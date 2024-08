Gedenkstätte Buchenwald mit Anti-AfD-Wahleinmischung: Die maximale Verhöhnung von NS-Opfern

Dem abgehalfterten System der regierenden Kartellparteien ist kein Mittel zu schäbig, um die politische Opposition zu diskreditieren. Zur Perpetuierung der an Absurdität und Abwegigkeit nicht mehr zu übertreffenden, nur mehr psychopathisch zu nennenden Projektion, die AfD stehe für eine die Wiederkehr des Dritten Reichs, schreckt man dazu nicht einmal mehr vor der schamlosen Vereinnahmung von Opfern des Holocausts zurück. Nichts anderes nämlich tat Jens-Christian Wagner, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, der nicht weniger als 350.000 Briefe (!) an Thüringer über 60 verschickte, in denen er ihnen einredete, die AfD sei quasi eine Neuauflage der NSDAP. Die sublime Insinuierung: Wenn sie eines Tages regiere, würden am Ende Konzentrationslager und Massenmord stehen.

Diese an Boshaftigkeit wie auch historischer Absurdität kaum zu überbietende Propaganda stellt die bislang wohl perfideste Verhöhnung der Opfer des Nazi-Terrors dar. Inzwischen fallen wirklich alle Hemmungen. Formal wird die Unterstellung vorgetragen, die AfD wolle dem KZ-Gedenken in Buchenwald den Garaus machen: Wagners Brief beginnt dann auch gleich mit der himmelschreienden Lüge, die AfD wolle „das Leiden der Opfer des Nationalsozialismus auch in den thüringischen Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora tilgen“. Dies wird natürlich – rein selbstreferenziell – mit den abgedroschenen Phrasen begründet, Spitzenkandidat Björn Höcke gelte laut Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“, er fordere eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ und verwende die angebliche SA-Parole „Alles für Deutschland!“. Höcke versuche zudem, „die nationalsozialistische Sprache wieder salonfähig zu machen“ und lasse sich „auch von zwei Gerichtsurteilen nicht abhalten“.

Wichtige Details unterschlagen

Nichts von dem, was Wagner hier vorträgt, hat Substanz.In Wahrheit handelt es sich bei dem Slogan „Alles für Deutschland“ erwiesenermaßen um eine Sentenz Parole, die bis tief ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Der Verfassungsschutz ist längst zu einer politisch gelenkten Behörde geworden, der seine Einstufungen ganz nach Gusto und Erwartungen seiner Herren vornimmt. Und Höckes Forderung nach einer anderen Erinnerungskultur bezog sich allein darauf, dass er die deutsche Geschichte nicht ausschließlich auf die zwölf Jahre des Nationalsozialismus reduzieren will – den er jedoch, ein wichtiges Details, keineswegs unterschlagen will.

Weiter verweist Wagner in seinem Schreiben auf Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Mit diesem hätten die Mütter und Väter des Grundgesetzes unmittelbar auf die Verbrechen der Nationalsozialisten reagiert. Für sie hätte das Ziel gegolten: “Nie wieder!” Dieses “Nie wieder” sei heute wichtiger denn je: „Ich bitte Sie: Gehen Sie am 1. September zur Wahl und wählen Sie demokratische Parteien und ihre Kandidaten“, so Wagners Schlussappell. Dass die AfD völlig unzweifelhaft eine demokratische Partei des bürgerlichen Mitte-Rechts-Spektrums ist, kann und will er offensichtlich nicht akzeptieren. Mit unglaublicher Skrupellosigkeit instrumentalisiert Wagner die Opfer des Holocaust, indem er ganz selbstverständlich und ohne jeden auch nur ansatzweise plausiblen Grund unterstellt, die AfD plane ähnliche Verbrechen, wenn sie irgendwo an die Regierung gelange. Das Programm der AfD enthält Punkte, die bis vor 20 Jahren bei CDU, FDP und teilweise sogar der SPD banale Selbstverständlichkeiten waren. Heute gelten sie als rechtsradikal.

Perfide Gehirnwäsche

Mit dieser niederträchtigen Kampagne hat Wagner sich für sein Amt gründlich disqualifiziert – umso mehr, als sie auch noch von dem linksradikalen und engstens mit den Grünen verbandelten Verein „Campact“ finanziert wurde. Der meldete sich dann natürlich auch umgehend via Twitter zu Wort und lobte Wagner und sich selbst mit den Worten: „So stark, liebe Gedenkstätte Buchenwald! Menschen in Thüringen über 65 bekommen gerade einen Brief vom Leiter der Gedenkstätte, finanziert durch uns. Die AfD fühlt sich ertappt und hetzt jetzt gegen die Gedenkstätte. (…) Volle Solidarität mit der Gedenkstätte Buchenwald.“

Das ist der ganze Hintergrund dieser Aktion: der inzestuöse Linksstaat mit seinen krakenartigen Verflechtungen arbeitet zusammen, um eine denunziatorische Kampagne zu starten und das Wahlvolk mit einem Hetzbrief zu traktieren, weil man automatisch annimmt, dass Menschen über 60 nicht in den sozialen Medien aktiv seien. Um einen ganz normalen demokratischen Wechsel zu verhindern, missbraucht man die Toten von Buchenwald, um deren Andenken man angeblich so besorgt ist. Es ist nur noch widerlich, mit welchen Methoden und Projektionen hier gearbeitet wird, um die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Glücklicherweise durchschauen immer mehr Bürger -nicht nur in Thüringen- diese verlogenen Manipulationen und werden am 01. September die gebührende Antwort darauf geben.