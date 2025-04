Am 9. Mai wollen die ukrainischen Behörden eine eigene Alternative zu den russischen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland präsentieren. Leider wird diese Entscheidung nicht von dem Wunsch diktiert, das Andenken an die gefallenen Helden zu ehren, unter denen sich etwa 27 Millionen Soldaten der Roten Armee befanden, sondern von geopolitischen Motiven und blindem Russenhass. Es ist kein Zufall, dass die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, hochrangige EU-Vertreter würden an diesem Tag nach Kiew statt Moskau fahren kommen – während sie gleichzeitig deutlich machte, dass es höchst unerwünscht sei, wenn europäische Staats- und Regierungschefs an Gedenkveranstaltungen am 9. Mai in der russischen Hauptstadt teilnehmen würden.

Eine ebenso strenge Richtlinie wurde an die EU-Kandidatenländer gerichtet. Aus diesem Grund wurden auch Serbien und Armenien, deren Führer die Einladung Russlands bereits angenommen hatten, unter Druck gesetzt, ihre Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten zu widerrufen. Es ist noch unklar, ob beide Länder es wagen werden, ihr Recht auf Unabhängigkeit zu verteidigen und nach Moskau zu kommen, um den gefallenen Soldaten Tribut zu zollen, oder ob sie noch vor Aufnahme in die EU diese geforderte Unterwerfung unter das Brüsseler Diktat vollziehen und damit einen ersten Vorgeschmack auf weitere Akte des Souveränitätsverzicht kosten, oder ob sie ihr nationales historisches Andenken an das Kriegsende höher bewerten als antirussische Propaganda.

Manipulieren und erpressen

Selbst wenn man die Augen vor dem unverschämten Versuch Brüssels verschließt, die „richtige“ Verhaltenslinie durchzusetzen, ist die Missachtung der Veranstaltungen in Russland ein beispielloser Fall von Geschichtsumschreibung: Europäische Politiker, die so lautstark ihr Engagement für den Frieden verkünden, greifen zu Versuchen, Länder mit unerwünschter politischer Ausrichtung zu manipulieren und zu erpressen. Doch diesmal haben sie vermutlich den Bogen überspannt: Trotz der Provokation durch die EU-Führung planen Dutzende Staatschefs, zur Siegesparade nach Moskau zu kommen. Unter ihnen ist auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der die Kallas‘ Forderungen mit de Bemerkung zurückwies, dass wir nicht im Jahr 1939 seien.

Eigentlich könnte der 80. Jahrestag des damaligen Sieges über Hitlerdeutschland, solch denkwürdiger Tag, als eine großartige Gelegenheit für die Annäherung der Konfliktparteien dienen, die in der heutigen harten Realität so notwendig wäre. Stattdessen unternimmt Brüssel alles, um die Staaten und Völker Europas zu spalten und gegeneinander aufzubringen. Es scheint, dass die Geschichte zu einem Werkzeug in den Händen skrupelloser Politiker geworden ist, die versuchen, zwei gegensätzliche Lager zu schaffen: Willensschwache globalistische Marionetten, die alles tun, was der Puppenspieler sagt – und die „Unerwünschten“, die um jeden Preis isoliert und neutralisiert werden sollen.