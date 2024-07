Geert Wilders: Der wichtigste Streiter für Israel und gegen Islamismus in der EU

In einem Interview mit der „Jerusalem Post“ hat der islamkritische niederländische Politiker Geert Wilders mit einer Klarheit und einem Mut, den man beim sonstigen europäischen Politikerpersonal – bis auf äußerst wenige Ausnahmen – vergeblich sucht, den israelischen Kampf gegen die Hamas unterstützt und dessen weit über Israel hinausgehende Dimensionen hervorgehoben. Deshalb sei seine Unterstützung für Israel auch in der allgemeinen Verteidigung der westlichen Werte begründet, so Wilders. „Es ist nicht so, dass man den palästinensisch-israelischen Konflikt lösen kann, indem man Land aufgibt“, stellte er klar. Radikale in der islamischen Gesellschaft wollten die vollständige Zerstörung Israels auf jedem Teil des Landes. „Wenn wir Israel nicht unterstützen, wird es kein Israel mehr geben. Das bedeutet nicht, dass alles, was Israel tut, gut ist, aber es ist verständlich, denn es muss gegen Menschen vorgehen, die keinen Staat Israel und kein jüdisches Volk mehr wollen“, sagte er weiter.

Er unterschied sich auch damit wieder wohltuend vom unerträglichen Geschwafel deutscher, vor allem linker Politiker, die zwar Lippenbekenntnisse zum Existenzrecht Israels absondern, diese aber immer mit einem riesigen “Aber…” zugunsten der angeblich ewigen palästinensischen Opfer entwerten. Mit Blick auf die Niederlande und Europa erklärte Wilders, die politischen Führer müssten der Masseneinwanderung mit offenen Grenzen endlich ein Ende setzen und das kulturrelativistische Versagen bei der Förderung der Integration rückgängig machen, um den zunehmenden Antisemitismus zu stoppen.

Kulturrelativismus als größter Irrweg der ModernePVV) G

Den Kulturrelativismus, der behaupte, dass „aus politisch korrekten Gründen“ alle Kulturen als gleichwertig betrachtet werden müssten, bezeichnete er als „einen der größten Fehler unserer Gesellschaft“. Weiter kritisierte er: „Wenn wir unsere Grenzen immer öffnen und von den Menschen nie verlangen, sich vollständig in die Gesellschaft zu integrieren, würden sie [die Einwanderer] nicht unsere Sprache sprechen und Frauen, Juden, Homosexuelle oder andere auf eine Weise behandeln, die wir nicht akzeptieren würden”. Europa hätte die Augen verschlossen und “in eine andere Richtung geschaut“, so sein bitteres, aber korrektes Fazit.

Im Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 sieht er einen Katalysator für den Antisemitismus in Europa. „Wir sahen so viele Menschen auf den Straßen, von Wien bis Paris, von Amsterdam bis Berlin und London, und Millionen von ihnen unterstützten extremistische Gruppen – nicht die Palästinenser – sondern die Hamas und den [palästinensischen] Islamischen Dschihad auf unseren Straßen“, so Wilders. „Wir wussten nicht einmal, dass es in Europa so viele Menschen gibt, die ihre Ideologie unterstützen, und das war eine Art Weckruf, und es war einer der Gründe, warum meine Partei die Wahl gewonnen hat, weil die Menschen gesehen haben, dass das, worüber wir gesprochen haben, kein Märchen ist, sondern in unseren Gesellschaften passiert und präsent ist.“

Angst der Lehrer, im Unterricht die Shoah zu behandeln

Wilders plädiert für die Verabschiedung strengerer Gesetze gegen die wachsende Zahl von Menschen, die gegen die niederländischen Werte seien, um die Gesellschaft und die Demokratie zu schützen. Dazu gehören die Erleichterung des Entzugs von Aufenthaltsgenehmigungen und die Abschiebung von Kriminellen und Straftätern, die keine Staatsbürger sind und zudem für eine stärkere Vermittlung westlicher Werte und einen Unterricht in niederländischer Geschichte in den Schulen. Viele Lehrer hätten Angst, den Zweiten Weltkrieg und die Shoah zu unterrichten, weil sie befürchteten, dass sie die Kinder nicht kontrollieren könnten und die Eltern wütend würden. Seiner Beobachtung nach wache Europa als Ganzes langsam auf und stelle sich den Herausforderungen von Einwanderung und Integration. Er beklagte aber auch, dass es „zu langsam gehe, um den Antisemitismus zu bekämpfen… wir sollten uns schneller bewegen“, so seine Forderung.

An die Adresse Israels richtete er den Appell, in seinem Kampf nicht nachzulassen. „Eltern in den Niederlanden können nachts gut schlafen, weil israelische Eltern aufwachen und nicht schlafen, weil sie daran denken, was mit ihren Söhnen und Töchtern geschieht, die den Kampf kämpfen, der früher oder später auch unser Kampf sein wird – der Kampf gegen Radikalismus und Barbarei.“ Dieser Kampf wird jedoch nicht früher oder später, sondern bereits jetzt geführt, wenn derzeit auch nur von der radikalen und barbarischen Seite. Wilders zeigt mit seiner schonungslosen Analyse die katastrophalen Zustände in Europa mit einer Klarheit auf, die man selten findet. Ob Europa aber wirklich aufgewacht ist, wie er meint, muss man leider bezweifeln. Die Kulturrelativierer sind in Deutschland und zu vielen anderen Ländern immer noch an der Macht und dominieren den Bildungs- und Medienbetrieb. Ob Europa noch durchhalten kann, bis deren Hegemonie zusammenbricht, wird die Zeit erweisen.