Gasspeicher kaum gefüllt: Deutschland droht ein bitterer Winter

Die deutschen Gasspeicher für den kommenden Winter zu füllen entwickelt sich immer mehr zum Problem, denn normalerweise werden diese von privaten Unternehmen im Sommer gefüllt, um das eingelagerte Gas im Winter weiterzuverkaufen. Doch dies funktioniert derzeit nicht – was sich bereits vor Monaten abzeichnete. Die deutsche Regierung überlegt derzeit daher staatliche Eingriffe. Aber auch entsprechende Überlegungen der EU gibt es, was das Problem in Zukunft eher vergrößern dürfte.

Wer denkt im Sommer schon an den nächsten Winter – vor allem, wenn derzeit die klimahysterischen Medien vor einer wahren Glutwelle warnen, die ähnlich einem Lavastrom über Deutschland und Europa hinwegrollen soll. Doch mit Blick auf die kommende Heizsaison ließ eine Meldung von “Bloomberg” aufhorchen, wonach Uniper zuletzt bei einer Auktion keine Käufer für den Breitbrunn-Gasspeicher in Bayern gefunden habe. Dabei geht es um Gasversorger, Stadtwerke und so weiter, die Gas einkaufen und in dem Speicher einlagern. Aber auch andere deutsche Gasspeicher werden derzeit kaum befüllt. Dies sei zwar für den Endverbraucher angeblich kein Grund zu unmittelbarer Sorge, heißt es amtlicherseits, könnte aber letztlich doch zu Preisanstiegen oder Engpässen führen.

Staatliche Regulierung?

Betrachtet man die Füllstände der deutschen Gasspeicher, so hat sich seit Ende des letzten Winters wirklich kaum etwas getan. Laut der Bundesnetzagentur befinden sich die Speicherstände bei rund 45 Prozent. Die Zahlen der Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), bei der die Speicherständen für Gas in der EU aufgelistet werden, bestätigen dies; laut ihr sind die deutschen Speicher zu 46 Prozent gefüllt. Im Februar lagen sie bei 48 Prozent – doch ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum noch 72 Prozent gewesen. Schon damals war im Gespräch, ob es Subventionen geben müsse, die dabei helfen sollten, Reserven für den nächsten Winter anzulegen. Denn dies wird zunehmend schwierig aufgrund des Marktumfelds.

Nun berichtet “Bloomberg”, das Bundeswirtschaftsministerium habe Experten beauftragt, die Machbarkeit einer staatlichen Gasspeicherung zu untersuchen. Das Nachrichtenportal schreibt weiter, dass Deutschland zwar einige der größten Speicherstätten in Europa besitze, aber derzeit um deren Wiederbefüllung kämpfe. Die Speicher seien aufgrund der schlechten Wirtschaftslage ungewöhnlich leer, was bereits zu einer kürzlichen Lockerung der Befüllungsanforderungen führte. Daher überlege man auch, heißt es von Behördenseite, eine strategische staatliche Gasreserve einzuführen – ähnlich der strategischen Ölreserve der USA. Auch einige EU-Länder wie Italien und Österreich verfügen bereits über staatlich kontrollierte Gasreserven, die rund elf Prozent der gesamten Speicherkapazität der EU abdecken. Aber eine solche Reserve könne nur ein Teilaspekt sein, so die Bundesregierung, die außerdem erklärt, das Wirtschaftsministerium schreibe gerade eine umfassende Studie über den Gasmarkt aus. Angesichts der berüchtigten “Funktionalität” der Behörden und der Regierung dürfte dies für den deutschen Steuerzahler vermutlich teuer werden….

EU will Aus für russisches Gas

Für ein weiteres Problem bei der Befüllung der Gasspeicher dürfte in Zukunft auch die EU sorgen: Immerhin trägt sich Brüssel mit Plänen, den Import von russischem Gas nach Europa bis 2027 komplett und endgültig zu verbieten. Dazu will Brüssel bis Juni rechtliche Maßnahmen vorschlagen. Der avisierte Gesetzesvorschlag soll dann russische Gas- und Flüssiggasimporte – auch solche im Rahmen derzeit noch bestehender Verträge – einbeziehen und sie untersagen. Stattdessen soll weiter teures LNG-Flüssiggas aus Übersee bezogen werden, ganz im Sinne amerikanischer Wirtschaftsinteressen.

All dies dürfte – in Verbindung mit einem sich zusehends verknappenden Angebot und damit einhergehenden steigenden Preisen – die Möglichkeiten zur baldigen Auffüllung der Gasspeicher weiter erschweren. Kein Wunder also, dass man von Seiten der Regierung derzeit bereits staatliche Interventionen in Erwägung zieht, um auf Steuerzahlerkosten die Versorgung wenigstens einigermaßen zu gewährleisten, solltem die bisherigen Mechanismen – Brüssel und auch der deutschen Politik sei Dank – zunehmend nicht mehr funktionieren. Wie “effizient” derartige staatliche Rettungs- und Beschaffungsversuche dann am Ende ausfallen beziehungsweise in der Praxis aussehen, konnte man bei den jüngst aufgearbeiteten Masken-Deals von Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder bei den EU-Pfizer-Impfdeals durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beobachten: Teuer, undurchsichtig und grotesk fehldimensioniert. Und im Fall der Energiereserven dann wohl auch noch bitterkalt.

Dieser Beitrag erschien auch auf “Der Status”.