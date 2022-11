Gähn: Die nächste konservative „Alternative”

Wer nicht weiß, welche Partei er wählen soll, weil er sich von den Altparteien nicht mehr repräsentiert sieht, ihm die AfD jedoch zu rechts und extremistisch ist, dem bietet sich nun eine weitere Möglichkeit: Seit kurzem gibt es das „Bündnis Deutschland„, welches schon im kommenden Mai bei der Bremer Bürgschaftswahl antreten möchte. Das Motto dieser neuen Partei lautet „Freiheit, Wohlstand, Sicherheit„. Darauf angesprochen, wieso es eine neue Partei brauche, antwortete der Bundesvorsitzende Steffen Große, es gäbe in diesem politischen Spektrum „eine Repräsentationslücke”, weil die AfD als Koalitionspartner ausfalle. Aus diesem Grund komme es grundsätzlich immer zu einer Regierung mit grünem Antlitz.

Man wolle sich unter anderem „für eine Senkung der Abgabenlast für Arbeitnehmer“ starkmachen, so Große, der einst Landesvorsitzender der sächsischen Freien Wähler war. Man setzte sich weiter für „sichere, bezahlbare Energie, solide Staatsfinanzen sowie mehr Ärzte im ländlichen Raum“ ein. Unter den Gründungsmitgliedern tummelten sich einstige Mitglieder „von CDU, CSU, SPD, FDP sowie AfD und der einst von früheren AfD-Mitgliedern um Bernd Lucke gegründeten Liberal-Konservativen Reformer (LKR)„. Außerdem sei man gegen das Gendern und lehne eine Frauenquote ab, und man befürworte eine restriktivere Flüchtlingspolitik. Im Gegensatz zur AfD bezweifle man jedoch nicht den menschengemachten Klimawandel und setze sich für Waffenlieferungen in die Ukraine ein. Einen „Dexit“ lehne man strengstens ab. Auch sonst sind die Mitglieder von „Bündnis Deutschland“ bemüht, sich von der AfD abzugrenzen: „Wir werden garantiert niemanden beschimpfen, verunglimpfen oder verächtlich machen“, sagte Vorstandsmitglied Jonathan Sieber. Der 24-Jährige hatte erst kürzlich die CDU wegen der neulich beschlossenen Frauenquote verlassen. Diese bezeichnet er als „Kriegserklärung an die Grundwerte der Partei”.

Strenge Aufnahmekriterien zur Abgrenzung von „rechts“

Ehemalige konservative, aber gemäßigte AfD-Mitglieder seien beim „Bündnis Deutschland“ herzlich willkommen. Einer von ihnen ist Markus Scheer, der „jahrelang als wichtiger Netzwerker in der nordrhein-westfälischen AfD“ galt. Ausgetreten sei er im Frühjahr wegen deren angeblicher „Radikalisierung”. Freilich dürfe jedoch nicht jeder ehemalige AfDler aufgenommen werden: „Um zu verhindern, dass Spinner oder Extremisten in die Partei strömen, sollen Einzelgespräche mit jedem potenziellen Mitglied geführt werden und eine Mitgliedschaft zunächst nur auf zwei Jahre zur Probe vergeben werden.“ Wer allerdings beim einst sogenannten, als besonders rechts geltenden „Flügel“ der AfD Mitglied war, dürfe „Bündnis Deutschland“ grundsätzlich nicht beitreten.

Nach der erwähnten LKR Bernd Luckes, Frauke Petrys „Blauer Partei“ (die sich längst wieder aufgelöst hat), der Kleinpartei „Die Basis“ (die sich im Rahmen der coronamaßnahmenkritischen Proteste gegründet hatte, in ihrer Ausrichtung jedoch per se nicht sehr konservativ ist) und nicht zuletzt auch den den „Freien Wählern“ haben wir es hier mit einer weiteren konservativen Partei zu tun, die sich von der AfD abzugrenzen versucht, indem sie von sich behauptet, im Gegensatz zu jener weder „radikal“ noch „antisemitisch” oder „ausländerfeindlich” zu sein. Jeder, der sich beim „Bündnis Deutschland“ integriere, sei herzlich willkommen, was die AfD ja nicht so sehe. Kurzum: Man gibt sich liberal-konservativ und gemäßigt. Wie die anderen bisherigen Parteineugründungen hat jedoch auch das neue „Bündnis“ gleich mehrere Haken.

