Die gestrige Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Schlacht um die Seelower Höhen, die vor genau 80 Jahren tobte (zwischen dem 16. und 19. April 1945), hätte ein Moment der Versöhnung sein können. Doch das Auswärtige Amt unter der unsäglichen Anti-Diplomatin Annalena Baerbock versandte ein Rundschreiben an die für die Ausrichtung zuständigen Brandenburger Behörden mit der “Empfehlung”, in diesem Jahr keine offiziellen Vertreter aus Russland und Belarus einzuladen – und falls sie doch kämen, Ihnen die Teilnahme zu verwehren. Und das ausgerechnet im 80. Gedenkjahr. Ausgerechnet bei einer Schlacht, die den Weg zur Kapitulation des Dritten Reiches freiräumte.

Seelow liegt 70 Kilometer östlich von Berlin. Dort tobte im April 1945 die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Innerhalb weniger Tage verloren mehr als 30.000 sowjetische und rund 12.000 deutsche Soldaten ihr Leben. Die Soldaten der Roten Armee bezahlten den Vormarsch auf Berlin mit einem Blutzoll, der bis heute erschüttert. Und ausgerechnet Vertreter der Länder, die mit 24 Millionen Toten den höchsten Preis für den deutschen Angriffskrieg zahlten, werden ausgeladen.

Applaus für Russlands Botschafter

Wer diese Opfer heute ignoriert, handelt geschichtsvergessen. So sahen es auch die lokalen Kommunalpolitiker. Es gehe hier um eine Frage des gesellschaftlichen Miteinanders: “80 Jahre ist ein runder Jahrestag. Ich kann doch nicht von heute ausgehen und sagen, ich würdige nicht, was damals geschehen ist”, so der stellvertretende Landrat Friedemann Hanke, der die Handlungsempfehlungen aus dem Auswärtigen Hand deutlich kritisierte: Die Forderung sei “absurd”, einen Botschafter des Ortes zu verweisen. Tatsächlich nahm der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, denn auch an der Gedenkfeier teil, um den Toten die Ehre zu erweisen – wie übrigens jedes Jahr bei den Gedenkveranstaltungen der Schlacht, die in der russischen Erinnerung eine bedeutende Rolle einnimmt. Viele Anwesende empfingen ihn mit Applaus.

Sogar die SPD-Landtagsabgeordnete Sina Schönbrunn zeigte sich fassungslos über Baerbocks Versuch, ihr Russen-Bashing auf das geschichtliche Andenken auszuweiten: “Ich kann doch niemanden ausladen, der hier seiner Landsleute gedenken will. Das kann ich nicht nachvollziehen. So macht man keine Diplomatie.” Es gehe hier, so Schönbrunn laut “Tagesschau”, um ein “stilles Gedenken und keine Instrumentalisierung von irgendeiner Seite”.

Die Bundesregierung blieb fern

Die von der Stadt Seelow und der Landkreis Märkisch-Oderland organisierte Gedenkveranstaltung war entsprechend dem runden Jahrestages stärker besucht als sonst. Über 500 Bürger kamen – mehr als je zuvor. Die Noch-Ampelregierung glänzte durch Abwesenheit; auch das ein schäbiges Zeichen der Respektlosigkeit und Geschichtsvergessenheit. Kein Minister, kein Staatssekretär. Dafür war neben Netschajew auch ein polnischer Militärvertreter anwesend. Er legte schweigend einen Kranz nieder und ging. Kein Wort. Keine Inszenierung. Nur stille Würde.

Der Bundesregierung kann mit Fug und Recht vorgeworfen werden, das Gedenken parteipolitisch entwertet zu haben. Wer heute entscheidet, wessen Opfer anerkannt werden dürfen und wessen nicht, hat die Lehre von „Nie wieder“ nicht verstanden. Die Seelower Höhen stehen für das Leid vieler – nicht für die moralische Überlegenheit der Gegenwart.

Zerstörtes Vertrauen

Damals starben junge Männer, vielfach zum Kämpfen gezwungen, oft kaum älter als 18. Ihre Nachfahren heute auszuladen, weil sie aus dem „falschen“ Land kommen, ist ein Rückschritt in das Freund-Feind-Denken überwunden geglaubter Zeiten. Hier wird alles zerstört, was an Vertrauen und Versöhnung in acht Jahrzehnten aufgebaut wurde – von empathielosen und unfähigen außenpolitischen Stümpern.

Die Bürger von Seelow haben Haltung gezeigt, doch die deutsche Bundesregierung hat sich gedrückt. Und das ausgerechnet im 80. Jahr nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. In Russland wird man dies zur Kenntnis nehmen und sich merken. Apropos: Merz ist offenbar gerade dabei, die Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine endgültig zu besiegeln – deutsche Waffen, gedacht zum Angriff gegen Russland. Wie das enden könnte, will man sich nicht ausmalen. Die nächste russische Siegesfeier findet dann direkt vor dem Brandenburger Tor statt.