“Gastfreundliches” Berlin oder: Fremdenverkehr, ick hör dir trapsen!

Ich hätte es wissen müssen: In Berlin nimmt man besser keine Gaststätten in Anspruch. Nun hatte ich allerdings etwas Appetit und wollte auch mein Mobiltelefon aufladen (und hatte Steckdosen gesichtet). Freundlich-erwartungsvoll betrat ich das fernöstlich-asiatisch angehauchte Lokal. Am Tresen unterhielt sich der Wirt, ein effeminierter, mutmaßlich indischstämmiger Mann mit großen Augen und einem Ohrring, mit zwei anderen Männern – ganz ohne Zeitdruck und ohne mich zu beachten. Sein Verhalten war allerdings noch deutlich affektierter als meins in den schlimmsten fünf(zehn) Minuten meines Lebens. Nun gut, dachte ich: Das hat er sich verdient, wenn er am sonntags arbeiten muss. Geduldig wartete ich.

Die Männer gingen. Gemächlich sortierte er noch irgendwas. Dann riss er plötzlich seine riesigen Augen weit auf und befahl mir fast schnippisch, zu sagen, was ich wolle. Was hatte ich ihm getan, so zickig zu reagieren? Ich nahm mich zusammen und blieb höflich: “Einmal das Wok-Gemüse, bitte!” Das “Bitte” kostete mich schon viel Überwindung.

Gespielte Freundlichkeit

Meine ebenfalls bestellte Blutorangen-Flasche wurde von der arroganten männlich gelesenen Zicke geöffnet und ein paar Zentimeter über den Tresen geschoben. Gut, dass ich so lange Arme habe! Das Piep-Gerät, das Alarm gibt, wenn das Gericht fertig ist, musste ich mir dann schon selbst von seiner Thekenseite greifen. Die Diva hatte wahrscheinlich keine Zeit, es in meine Nähe zu legen. Nun log ich erstrecht laut und deutlich: “Dankeschön!” Er grinste: “Ja, bitte!” Und es war deutlich vernehmbar, dass seine Freundlichkeit gespielt war.

Ein anderer junger Mitarbeiter stand passiv im Raum herum und hatte gerade wohl keine Arbeit. Ich suchte im Innenraum einen Platz, was normalerweise kein Problem gewesen wäre, weil alle übrigen Gäste draußen saßen. Aber die Sitze drinnen im vorderen Bereich waren unfassbar verdreckt. Überall dicke Lebensmittelreste auf den Tischen. Teilweise war nicht einmal altes Geschirr abgeräumt. Also ging ich ganz nach hinten, wo es noch einigermaßen sauber war. Dort funktionierte aber die Steckdose nicht. Nur im vorne funktionierten sie. Also wieder zurück in den Dreck, weil ich natürlich mobiltelefonsüchtig bin und es sich seltsam anfühlt, wenn der Akku nur noch zwei Prozent hat.

Nichts wie weg

Kaum hatte ich mich niedergelassen, machte die diensthabende Zicke direkt vor meiner Nase Pause – an einem sauberen Platz auf einem Hochstuhl. Natürlich aß der Mann eine ganz, ganz kleine Portion, um seine kostbare Figur (für den Nebenjob am Bordstein vielleicht?) nicht zu gefährden. Seine Beine, die in der zu kurzen Hose sichtbar waren, wirkten – als Kontrast zu seinem femininen Sonstigen – allerdings dichter bewaldet als der Grunewald. Irgendwann löste das mobile Alarmgerät aus und ich konnte bei einer freundlichen Asiatin mein Wok-Gemüse abholen, das dann wider Erwarten tatsächlich ganz gut schmeckte.

Als ich fertig war, ließ auch ich einfach alles stehen und liegen. Einen kleinen Fettspritzer auf dem Tisch wischte ich noch mit der Serviette weg – des Anstands wegen. Die “Bedienung” war zum Glück anderweitig beschäftigt, als ich das Lokal verließ: Gerade trat ein Schwall fast schon klischeehafter linksgrün-woker Gäste ein. Nichts wie weg, dachte ich mir! Doch, doch: Berlin ist hochinteressant. Bloß freundlich, höflich und sauber ist es nicht unbedingt.