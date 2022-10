Gaspreisbremse: Die Not von heute wird mit dem Elend von morgen gelindert

Mit Zustimmung des Bundestages zur „Gaspreisbremse“ der Bundesregierung

in Höhe von astronomischen 200 Milliarden Euro zugestimmt ist der Beweis erbracht, dass das Parlament inzwischen nichts anderes ist als eine Absegnungsabteilung erratischer Regierungspolitik, die binnen weniger Wochen von der Mehrbelastung der Bürger mit einer unausgegorenen „Gasumlage” um 180 Grad zur faktischen Ausgabe von Helikoptergeld umschwenkt – indem sie planwirtschaftlich die Folgen einer nicht in Moskau, sondern in Berlin verschuldeten Energiekostenexplosion „abfedert”. Das fundamentale Missverständnis, der Staat könne heute diejenigen mit Geld entlasten, die dieses morgen durch Mehrabgaben und -steuern doppelt und dreifach zurückzahlen müssen, scheint unter den Volksvertretern ebenso verbreitet wie unter der Mehrheit der Bevölkerung.

Wie die „Gaspreisbremse“ konkret aussehen und wann sie eingeführt werden soll, ist indessen noch weitgehend unklar. Laut einer Expertenkommission der Bundesregierung soll es im Dezember eine Einmalzahlung in Höhe einer Monatsrechnung geben, im kommenden Jahr sind für Wirtschaft und Verbraucher Kontingente zu gedeckelten Preisen vorgesehen. Der Bund solle im Dezember zunächst den sehr viel höheren Abschlag übernehmen; die echte Gaspreisbremse solle aber erst im März greifen. Kurzum: Dann also erst, wenn der Winter schon wieder vorbei ist – und wie das Land durch diesen kommen wird, steht in den Sternen.

Entlastungen, die keine sind

Bei den Ministerpräsidenten stößt dieser Zeitplan auf heftige Ablehnung. Auf ihrer Konferenz in Hannover forderten sie einstimmig, die Unterstützung ohne Unterbrechung umzusetzen. Falls die Energieversorger technisch nicht fähig sein sollten, ihre Abrechnungssysteme bereits zum 1. Januar umzustellen, könnte die Frist zum 1. März verlängert werden, aber rückwirkend zum 1. Januar greifen und bei der Kalkulation der Abschläge für Januar und Februar bereits berücksichtigt werden. Bereits im Vorfeld hatten mehrere Bundesländer eine frühere Einführung der Gaspreisbremse gefordert, um den von Unsicherheit geplagten Bürgern schnellstmöglich zu signalisieren, dass sie „entlastet” würden und über den Winter kämen. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil riet „dringend“ davon ab, an dem Expertenvorschlag zum Ablauf der Gaspreisbremse festzuhalten. Die Pläne seien „Wirrwarr“. Dass im Januar und Februar eine höhere Belastung erfolgen solle, bevor es im März dann wieder Hilfe gebe, sei „außerordentlich schwer zu kommunizieren“, kritisierte er. Stattdessen forderte er einen ,,Pfad, der für die Bürger nachvollziehbar ist“.

Auch für Haushalte mit Ölheizungen wurden finanzielle Hilfen gefordert. Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, verwies darauf, dass die Preise sich hier ebenfalls verdreifacht hätten und man „fast ein Viertel der Deutschen nicht im Kalten sitzen lassen“ dürfe. Endgültige Entscheidungen werden erst bei einer Sondersitzung der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz am 2. November erwartet. Allerdings betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Bunderegierung habe vor, an den Empfehlungen der Kommission festzuhalten – wobei er allerdings hinzufügte, dies nur, „so gut es eben geht“. EU-rechtlich sei die Unterstützung der Unternehmen nicht einfach, sagte er weiter. Finanzminister Christian Linder versicherte, der Bund arbeite mit „höchstem Tempo“ an einem Modell.

Im Blindflug

Während aberwitzigerweise kein Mensch die offensichtlichste, dringend gebotene und naheliegendste Lösung auch nur anzusprechen wagt – eine sofortige Renormalisierung der Handelsbeziehungen mit Russland und die Inanspruchnahme des dortigen Angebots, wenigstens über den unbeschädigten Strang von Nord Stream 2 Gas abzunehmen -, entwickelt sich der „Doppelwumms“ von Olaf Scholz zum Rohrkrepierer. Vermutlich wird er sich vermutlich einmal mehr als weiteres Kamikaze-Manöver der Bundesregierung erweisen, bei dem wie üblich nichts konkret ausdefiniert und realistisch anwendbar wäre. Große Vorhaben werden über Nacht und ohne vorherige Konsultation mit wichtigen Partnern wie Frankreich angekündigt und dann im Blindflug gestartet – ohne dass irgendjemand wüsste, wie genau die Umsetzung vonstatten gehen soll.

Sogar die ansonsten regierungsnahe Service-„Opposition“ der Union hatte die Gaspreisbremse im Bundestag abgelehnt. CDU-Vize-Fraktionsvorsitzende Mathias Middelberg bezeichnete sie als „Schwachsinn“ und kritisierte, die Regierung wolle sich „einen Geldsack von 200 Milliarden Euro in den Keller stellen“. Sie verlange die Zusage über die Summe, ohne Details für Strom-, Gaspreisbremse und Finanzhilfe der Unternehmen vorgelegt zu haben. Zuerst müsse man ja wohl wissen, wofür man das Geld ausgeben wolle. „Bund schafft 200 Milliarden“ hieß es stattdessen fast unisono anerkennend in den Meldungen über die Gaspreisbremse.

Das Geld ist eben nicht da

„Das Geld ist da“, titelte das ZDF – als könne es durch Bundestagsbeschluss beliebig herbeigezaubert werden. In Wahrheit ist das Geld natürlich nicht da – und der Bund „schafft“ auch keine 200 Milliarden Euro, sondern nimmt diese monströse Summe als neue Staatsschulden auf, die sich damit bislang auf 500 Milliarden Euro erhöhen – ohne jede Gegenfinanzierung. Für den neu aufzunehmenden Gas-Zinnober betragen alleine die Zinsen rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Eigentlich müsste es daher heißen: „Bund verbrennt weitere 200 Milliarden Euro Steuergelder durch Politikversagen“.

So läuft Haushaltspolitik unter Rot-Gelb-Grün, unter einem vermeintlich wirtschaftskompetenten FDP-Finanzminister: Die Ampel-Koalition lässt sich unfassbare Summen bewilligen, ohne selbst konkrete Vorstellungen zu haben, was genau damit am Ende passieren soll. Ausgerechnet die Regierung, die sich „Nachhaltigkeit“ auf die Fahnen schreibt, wirft das Geld zum Fenster heraus – nach der Devise „nach uns die Sintflut”, und lässt haushaltspolitisch alle Hemmungen fallen, um die Kinder- und Enkelgeneration nachhaltig zu ruinieren. Alles dient den Akteuren nur noch dazu, ihr Chaos über die Zeit zu retten und die unvermeidliche wirtschaftliche Katastrophe so lange wie möglich mit immer neuen Staatsausgaben zu verschleiern. Die Schulden muss am Ende entweder der restvermögende Teil der Bevölkerung durch Enteignungen oder Lastenausgleich schultern – oder die Gesamtgesellschaft durch eine Hyperinflation.