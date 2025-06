Gaza-Aktivisten lernen es auf die harte Tour

Das narzisstische Geseier eines westlichen “Aktivisten”, der in Ägypten, an der Grenze zum Gaza-Streifen, auf die Soldaten der Grenztruppen über einen Dolmetscher einredet, bei der “Befreiung Palästinas” zu helfen und ihnen vorwirft, ihn bei seiner angeblichen humanitären Mission behindert und sogar beschossen zu haben, dürfte das Lustigste des heutigen Tages auf allen Plattformen sein. Man kann es sich stundenlang mit Genuss anschauen.

Die Aktivisten, denen dieser Brite angehört, versuchen derzeit ernsthaft ausgerechnet auf der ägyptischen Seite, an die “Solidarität” der Araber zu appellieren, den “Befreiungskampf gegen Israel” zu unterstützen. Mehr Geschichtsblindheit und Ahnungslosigkeit geht nicht. Die Ägypter wissen genau (wie auch die meisten anderen arabischen Staaten), warum sie mit diesen “Palästinensern” nichts zu haben wollen. Sie wissen, warum sie ihre festungsartige Grenzanlage mit 20 Meter tief verankerten Stahlplatten zu Gaza rund um die Uhr bewachen. Deshalb antworten sie auf das West-Geplärre adäquat: mit Arschtritten, Wurfgeschossen, Einkesselung und sofortiger Abschiebung. Willkommen in Middle East, Ihr strunzblöden Hybris-Idioten!

Antisemitismus eint selbst Libertäre und Linksverstrahlte

Hierzu ein passender Kommentar einer Perserin: “Das sind westliche Demonstranten, die nach Ägypten marschierten, um ‚die Belagerung zu durchbrechen‘ und Palästina zu befreien, und jetzt lernen sie auf die harte Tour: Es gibt einen Grund, warum es eine Belagerung gibt. Aber westliche selbsternannte ‚Intellektuelle‘ und ‚Aktivisten‘ sind so schmerzhaft narzisstisch, dass sie tatsächlich glauben, dass ihre naiven Ideen oder einfach nur ihre Anwesenheit alles reparieren können. Lassen Sie sie der Realität ins Auge sehen.”

Und am Interessantesten ist es natürlich zu sehen, wer aus dem angeblich konservativen und freiheitlichen, ja sogar libertären Lager nun alles rumheult, irgendwas von “Angriffskrieg” faselt und sich dabei nicht nur mit diesen Linksverstrahlten gemein macht, sondern auch mit den Mullahs. Die große Klammer ist natürlich – wie immer – der Antisemitismus, der vielen nicht einmal bewusst ist. Und dabei tönen sie groß und stellen ihre Dummheit und intellektuelle Armseligkeit auch noch groß in Kommentaren auf X und sonstwo in den sozialen Medien zur Schau. Es ist einfach nur noch ekelhaft.