Sinnlose Zersplitterung der Opposition

Indem seine Protagonisten ständig und gebetsmühlenartig betonen, einen „gemäßigten“ Kurs zu vertreten, verwischen auch sie sogleich wieder die angeblichen Alleinstellungsmerkmale und Unterschiede zum etablierten Parteienspektrums bis zur Unkenntlichkeit. Vor allem unterscheidet sie sich viel zu wenig von der CDU/CSU, etwa indem Waffenlieferungen an die Ukraine ebenfalls befürwortet und den menschengemachten Anteil am Klimawandel nicht in Frage stellt (Waffenlieferungen in einen Stellvertreterkrieg zu liefern, ist für mich übrigens ein No-Go, und angesichts der Tatsache, dass es schon immer klimatische Veränderungen gab, ist es alles andere als ausgemacht, dass der Mensch einen entscheidenden Einfluss ausübt). Da die CDU sehr viel mehr Wähler als „Bündnis Deutschland“ hat, können und werden die meisten lieber gleich das Original wählen. Das heißt, diese vielen Kleinparteien haben nicht den leisesten Hauch einer Chance, in irgendein deutsches Parlament einzuziehen, so dass sie letztlich nichts ausrichten können.

Hinzu kommt, dass die AfD durch derartige Neugründungen noch mehr daran gehindert wird, ihr volles, eigentliches Stimmpotenzial ausschöpfen, weil es doch immer den ein oder anderen Wähler geben wird, der diesen Splitterparteien – zu denen „Bündnis Deutschland“ oder LKR zwangsläufig gehören – seine Stimme geben wird. Kommen beispielsweise alle konservativen Kleinparteien zusammen auf 4 Prozent, so kann man davon ausgehen, dass davon mindestens drei Viertel die AfD gewählt hätten, wenn es diese Mini-Parteien nicht gäbe, womit AfD 3 Prozent mehr verbuche könnte, als Oppositionspartei stärker würde und politisch entsprechend mehr ausrichten könnte, als es tatsächlich der Fall ist. Andererseits ist es aber auch kein riesiger Unterschied, da diese „alternativen“ Parteien überhaupt nur sehr wenige Wähler hinter dem Ofen hervorlocken können. Die LKR beispielsweise erhielt bei der Bundestagswahl 2021 derart wenige Stimmen, dass sie gerundet auf sage und schreibe 0,0 Prozent (!) Stimmanteil kam. Hätte sie niemand, also nicht ein einziger Mensch, gewählt, wäre das Resultat dasselbe gewesen.

Schwächung statt Kräftebündelung

Die „Freien Wähler“ stehen diesbezüglich deutlich besser da, obgleich auch sie bislang auf Bundesebene nie die 5-Prozent- Hürde knacken konnten. Immerhin haben sie es in zwei Landtage geschafft, bei der bayerischen Landtagswahl 2018 erhielten sie stolze 11,6 Prozent und bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 5,4 Prozent. Mit Sicherheit hätte der ein oder andere ihrer Wähler sein Kreuz bei der AfD gesetzt, wenn die freien Wahlbündnisse nicht über die kommunale Ebene (wo sie Sinn ergeben) hinaus in Bund und Ländern angetreten wären. Meiner Meinung nach wäre es viel besser, wenn einfach alle konservativen, zuwanderungs- und gender-zeitgeistkritischen Menschen vereint die AfD wählen würden, (auch wenn es an dieser Partei durchaus vieles zu kritisieren gibt), denn sie ist immer noch die oppositionelle Kraft mit der größten Chance.

Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt sie 12,6% und 2021 immerhin noch 10 Prozent, was zwar weit von einer Glanzleistung entfernt ist, aber immer noch um Lichtjahre besser als die (potentiellen) Wahlergebnisse der anderen Kleinparteien. Bei Landtagswahlen in Westdeutschland erhält die AfD in der Regel immer zwischen 10 und 15%, in Ostdeutschland sogar meist über 20 Prozent. Pragmatischer wäre es daher, bei allen Kopfschmerzen mit der einen oder anderen Widrigkeit den demokratischen Widerstand hinter einer Kraft zu versammeln, statt die Opposition immer weiter zu atomisieren. So oder so wird man niemals eine Partei finden, deren Programm man eins zu eins unterstützt. Es wird immer den ein oder anderen Punkt geben, mit dem man nicht konform geht. Insofern könnte man doch auch die AfD wählen, anstatt sie zu schwächen, indem man einer chancenlosen Kleinstpartei seine Stimme gibt.

