibt es keine offiziellen Statistiken, die den Anteil der weißen Bevölkerung exakt beziffern, aber der Blick zu den Nachbarn hilft. Frankreich hat mittlerweile mehr als 50 Prozent nicht-weiße Geburten. In England liegt der Anteil derzeit bei etwa 36 Prozent. Selbst wenn Deutschland in dieser Hinsicht hinterherhinken sollte, kann man von mittlerweile mindestens 30 Prozent nicht-weißen Geburten hierzulande ausgehen. Und diese Zahlen steigen weiterhin. Welche demographischen Konsequenzen dies binnen zwei Generationen haben wird, braucht nicht weiter erklärt zu werden. Zudem ist der Anteil afrodeutscher Spieler nicht bloß hoch; er ist astronomisch hoch! Zunächst einmal wäre ein höherer Anteil nicht weiter verwunderlich – etwa, weil Afrikaner im Schnitt eben athletischer, physisch robuster und sportlicher sind als Europäer beziehungsweise “Caucasians”, oder eben, wie Frêche anmerkt, weil die einheimische Bevölkerung “verweichlicht“ und sich gehen lässt.

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Dass die US-amerikanische Basketballliga schwarz dominiert ist, ist kein Geheimnis. Und das ist ebenfalls natürlich kein unterschwelliger Rassismus gegen Weiße: Schwarze spielen eben besser, und schwarze Männer werden im Schnitt sind mehrere Zentimeter größer. Aber die USA haben im Vergleich zu Deutschland auch einen deutlich größeren schwarzen Bevölkerungsanteil, aus dem diese Dominanz hervorgeht. Man kann auch mathematisch zeigen, dass derart viele afrodeutsche Spieler nahezu ein Ding der Unmöglichkeit sind. Aber vielleicht war es ja weder Zufall noch eine rein sportliche Entscheidung; viele Deutsche befürchten jedenfalls fraglos, zur Minderheit im eigenen Land zu werden, und bemerken, dass die Politik sie immer weiter zur Seite drängt. Die entsprechenden Bilder aus dem Fußballstadion bestärken sie dann zusätzlich in ihrem Gefühl. Vielleicht geht es ja darum, und vielleicht kam die Anweisung ja ganz von oben. Denn auch Jürgen Klopp hat als „Boss“ noch einen „Chef“ über sich: den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, seines Zeichens SPD-Politiker. Es wäre also durchaus denkbar, dass die Aufstellung politisch gewollt war, damit Klopp „Haltung“ demonstrieren konnte. In diesem Fall wäre die Aufregung von Seiten der AfD quasi “geliefert wie bestellt” gewesen.