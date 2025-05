Ganz Germanien? – Nein! Angela Merkels historische Einordnung beginnt am Montag in Perleberg

Nicht nur in Gallien, auch in Germanien gibt es sie – die wehrhaften Orte des tapferen Widerstands. Sehr zum Leidwesen linker und woker Lokalgrößen wird es übermorgen, am Montag, den 26. Mai 2025 um 19 Uhr, in der tiefen Provinz Brandenburgs zu einem vielleicht historischen Gipfeltreffen kommen: Vera Lengsfeld, die bereits legendäre Dissidentin zweier deutscher Staaten, und Gerold Keefer, Herausgeber der faktenreichsten Merkel-Biographie und Ansage!-Autor, stellen ihre aktuellen Bücher vor. Wegen zahlreicher Anmeldungen muss vom geplanten Veranstaltungsort, dem Stadt- und Regionalmuseum, bereits in die Aula des örtlichen Gymnasiums ausgewichen werden. Der Ort, von dem hier die Rede ist, ist die Rolandstadt Perleberg in der verträumten Prignitz, ungefähr auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg gelegen.

Ein Ortsteil von Perleberg namens Quitzow bekam im Spätsommer 1954 überraschenden Zuwachs: Angeführt von Vater Horst übersiedelte die Familie Kasner mit dem wenigen Wochen alten Töchterchen Angela Dorothea aus Hamburg kommend in die DDR. Ein halbes Jahrhundert später wurde Angela Dorothea Kanzlerin. Der traurige Rest ist bekannt.

Merkels wahre Geschichte wird woanders geschrieben

Die Perleberger Stadtverwaltung lud die beiden Autoren offiziell zu einer “persönlichen und historischen Betrachtung”ein und beließ es dabei auch, als die eine oder andere Brise Gegenwind aufkam. Mehr als heiße Luft haben die Dauerempörten ohnehin nicht zu bieten – und daran vermochte auch die erwartbar tatkräftige “Unterstützung” durch Lokalpresse und dem eigentlich schon mit seinen hausgemachten Skandalen gut ausgelasteten Staatssender RBB nichts zu ändern. Wer in der Sache nichts auf der Pfanne hat, übt sich eben in Diffamierung von Personen oder Verlagen. Hauptsache, man kann am Ende “rechts” brüllen; damit ist heute jener Teil der Wähler gemeint, der vor einem Jahrzehnt noch die bürgerliche Mitte war, die dann durch Merkel heimatlos wurde und nun aus Notwehr millionenfach AfD wählt.

Während Merkel noch immer ihr modriges Altpapier “Freiheit” in deutschen Städten anpreist, wird ihre wahre Geschichte woanders geschrieben – ohne Verdrehungen, ohne Auslassungen und ohne peinliche Beweihräucherung in eigener Sache. Die historische Einordnung von Merkel beginnt ab Montag Abend in Perleberg! Wer es zeitlich und räumlich einrichten kann, wird von dieser Veanstaltung garantiert nicht enttäuscht werden.