Jetzt soll mal wieder alles besser werden…

Abgesehen davon ist mir unklar, wieso jemand in diesen Zwergparteien überhaupt eine gute Alternative zur AfD sieht. Wieso sollte jetzt mit dem „Bündnis Deutschland“ plötzlich alles anders und besser werden? Was sollte diese neue Partei erreichen können, wo doch schon die anderen Neugründungen der letzten Jahre, vor allem Petrys „blaue Partei“ und Luckes LKR, vorn und hinten nichts auf die Kette bekommen haben? Abgesehen davon ist es bei einer Partei, die ständig darum bemüht ist, sich von der „bösen, rechten AfD” zu distanzieren, sprich: die vom ersten Augenblick an unter Distanzeritis leidet, bereits jetzt so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es sich am Ende um eine CDU 2.0 handeln wird. Man kann nicht einerseits viel „gemäßigter” als die AfD sein, andererseits aber deutlich „rechter” als die CDU/CSU. Zudem bleibt schleierhaft, wie man den hohen bürokratischen Aufwand bewältigen und mit jedem potentiellen Neumitglied intensive Gespräche führen möchte, um zu verhindern, dass „Spinner und Extremisten“ beitreten können. Wer bestimmt hier die Kriterien, wer will ihre Einhaltung überwachen? Selbiges gilt für ehemalige Mitglieder des AfD-„Flügels”. Man kann nicht haargenau die Vergangenheit von jedem Menschen durchleuchten und in seinen Kopf schauen – zumal sich in Aufnahmegesprächen auch das Blaue vom Himmel herunterlesen ließe. Insofern wäre es durchaus möglich, dass das „Bündnis Deutschland“ ebenfalls bald das ein oder andere unliebsame, allzu „rechte“ Mitglied haben wird; von eingeschleusten U-Booten und Trollen ganz zu schweigen.

Und selbst wenn nicht: So oder so ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass der Mainstream diese neue Partei als „rechte Gefahr“ verunglimpfen wird. Dies deutet sich schon jetzt an, indem die sehr linke „taz” das Todesurteil vorwegnimmt: „Eine klare Abgrenzung nach rechts fehlt bisher.“ Weiterhin schreibt sie, das „Bündnis” halte „kaum neue politische Ideen bereit”, und indem man von „Vernunft“ statt von „Ideologie” spreche, zeige man wenig Kreativität, denn diesen „Sprech“ verwendeten auch „AfD, CDU, und FDP tagtäglich gegen die Ampelkoalition und Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen.“ Des weiteren verweist auch die „taz” auf die vielen bisher erfolglosen Kleinpartei-Gründungen der jüngeren Vergangenheit hin und moniert, zu allem Überfluss hätten einige Mitglieder des „Bündnisses” zuvor schon erfolglos versucht, „eine Partei zu gründen, die sich gegen höhere Steuern, für mehr Nettoeinkommen und Kaufkraft, für die Stärkung der regionalen Identität und gegen ‚spaltende Gendersprache‘ einsetzt.“ So habe sich der Vorstandsvorsitzende Steffen Große, nachdem er die Freien Wähler verlassen hatte, Anfang 2021 an einer neuen „Bürgerallianz Deutschland“ versucht, von der die meisten mit Sicherheit noch nie etwas gehört haben dürften und die vermutlich auch gar nicht mehr existiert. Und das Vorstandsmitglied Niklas Stadelmann, so die „taz”, war „Mitgründer der Christlich-Liberalen Plattform… andere Vorstandsmitglieder sollen bei der Kleinstpartei Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch aktiv gewesen sein.“

