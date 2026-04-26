Fußball-WM 2026: Was, wenn die Flieger nicht fliegen?   

Zehntausende Flüge werden bereits gestrichen, das Flugkerosin explodiert im Preis. Niemand weiß, wie lange diese Entwicklung noch anhält, aber eines ist absehbar: Wird der Treibstoff im Sommer noch knapper, drohen bei der Fußball-WM in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) halbleere Ränge. Die Kerosinbombe trifft die Fußballfans weltweit.

Und Immer wieder: Hormus. Man kann es nicht mehr hören. Gibt es denn kein Öl mehr woanders? Seit Kriegsbeginn Ende Februar hat sich der Preis für Flugkerosin weltweit mehr als verdoppelt – von zwischen 85 und 90 auf zwischen 150 und 200 Dollar pro Barrel. Die Treibstoffkosten für Langstrecken aus Europa schossen um mehr als 100 Dollar pro Passagier in die Höhe. Wer früh reserviert hat, sitzt noch relativ sicher im Sattel; doch wer jetzt oder später seinen Flug bucht, für den gibt es ein böses Erwachen – mit einem brutalen Preisschock.

Die FIFA-Prognose wackelt schon

Nach außen hin verkauft die FIFA das große Weltfest unverdrossen als sportliches Routineevent, wie üblich mit ganz besonders viel Glanz, Glamour und globale Party. Doch hinter den Kulissen wird bereits panisch gerechnet: Das US-Branchenblatt “Travel Weekly” enthüllte, dass die FIFA allein in Philadelphia 2.000 fest reservierte Zimmernächte storniert hat. Ähnliche Kürzungen kommen inzwischen aus allen 16 Gastgeberstädten. Manche Hotels melden Stornoraten von über 95 Prozent. Das klingt nicht mehr nach Massenansturm, sondern nach stillem, verzweifeltem Rückzug.

Flugticket noch nicht gekauft? Gewöhnt euch dran – denn die meisten Fans bleiben wohl am Boden . Wer schon sein Hotel gebucht hat, das Trikot frisch gewaschen im Schrank hängen hat und sich freut auf einen rauschenden Fußballsommer, der wird womöglich umdisponieren müssen – denn entweder wird der Trip unbezahlbar, oder er fällt eben fällt ganz aus. Immer mehr Flüge werden gecancelt, die Branche hebt konstant die Preise und warnt vor massiven Ausfällen nun auch schon für die Sommermonate, also genau dann, wenn die WM läuft. Aber die Stadien füllen sich nicht von allein – und gerade viele USAmerikaner finden Soccer ohnehin langweilig. Fehlen die Massen aus Europa, Südamerika und Asien, werden die Lücken in den Rängen gnadenlos sichtbar werden, es wird noch weniger Stimmung als in den Emiraten vor vier Jahren geben.

Gutmenschen gegen das Fliegen

Dazu kommt noch die Klima-Flugscham und Agitation gegen alles, was an westlichem und unbeschwertem Lebensgefühl und Freiheit Spaß macht. Schon werden sie wieder lauter, die süffisanten Stimmen: „Muss man wirklich wegen 22 Männern auf dem Rasen über den Ozean jetten? Ist Fliegen nicht ökologisch schädlich und unnötig?“ Auch der hämische Rat steht schon bereit: Public Viewing im Biergarten sei doch auch schön. Na klar… islamistische Anschlagsgefahr inklusive? Mag sein, dass das vielen ausreicht, die meisten Fans sind ohnehin nicht im Austragungsland.

Doch was ist einen WM ohne Livestimmung in den Stadien? Am Ende bleibt die bittere Wahrheit: Die Weltpolitik trifft den Fußballfan mit voller Wucht. Die WM findet zwar statt, doch die echte Fans bleiben zu Hause. Die Tribünen werden nicht von Moralaposteln bevölkert, sondern von Menschen, die einmal im Leben live dabei sein wollten. Dieses eine Mal. Daraus wird wohl nichts.