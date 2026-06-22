G7-Nachwehen zwischen Trump und Meloni: Er steht nicht mehr

Die Schöne und Das Biest: Bei einer der wohl größten Peinlichkeiten aller Zeiten, auf öffentlichem politischem Parkett, jedenfalls in dieser bedeutsamen Größenordnung, geschieht in mehrfacher Hinsicht und für uns alle etwas überaus Dramatisches, Entlarvendes, brisant Gefährliches. Der mächtigste Mann der Welt, bei aller Großartigkeit des innenpolitisch Erreichten, irritiert außenpolitisch zusehends; nicht nur im blamablem Einknicken gegenüber dem Iran, sondern Trump gibt nun auch noch den beim tristen Altwerden in wütende Verzweiflung verfallenden, um sich schlagenden nun nur noch neidisch am Leben vorbeiholpernden Senilitäts-Parvenü der absurden Extraklasse. Und während hierzulande die deutschen Mainstream-Saudoofmedien lagerübergreifend daran hauptsächlich ein boulevardeskes Sommertheater mit Süffisanz erkennen und genüßlich betrachten oder an der Comedy-Front bereits mit realsatirisch beissendem Spott kommentiert wird, fehlt wie gewohnt der klare Meta-Blick inmitten von weltpolitischer Brandstifterei, Krieg und weiteren Folgen der eiskalt durchgezogenen Agenda-Eliten-Politik – insbesondere Islamisierung und Umvolkung Europas sowie Deindustrialisierung auf den künftig für Eliten-Spiele frei gemachten Flächen. Auch der Krieg „gegen die Russen“ ist gefährliches Programm – und Israels Zukunft hängt weiter am seidenen Faden und kann jederzeit von entfesselten Arabern ausgelöscht werden. Es ist also eigentlich nicht gerade wirklich wichtig und prioritär, ob das kleine Drama am Ende des G7-Gipfels mit den europäischen Staatschefs und US-Präsident Donalds Trump sich nun wirklich vom Ansatz her so zugetragen hat oder es alles am Ende nur ein desaströses Missverständnis gewesen ist.

Shit happens: Eigentlich war der Gipfel längst vorüber, erstaunlicherweise kam es sogar zu einer gemeinschaftlichen Abschlusserklärung mit Donald Trump, der sich bei entscheidenden Fragen überraschend typischen EU-Positionen angenähert haben soll, also mehr Sanktionen gegen Putins Russland und noch mehr finanzielle Kriegsunterstützung für die Ukraine. Und dann knallte es. Aus heiterem Himmel, unsinnig, absurd, peinlich, lächerlich. Nun lud der mächtigste Mann der Welt und Chefstratege des Westens inmitten von weltweiten Unruheherden, Krieg und anwachsendem Terror zum debilen Kasperletheater, zahlreiche Medien berichteten plötzlich, dass Trump zu Protokoll gegeben habe, Giorgia Meloni habe ihn „angebettelt“, sie habe unbedingt ein Foto mit ihm gewollt. Er, der US-Präsident, hätte eigentlich keines gemacht. Aber sie, die italienische Ministerpräsidentin, habe ihm leid getan. Bullshit, Donald! Hast du den Verstand verloren, oder schon wieder keine fähigen Berater mehr… oder alles auf einmal…?

Wenn die bittere Wahrheit aufblitzt

Diese hochnotpeinlichen Aussagen Trumps in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender “La7” sorgten prompt für diplomatische Spannungen zwischen Washington und Rom, die auch heute anhielten: Die Aussagen seien frei erfunden, schrieb Meloni bei X – wenig verwunderlich – arg angefressen zurück, und knallte dem alternden Teilzeit-Rambo den Fehdehandschuh ins Gesicht. “Ich und Italien betteln nie!” Dann legte Meloni nochmals nach: Es sei “enttäuschend”, dass Trump gegenüber den gemeinsamen Feinden nicht dieselbe Entschlossenheit zeige. “Deren Anführer behandelt er stattdessen mit weitaus größerer Nachsicht”, schreibt sie. “Eine Sache sollte er sich merken: Weder ich noch Italien treten jemals als Bittsteller auf!”

