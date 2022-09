Gazprom will keine Milliarden für Transitgebühren mehr an Kiew zahlen

Zu den vielen Ungereimtheiten sowie der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannten merkwürdigen Aspekten des Ukraine-Krieges gehört auch der Umstand, dass die Ukraine vom russischen Staatskonzern Gazprom in all den Kriegsmonaten reichlich Transitgebühren erhielt und weiter erhält, und das angegriffene Land selbst nach wie vor Gas aus Russland bezieht. Zum Narrativ des Vernichtungskriegs passt dies ebenso wenig wie zur kompromisslosen Forderungshaltung ukrainischer Scharfmacher und Hetzer – wie etwa des bisherigen „Botschafters“ Andrij Melnyk – gegenüber dem Westen und vor allem Deutschland, nicht auch nur die allergeringste wirtschaftliche Beziehung zu Putins Schurkenstaat zu unterhalten (dem simplen Schwarz-Weiß-Denken zugetane Durchschnittsdeutsche mit blaugelbem Kaffeeservice und/oder Profilbanner sowie solidarischer Bibber- und Waschlappenbereitschaft sollen davon natürlich nichts mitbekommen – es könnte schließlich ihre zivile Wehrkraft zersetzen…).

Zumindest war das bis jetzt so: Denn am Dienstag teilte Gazprom mit, es sei nicht länger bereit, seinem ukrainischen Vertragspartner, dem Staatskonzern Naftogaz, die geforderten Transitgebühren zu zahlen, und drohte zudem mit „weitreichenden Sanktionen“ bis hin zu einem Gaslieferstopp für und über die Ukraine. Hintergrund ist ein Rechtsstreit beider Unternehmen vor einem Schweizer Schiedsgericht. Seit Mai genehmigt die Ukraine die Durchleitung von russischem Gas in die EU nur noch an einer von drei Gas-Messstationen, weil die Sicherheit der Infrastruktur in den russisch kontrollierten Gebieten nicht gewährleistet sei. Zugleich besteht Naftogaz jedoch auf Zahlung der vollen vertraglich vereinbarten Transitgebühren und macht den russischen Angriffskrieg als Grund für die Einschränkungen geltend. Am Mittwoch kündigte Gazprom wiederum an, weder das Schweizer Schiedsgericht noch andere internationale, vertraglich vereinbarte Streitschlichtlichtungsstellen anzuerkennen, die in „feindlichen Staaten“ lägen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Aufgrund des „russlandfeindlichen Umfelds“ sei nicht mit einem fairen Verfahren zu rechnen, so Gazprom weiter.

Gasstreit hat weitere Auswirkungen auch auf Deutschland

Diese Haltung könnte auch Auswirkungen für andere europäische Vertragspartner wie etwa Uniper haben. Da derzeit mehrere Energiekonzerne gegen Gaszprom wegen Vertragsbruchs aufgrund ausbleibender Gasmengen klagen wollen, sind weitere Konflikte vorprogrammiert, sollte Gazprom ernst machen und fortan tatsächlich fortan keine Schiedsgerichte mehr anerkennen, die in Ländern angesiedelt sind, welche Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Der Konzern beruft sich zudem auf unvorhersehbare, von den Vertragspartnern nicht beeinflussbare Umstände (die sogenannte „force major„-Klausel), konkret auf die erforderliche Reparatur einer Turbine der Pipeline Nord Stream 1, die wegen der Sanktionen weder beschafft noch repariert werden konnte.

Der zugrundeliegende fünfjährige Gasvertrag zwischen Russland und der Ukraine war Ende 2019 mit Vermittlung der EU zustande gekommen – obwohl sich beide Länder bereits damals, spätestens seit der russischen Krimannexion und dem Separatismus im Donbass, de facto im Krieg befanden. Der Transitvertrag enthält das „Swing or Pay“-Prinzip („pumpe oder zahle”), wonach Gazprom auch dann Transitgebühren an die Ukraine zahlen muss, wenn es kein Gas liefert. Der damalige Naftogaz-Chef Juriy Vitrenko hatte dies seinerzeit als für die Geschichte der Ukraine „außergewöhnliches Ereignis“ bezeichnet. Gazprom hatte zugesichert, bis zu 2,9 Milliarden Dollar Transitgebühren zu zahlen – Geld, mit dem die Ukraine ironischerweise auch die Operationen im Donbas sowie die Kriegskosten mitbestritt, auch wenn diese indirekt zum immer größeren Teil vom Westen fremdfinanziert werden. Nun bleibt abzuwarten, ob der Streit innerhalb bewährter Schlichtungsverfahren beigelegt werden kann oder ob für europäische Energiefirmen weitere Milliardenverluste bevorstehen, wenn Gazprom bei seiner Haltung bleibt.