Gebärfähige Uniformträgerinnen: Ein Glück und ein Segen!

Seit den großen Tagen der 1968er Generation, die der nationalen Glückseligkeit unserer heutigen Gegenwart den Weg bereitete, ist allen aufgeklärten Mensch*innen klar, das Frauen auf jedem Gebiet des täglichen Lebens ganz vorne mit dabei sein müssen. Frauen sind nun mal die besseren Menschen. Die Männer in der Wirtschaft, in der Politik, in der Verwaltung und Justiz haben viel zu lange ihr genderunsensibles Unwesen getrieben! Der penisbestückte Teil des Personals in diesen Bereichen war zum Beispiel darauf konzentriert, die Infrastruktur zu erhalten und für Recht, Ordnung und Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

Allein der Gedanke an die Geldverschwendung für die Erhaltung von Schulen, Straßen, Brücken und Fußballstadien bringt den modernen und woken, feministisch orientierten Menschen bereits innerlich zum Kochen. Was ist mit den wirklich wichtigen gesellschaftlichen Problemen wie zum Beispiel dem Ungleichgewicht bei der Anzahl öffentlicher Toiletten für Sitzpinkelnde*innen? Oder mit der steuerlichen Besserstellung von Schuhläden und Enthaarungsstudios? Warum gibt es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine abendlichen Sendungen mit Schminktipps und Reality-Fernsehshows philosophischer Natur über die intellektuellen Meisterleistungen der Generation „Z“? Hier ist noch viel Verschlimmbesserungsarbeit zu leisten.

Die öffentliche Stabilität ist sicher

Auf einem Gebiet ist glücklicherweise kein Nachjustieren durch die Hand der in der Politik oder öffentlichen Verwaltungen leistungslos mit Steuergeld versorgten Gleichstellungs- und Gerechtigkeitsamazonen nötig: Die öffentliche Sicherheit wird durch Polizisteninnende wirkungsvoll beschützt und stabil gewährleistet. Ob im Corona-Einsatz gegen schlittenfahrende Kinder oder im harten Streifendienst an der Kloakenfront in den Migrantenvierteln: Die erfahrenen und durchtrainierten Gebärmuttereigentümerinnen sind stets zur Stelle und auf der Höhe der Situation.

Mit weiblichem Einfühlungsvermögen und Intuition meistern sie auch brandgefährliche Macheten und Messerkonstellationen von 12-jährigen Goldkinderinnen. Ganz so, wie es in den Fernsehkrimis im Qualitätsfunk immer gezeigt wird: Eine Kommissarende kämpft gegen 11,5 muskelbepackte Kriminellinnen und besiegt selbige spielend. Und so ist es auch im wirklichen Leben.

Der Beweis: Mannheim und die Butler Farm Show Grounds

All hätte es noch eines Belegs der unumstrittenden Tatsache bedurft, das Frauen sowohl die besseren Menschen als auch die besseren Polizeienden sind, zeigten die Vorfälle in Mannheim Anfang Juni und das Attentat auf Donald Trump vor ein paar Tagen in der Nähe der Stadt Butler in Pennsylvania schonungslos die Wahrheit und nichts als dieselbe: In beiden Fällen, sowohl in „good old Germany“ als auch in der neuen Welt, waren hochspezialisierte gebärmutterbestückte Sicherheitsbeamt*innende vor Ort. In zahlreichen Filmausschnitten der Geschehnisse wird deren überlegtes Handeln und maximale Übersicht über die Gefahrensituation eindeutig belegt.

Unvergessen etwa die Sequenz einer amerikanischen Sicherheitsbeamtinnenden des Secret Service, in der sie vergeblich versuchte, ihre Waffe ordnungsgemäß in das Pistolenhalfter zurückzuführen, um sie dort sicher aufzubewahren. Der Blick, den sie daraufhin in Richtung Kamera warf, zeugt von unglaublicher Kompetenz und instinkthaftem Scharfsinn! Episch auch die Szenen in Mannheim (“Messer weg!“) und das konsequente Agieren à la „Ich weiß nicht, wohin mit mir selbst“ der Zopfträgerinnen in Uniform. Der gründegenerierte Mensch ist sich sicher, dass dadurch Schlimmeres verhindert werden konnte!

Damen auf dem Siegeszug in einer ehemaligen Männerwelt

Die Dominanz der Testosteronler ist gebrochen. In Jusitz, Verwaltung, Sicherheitsapparat und Politik haben die Frauen das Ruder übernommen. Selbst eingefleischte misogyne Misanthropen müßen die Überlegenheit der Gebärlichen einräumen. Als Beleg dieser feministischen Prävalenz kann der genau Blick in unser Land gelten: Blühende Landschaften, eine Infrastruktur in Topzustand, ein Bildungswesen, das seinesgleichen weltweit sucht und – last but not least – wunderschöne multikulturelle Begegnungsräume in den Zentren aller mittleren und größeren Städte. Ein modernes Menschenbild, demnach staatlich ausgehaltene und alimentierte Vergewaltiger und Messerstecher dauerhaft strafverfolgungs- und konsequenzenfrei ihre kulturellen Eigenheiten ausleben dürfen, runden den erfreulichen Einblick ab. Und ja: Es heißt „ali“mentiert – und nicht „paul“mentiert oder „johannes“mentiert und schon gar nicht „kevin“mentiert!

Ohne Frauen hätte Deutschland das nie geschafft! Das für Frisuren und Make-Up von Politiker*innenden jährlich Millionen von Euro zum Fenster rausgeworfen werden ist, leicht da verschmerzbar. Noch schmerzhafter nänlich wäre der Anblick dieser Damen ohne Kopfgestrüppdauerwellung und Fassadenspachtel. Dieses Land ist super und die Zukunft wird noch viel besser – dank den Frauen! Treffender als Michelle Obama kann man es nicht ausdrücken: „Beim Erfolg geht es nicht darum, wie viel Geld sie verdienen. Es geht um den Unterschied, den sie im Leben der Menschen machen.“