An dieser Stelle blitzt Wahrheit auf, die realer Auslöser für Trumps beleidigte Clownsnummer gewesen sein könnte. Das Verhältnis zwischen den einst noch Verbündeten Trump und Meloni gilt schon seit einiger Zeit als schwierig, also weniger einvernehmlich und kooperativ als es ursprünglich politisch möglich schien. Der italienische Außenminister Antonio Tajani von Melonis Koalitionspartner Forza Italia sagte eine für kommende Woche geplante Reise in die Vereinigten Staaten ab. Was sagt uns das? Klare Ferndiagnose: „Macht ist der Sex der alten Männer“ sagten in den legendären italienischen Mafia-Prozessen die Frauen der angeklagten und inhaftierten Mafiabosse, was der schönen Meloni sicherlich bekannt ist, während Donald Trump nun gerade dabei ist das ihn in gesetzte Vertrauen, von kritischen Zeitgenossen, die nicht links sein wollen, restlos zu zerstören und zwar wegen einerseits sichtbar erodierender Macht und andererseits einer psychosozialen Störung, die ihn jetzt armselig pubertär und hilflos erscheinen lässt- und den Blick freigibt, auf einen alten, immer gebückter schwer schlurfenden Greis, der mit seinen 80 Jahren auf dem Buckel diesem Alter zunehmend ähnelt. Und leider benimmt er sich genau so, womöglich dank seiner ihn regelrecht zerfressenden Eitelkeit und manischen Egoezentrik. Nein: Der von ihm so geschilderte Vorfall ist ein unfassbares Eigentor! Warum sollte eine stolze, schöne Politikerin, die sich wie keine zweite Regentin im einst unübersichtlichen Italien recht souverän – vor allem gegen die wie üblich primitiven Anfeindungen aller linken Kräfte bei ihr im Land und bis zur EU – ganz oben unangefochten hält, klaren Kurs bewahrt, sich bettelnd vor einen nicht gerade hübschen alten Mann werfen und wie ein kleines Teenie-Mädel um ein Foto mit Trump betteln?!

Rausfliegende Sicherungen

Oh, Donald, hättest du geschwiegen, wärest ein Großer noch geblieben… unschwer erkennt man den Wunsch des hässlichen Alten, dass er selbst gerne angebettelt und von attraktiven Frauen umschwärmt und bewundert werden möchte. Und zeitgleich erleben wir ja auch noch, dass der alternde Trump sich einen, aus heutiger Sicht, politisch fahrlässigen und im Ergebnis desaströsen Kurzzeit-Krieg mit der größten staatlichen Verbrecherbande der Welt, den blutrünstigen, satanischen Terror-Mullahs des Iran geleistet hat, den er – inmitten seines kapitulatorischen aussenpolitischen Mega-Chaos einfach nur noch beenden wollte, egal wie! Denn dem alten, alternden Mann schwinden die Kräfte, entschwindet das Selbstbewußtsein, verdampfen die Körpersäfte und trocknen die Drüsen, will weder das Testosteron noch den Puls klopfen lassen noch machen die männlichen Hormone noch „ihr Ding“- und das vor den Augen der knallharten Mullahs, die sich ihren Harem mit Frauen wie Viehzeug, halten und per Vielweiberei gleich mehrere Gebärmaschinen parallel laufen lassen – und mit diesen verhandelt Trump über Hormus, Israel und „die Bombe“.

Das konnte nur zu jenem Desaster führen, welches uns das 80-jährige, naturgemäß schwächelnde Big Mouth nun als großen Deal verkaufen will (weil er es wegen toxischer Ego-Eitelkeit als Erfolg verkaufen muss!). Wetten, dass…Meloni und vielleicht auch andere ihn bei den Tischrunden und Plaudermomenten beim G7-Gipfel genau auf diese unfassbaren Schwachpunkte seines Deals mit der Mullah-Bande hingewiesen haben, welche de facto einen großen Triumph und eine Stärkung des iranischen Terror-Regimes bedeuten, mit unabsehbaren Folgen für neuen weltweiten Islam-Terror und Angriffe auf Israel? Trump dürfte ob dieser für ihn bedrückenden Schlappe und übler Wahrheit säuerlich geglotzt haben, aber ein Mannsbild, der sich ein Leben als heroischer Dreibeiner gesehen hat, bekommt statt schmachtender Blicke satte Kritik von der blonden Premierministerin aus Bella Italia. Zack, da fliegen die Sicherungen raus – und so kommt das Verdikt über Trump und die nach wie vor an der Regierungsmacht befindliche iranische Mullah-Bande: „Deren Anführer behandelt er stattdessen mit weitaus größerer Nachsicht“. Da hilft auch kein Viagra XXL für besonders schlaffe Glieder mehr; Trump ist bei den Arabern nun Gespött und hat sich vor aller Welt als hodenloser Tiger zum Papiertiger gewandelt. Der Dealmaker ist nunmehr oberster Schlappschwanz des ohnehin abstürzenden und gefährlich trudelnden (noch) freien Westens. Nein, Trump: Dann geh lieber ins Altersheim und mach einen Deal mit Rollatoren-Herstellern… aber erspare uns weitere Peinlichkeiten. Denn merke: Mit einem Lustgreis möchten nur noch Kinder und Enkel gerne auf ein Foto!