Gefährliche Desinformation über die mRNA-Impfung in deutschen Biologie-Schulbüchern

Auch drei Jahre nach dem offiziellen Ende des Corona-Wahns gibt es nicht nur keinerlei offizielle Aufarbeitung, sondern die staatliche Indoktrinierung inklusive längst als Lügen entlarvten Behauptungen geht sogar ganz unverdrossen weiter – rund sie beginnt schon bei Kindern an den Schulen: Im offiziellen Lehrplan und verwendetem Lernmaterial wird teilweise beinharte und lupenreine Desinformation zum Thema mRNA-Impfungen verbreitet. Die promovierte Biologin Sabine Stebel hat nun aufgezeigt, welche haarsträubenden Falschbehauptungen und offensichtlichen Fehler in einem Biologielehrbuch enthalten sind, das Schülern in der Oberstufe in Niedersachsen zugemutet wird: Eine Abbildung zeigt darin den Impfpass eines “Kreuzgeimpften”, sprich: einer Person, der zweimal Vakzine von AstraZeneca und einmal von Moderna verabreicht wurden. Dies sei, so Stebel, „clever gewählt, denn wäre das ein Bild mit zuerst BNT162B2 oder Moderna gewesen, wäre die Kreuzimpfung vom Hersteller bereits per Beipackzettel untersagt gewesen“. Beim Produkt von AstrasZeneca sei das nicht der Fall gewesen, weil dieses nie für einen Booster freigegeben worden sei. Daten zu Kreuzimpfungen dieser Art seien im Vorfeld aber nie erhoben worden.

Im Schulbuch heißt es dann weiter, samt Verweisen auf entsprechende simplifizierende Abbildungen: „Die verfügbaren COVID-19-Impfstoffe schützen gut vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-COV-2 (Abb. 1). Sie sind hochwirksam gegen schwere Verläufe von COVID-19. Impft ein Arzt, notiert er dies im Impfausweis (Abb. 2). Die Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern reduziert erheblich das Risiko das Coronavirus SARS-COV-2 auf andere zu übertragen. Auf diese Weise werden auch Menschen geschützt, die derzeitig nicht geimpft werden können, zum Beispiel Schwangere im ersten Drittel der Schwangerschaft. Die Impfung trägt daher maßgeblich zum Gemeinschaftsschutz bei.” Dieser propagandistische und im Lichte beispielloser globaler Impfschäden fahrlässig falsche Unsinn könnte direkt von Karl Lauterbach höchstpersönlich stammen. Den natürlich reduziert die Corona-Impfung nicht nur nicht das Risiko einer Infektion, sondern erhöht es sogar – und das mit jeder weiteren Impfung mehr, wie Stebel aufzeigt.

Massenhaft Falschinformationen

Weiter wird in dem Unterrichtsmaterial keck behauptet, die Impfungen seien „hochwirksam“ gegen schwere Krankheitsverläufe. Gerade dafür waren sie jedoch gar nicht zugelassen – sondern sie sollten, per befristeter oder Notfallzulassung, lediglich der Vorbeugung einer Infektion dienen, wie in der Beschreibung auch ausdrücklich aufgeführt ist. Noch nicht einmal diesen Anspruch konnte die Experimentalimpfung jedoch erfüllen. Auch die Behauptung, die Impfung schütze vor einer Übertragung des Virus auf andere Personen, ist schlicht falsch – weil dies in der zugehörigen Studie gar nicht untersucht wurde! In einem Brief an den niederländischen EU-Abgeordneten Marcel der Graaff hatte die EU-Impf- und Pharmaaufsichtsbehörde European Medicines Agency (EMA) klargestellt, dass die Impfungen gar nicht für den Zweck zugelassen waren, andere Menschen als den jeweiligen Empfänger der Injektion zu schützen.

Zu den weiteren Fehlern des Biologiebuches gehört die folgende Behauptung: „Bei einem schweren Verlauf mit Komplikationen ist eine intensivmedizinische Betreuung in einem Krankenhaus erforderlich, welche unter anderem Beatmung mit Sauerstoff und eine Flüssigkeitszufuhr über einen Tropf umfasst.” Dazu stellt Strebel fest, Beatmung sei „so ziemlich das Dümmste, was man machen kann“, und das sei auch zuvor schon lange Lehrbuchwissen gewesen – welches in der Corona-Zeit aber offensichtlich vergessen worden sei. Und so geht es weiter und weiter. Die genannten Beispiele sind nur einige der vielen Fehler und Lügen, die in dem Buch zu finden sind. Deutschen Schülern staatlicher Bildungseinrichtungen werden hier also massenhaft Falschinformationen vorgesetzt und den Corona-Impfstoffen Wirkungen zugeschrieben, die noch nicht einmal deren Hersteller für sich in Anspruch genommen haben. Dieses „Lehrbuch“ müsste eigentlich umgehend vom Markt genommen und die Schüler vor solchen kritiklosen Halb- bis Unwahrheiten bewahrt werden. Doch offenbar sollen sie bereits auf die nächste „Pandemie“ vorbereitet werden, indem man ihnen die segensreiche Wirkung der Corona-Maßnahmen vorgaukelt.