Gefeuert: Mit erhobenem Zeigefinger und „Fire“ ins Aus

Wien brennt, Bulgarien feiert – und Deutschland? Das hockt wie gewohnt schmollernd in der europäischen Besenkammer und fragt sich, warum die Welt unsere mühsam konstruierte Perfektion einfach nicht liebhaben will. Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) ist Geschichte. Herzlichen Glückwunsch an Dara aus Bulgarien, die mit „Bangaranga“ bewiesen hat, dass man mit harten Club-Beats, folkloristischen Pelzkostümen und absoluter Unbeschwertheit ganz Europa um den Finger wickeln kann. Selbst die ewigen Favoriten aus Israel und Rumänien mussten sich auf den Plätzen zwei und drei dieser osteuropäischen Party-Walze geschlagen geben. Top-Favorit Finnland schaffte es auf Platz 6.

Und das deutsche Ergebnis? Ein Traum in Trümmern. Sarah Engels reiste mit dem Titel „Fire“ an, brannte die Bühne in Wien mit einer fehlerfreien, hochprofessionellen Gesangsleistung nieder – und erntete dafür frostige Realität. Platz 23. Mucksmäuschenstille zwölf Pünktchen von den Fachjurys. Und vom europäischen Publikum? Grandiose Null Punkte – Zero points – Pas de points. Ein veritables, musikalisches Lagerfeuer, das mangels Sauerstoff im Keim erstickt ist.

Was machen wir Deutschen eigentlich falsch?

Es ist das psychologische Dauerrätsel der Nation: Wir schicken hochgradig talentierte, stimmlich astreine Künstler, die in durchgetakteten, klinisch reinen Vorentscheiden unter den strengen Augen öffentlich-rechtlicher Redakteure handverlesen wurden. Und genau da liegt der Hund begraben. Zunächst bei der klinischen Perfektion: Während Bulgarien archaische Rituale, Fellmasken und wilde Club-Nächte auf die Bühne wirft, liefern wir ein Produkt ab, das wirkt wie eine TÜV-geprüfte Pop-Konstruktion. Handwerklich makellos, aber eben ohne Seele, Kanten oder das nötige Quäntchen Wahnsinn. Dann der fehlende Mut zum Risiko; wir wollen es immer allen recht machen.

Das Ergebnis ist oft Radio-Pop der Sorte „tut niemandem weh“ – Nur leider ruft beim ESC niemand an für einen Song, der einfach nur „ganz nett“ ist. Man braucht die Ekstase – oder zumindest ein schockiertes Gesicht beim Zuschauer. Und schließlich ist da das generelle Image-Problem: Es bleibt das unterschwellige Gefühl, dass Europa uns beim ESC gerne mal den Spiegel vorhält. Wer tagsüber in Brüssel nur Moral diktiert, darf sich nachts beim Televoting nicht wundern, wenn die Quittung in Form von kollektiver Ignoranz ausgestellt wird.

Muss Stefan Raab wieder ran?

In den Kommentarspalten und an den virtuellen Stammtischen wird der Ruf nach dem Messias des deutschen Humors bereits wieder lauter: „Stefan, rette uns!“ Erinnern wir uns: Wann immer Deutschland beim ESC einmal nicht komplett im Erdboden versank, hatte meistens Raab seine Finger im Spiel. Sei es mit der wunderbaren Anarchie von Guildo Horn, seinem eigenen „Wadde hadde dudde da?“ oder der strategischen Entdeckung von Lena Meyer-Landrut, die 2010 den Olymp bestieg: Raab verstand den ESC nie als klinischen Gesangswettbewerb, sondern als das, was er ist: Ein gigantischer, herrlich absurder Wanderzirkus. Er brachte den Mut zur Lücke mit, den Schalk im Nacken und die absolute Verweigerung, sich den Regeln der Pop-Bürokratie zu unterwerfen.

Sollte Raab also wieder ran? Wenn wir verhindern wollen, dass Deutschland im nächsten Jahr den ESC endgültig aus den GEZ-Gebühren streicht, weil die Demütigung nicht mehr feierlich ist: Ja, bitte! Lassen wir die bürokratischen Auswahlverfahren im Archiv! Gebt Raab ein Budget, eine Couch und die absolute Narrenfreiheit. Schicken wir im Zweifel lieber ein Trio aus bayerischen Jodlern auf Heavy-Metal-Gitarren oder einen singenden Mähroboter. Schlimmer als Null Punkte vom Publikum kann es eh nicht werden – aber da hätten wir wenigstens Spaß dabei.