Es gibt Momente, in denen sich ein Staat sein eigenes Zeugnis ausstellt. Nicht durch Worte, sondern durch Zahlen, die keine Ausreden zulassen, weil sie das Ergebnis physikalischer Realität sind und nicht das Produkt politischer Deutung. Deutschland steht heute genau an solch einem Punkt – denn die Gasspeicher sind auf ein Niveau gefallen, das vor wenigen Jahren sicherheitspolitisch als absolut inakzeptabel gegolten hätte und daher für völlig unmöglich gehalten worden wäre. Und das, während gleichzeitig jene Parteien um das Vertrauen der Wähler werben, die diese energiepolitische Ausgangslage über viele Jahre hinweg selbst geschaffen haben. CDU, SPD und Grüne haben in unterschiedlichen Regierungsverantwortungen Entscheidungen getroffen, die zur Abschaltung funktionierender Kernkraftwerke führten – obwohl diese Anlagen über Jahrzehnte hinweg genau jene stabile und berechenbare Energie lieferten, deren Fehlen heute durch Unsicherheit und operative Eingriffe ersetzt werden muss.

Damals wurde der Atomausstieg als Fortschritt verkauft, während man gleichzeitig eine Struktur aufgab, die Deutschland unabhängig, berechenbar und industriell wettbewerbsfähig gemacht hatte, weil sie auf verlässlicher Grundlast und langfristig kalkulierbaren Energiekosten beruhte. Heute zeigt sich die Konsequenz dieser Entscheidungen, und das nicht in politischen Reden, sondern in sinkenden Prozentzahlen, während die politische Kommunikation auffällig zurückhaltend bleibt, obwohl die physikalische Sicherheitsmarge sichtbar kleiner geworden ist.

Diese Situation erinnert an einen Schüler, der über Jahre hinweg schlechtere Leistungen erbracht hat, dessen Versetzung jedoch trotzdem erfolgen soll, weil die entscheidende Bewertung erst dann vollständig sichtbar wird, wenn die Abstimmung bereits abgeschlossen ist und die nächste Klasse erreicht wurde. Genau dieses Muster erkennen viele Bürger heute wieder, denn die Wähler sollen erneut Vertrauen schenken, während die strukturellen Folgen vergangener Entscheidungen noch nicht vollständig ausgesprochen werden, obwohl ihre Auswirkungen längst messbar geworden sind.

Zurück zu verlässlichem und bezahlbarem russischen Gas – bis neue Kernkraftwerke gebaut sind!

Die eigentliche Herausforderung besteht nun darin, verlorene Stabilität nicht durch Kommunikation zu ersetzen, sondern durch Entscheidungen, die geeignet sind, die physikalische Grundlage der Energieversorgung wieder dauerhaft zu sichern, auch wenn diese Entscheidungen politisch unbequem sind. Dazu gehört auch die nüchterne Erkenntnis, dass Deutschland über Jahrzehnte hinweg von verlässlichem und wirtschaftlich kalkulierbarem Pipeline-Gas profitierte, das aus Russland kam und die industrielle Stärke dieses Landes überhaupt erst möglich machte, weil es planbare Kosten und stabile Versorgung gewährleistete. Gerade deshalb stellt sich heute unausweichlich die Frage, ob mutige und unkontaminierte Politiker bereit sein werden, jene Gespräche zu führen, die notwendig sind, um kurzfristig wieder Zugang zu verlässlichem und bezahlbarem Pipeline-Gas zu erhalten, selbst wenn dies bedeutet, den direkten Kontakt mit Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin wieder aufzunehmen, um eine wirtschaftliche Übergangslösung zu schaffen, bis neue, moderne Kernkraftwerke gebaut sind, die langfristig wieder eine stabile und souveräne Energieversorgung ermöglichen.

Denn die Altparteien, die diese Lage politisch verantwortet haben und die sich über Jahre hinweg in eine energiepolitische Sackgasse manövriert haben, werden kaum jene Kurskorrektur einleiten können, die ein Eingeständnis ihrer eigenen Fehlentscheidungen voraussetzen würde. Deshalb wird die entscheidende Frage der kommenden Zeit, der kommenden Wahlen, nicht sein, ob die Realität sich verändert, sondern ob neue, mutige und unverbrauchte Politiker bereit sind, jene Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um Deutschland wieder aus einer energiepolitischen Abhängigkeit zu führen und die industrielle Grundlage dieses Landes zu sichern, bevor aus einem schlechten Zeugnis der dauerhafter Schaden wird, der sich nicht mehr korrigieren lässt.