Sinnlose Distanzeritis

Zudem kauft die „taz” – wie die meisten Linken – dieser neuen Partei ihre Abgrenzung zur AfD natürlich nicht ab, da sie sich schließlich an potenzielle Wähler richte, „die aktuell ihre Stimme der AfD geben, und an jene mit hohem Einkommen, die in der Partei ein neues politisches Zuhause finden sollen”, wie Parteichef Große betonte. Auch sonst vertrete das „Bündnis Deutschland“ viele AfD-Positionen – wie etwa die Kritik an erneuerbaren Energien und die Notwendigkeit von Kohle- sowie Atomkraft, was laut „taz” alles andere als klimafreundlich sei. Man sieht hier schon wieder beispielhaft, wie der linke Mainstream diese neue Partei bereits jetzt zu einem weiteren rechten AfD-Abklatsch stilisiert. Egal wie gemäßigt man sich auch gibt: Das Framing und Nudging von Medien und „Altparteien” ist doch immer dasselbe. All die Distanzeritis ist untauglich, führt nur zu noch mehr Spaltung der Opposition selbst und erweist sich daher schon jetzt als in etwa so sinnvoll wie die Löschung eines Brands mit Benzin. So sehen das übrigen auch die „taz”-Leser: „Diese 5 Figuren machen einen so positiven, vielversprechenden Eindruck„, schreibt einer ironisch, „ich würde die sofort wählen!”. Ein anderer ätzt: „Ist doch super, teilen sich die Idioten weiter auf und bleiben unter 5% wenns gut läuft.“ Ein dritter Leser – aus der völlig abstrusen Linksaußenecke – meint gehässig: „Wow, echt? Zwischen CDU und AfD passt noch was? Muss eine echt schmale Partei sein.“

Auch wenn ich natürlich weder die Meinung der „taz” noch die ihrer Lesern teile, ist doch auch mir völlig unklar, wie man immer wieder aufs Neue so dumm und naiv sein kann und glaubt, eine weitere konservative Partei werde vom Mainstream wohlwollend-neutral und damit fairer als die AfD behandelt, und nicht auch als „braune Gefahr” desavouiert. Due Mühe, sich auch nur mit dem Parteiprogramm und den eigentlichen politischen Forderungen zu beschäftigen, macht sich ja schon bei der AfD kein Journalist (sonst würde er feststellen müssen, dass sich diese zu fast 100 Prozent substanziell mit dem decken, was noch vor 15 bis 20 Jahren CDU/CSU und sogar die SPD forderten). Es geht hier nicht Inhalte, sondern um Diffamierung. Und deshalb würde auch das neue „Bündnis“, selbst wenn es durch ein Wunder in irgendein Parlament einziehen sollte, ganz sicher nie als potenzieller Koalitionspartner in Betracht kommen.

Ärgernis der fraktionslosen Ego-Shooter

All die Neugründer, wie auch die AfD-Renegaten um Jörg Meuthen oder neuerdings Joana Cotar, sollten ein für alle mal begreifen, dass sie sich noch so viel von „radikalen”, rechten Kräften distanzieren können, wie sie wollen – es wird ihnen nichts nützen, wie auch mein Kollege Theo Paul Löwengrub schon hier auf Ansage! erläutert hat. Übrigens: Meuthen ist seit einigen Monaten Mitglied in der „Zentrumspartei“, einer weiteren christlich-konservativen Kleinstpartei, die gegen Abtreibungen ist. Als das ZDF im Sommer über Meuthens Neumitgliedschaft berichtete, war auch hier der Ton sehr abfällig und feindlich gesinnt, nach dem Motto: Trotz seines AfD-Ausstiegs bleibt Meuthen ein rechter Hetzer, der jetzt in eine andere rechte Hasspartei eintritt.

Was mir übrigens ebenfalls an den mittlerweile zahlreichen AfD-Aussteigern in Landtagen oder im Bundestag sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass nie einer von ihnen je sein Mandat abgibt, sondern als fraktionsloser „Ego-Shooter” für den Rest der Legislaturperiode im Parlament verweilt – mit dem Effekt allerdings, dass die AfD-Fraktion keinen Nachrücker benennen kann und so noch weiter schrumpft. Da fraktionslose Abgeordnete keinerlei Einfluss haben, ist klar, dass es ihnen nur ums Geld geht – und nicht selten wahrscheinlich auch darum, ihren ehemaligen Parteikollegen eins reinzuwürgen. Und mancher von ihnen gründet anschließend gleich die nächste zum Scheitern verdammte neue Partei.