Geflüchtete erhielten Prämien für Rückreise – und kommen wieder zurück: Deutschland lässt alles mit sich machen

Diese Woche sorgte eine weitere Meldung zur durch und durch irrsinnigen Migrationspolitik Deutschlands für fassungsloses Kopfschütteln: Eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier zum Programm REAG/GARP („Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme“), das ausreisepflichtigen Personen ohne eigene Mittel die freiwillige Rückkehr in ihre Herkunftsländer ermöglichen soll, erbrachte das, was unter Zugrundelegung eines realistischen Menschenbildes jedem von vornherein zu erwarten war: Die Betreffenden kassieren grinsend das Geld, remigrieren freiwillig – und kommen wenig später wieder in Deutschland an.

Die vom Bundesinnenministerium als Antwort auf Münzenmaiers Anfrage vorgelegten Zahlen zeigen nun, dass rund 15.000 Migranten aus- und später wieder einreisten – also zunächst die Prämie kassierten und dann erneut in die deutschen Sozialsysteme einwanderten. Die Beträge, die sie mitnahmen, wirken nicht hoch, doch gemessen an der Kaufkraft ihrer Herkunftsländer sind sie erheblich. So beträgt die typische “Starthilfe” für Erwachsene und unbegleitete Minderjährige 1.000 Euro plus 500 Euro je Kinder unter 18 Jahren, dazu kommt noch eine Reisebeihilfe von 200 Euro beziehungsweise 100 Euro pro Person. Für Familien liegt die Obergrenze bei der Starthilfe bei 4.000 Euro, bei frühzeitiger Ausreise kann ein weiterer Sonderbetrag von 500 Euro gewährt werden kann. Bei einer Wiedereinreise innerhalb von fünf Jahren werden die Leistungen zwar zurückgefordert – doch wo nichts zu holen ist, bleibt dies unerheblich. Und genau so kommt es dann auch – vieltausendfach. Das Geld ist futsch, die Kostgänger des Sozialstaats sind zurück.

Zurück ins deutsche Schlaraffenland

Diese Politik von Idioten für Skrupellose hat Methode und da verwundert es nicht, dass das Programm auch noch ausdrücklich als “integraler Bestandteil” einer “effektiven Rückkehrpolitik”, insbesondere in die Länder des Balkans, wird dargestellt. Dabei kehrten etwa 2015 insgesamt 2.771 Personen zurück, vor allem Serben (1.121), gefolgt von Mazedoniern (553), Kosovaren (405), Bosniern (303) und Albaner (160). 2016 waren es 2.042 Wiedereinreisen, 2017 wurden 2.055 registriert, 2019 waren es 1.219, im ersten Corona-Jahr 2020 fiel die Zahl auf 878, im Jahr darauf stieg sie schon wieder auf 1.219, in den Jahren 2022 bis 2024 waren es 1.572, 1.352 beziehungsweise 683 Rückkehrer. Laut Innenministerium ist eine Aufschlüsselung nach dem exakten Ausreisejahr vorgeblich “nicht möglich”; alle Zahlen würden auf dem Wiedereinreisejahr basieren und weitere Daten zu anderen Förderprogrammen lägen nicht vor. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann man kaum seriös schätzen.

Dafür kann man aber eindeutig feststellen, dass deutsche Politiker auch hier wieder dazu beitragen, das Land vollkommen lächerlich zu machen. Denn auch hier ist den parasitären Nutznießern, die Migranten selbst, kein Vorwurf zu machen: Sie wären geradezu verrückt, wenn sie diese Geldgeschenke für die Rückreise in ihre eigene Heimat nicht annehmen und danach einfach wieder ins deutsche Schlaraffenland zurückkehren würden. Es ist die kriminell fahrlässige und unfähige linke deutsche Politik, die auch hier wieder ihre idealistische Verkommenheit zeigt – wenn es sich nicht gar um vorsätzliche Schädigungsabsichten handelt.

Einfalt oder Bosheit

Münzenmaier forderte gegenüber „Nius“, die Bundesregierung müsse endlich entschlossen gegen den Missbrauch von Ausreiseprogrammen vorgehen. Es brauche das klare Signal: „Deutschland lässt sich nicht ausnutzen!“ Zudem forderte er eine wirksame Wiedereinreisesperre mit flächendeckendem Grenzschutz sowie die rasche Rückforderung von Geldern und Abschiebung bei Verstößen. „Wir dürfen uns von diesen Betrügern, insbesondere aus den Balkan-Staaten, nicht weiter abzocken lassen!“, so Münzenmaier. Aber genau das geschieht natürlich. Und dabei handelt es sich nur um Migranten aus den Balkanstaaten. Nur Politiker ohne jede praktische Lebenserfahrung können so einfältig sein, sich einzubilden, dass Migranten, die oft ohnehin nur wegen der Sozialleistungen nach Deutschland gekommen sind, sich eine solche Prämie entgehen lassen, wenn sie wissen, dass sie spätestens nach fünf Jahren wieder nach Deutschland zurückkehren können.

Ähnlich absurd war der Plan von Ex-Innenministerin Nancy Faeser, Syrer einmalig in die Heimat reisen zu lassen, ohne dass sie ihren Schutzstatus verlieren, damit sie sich dort erst einmal in Ruhe umsehen und überlegen können, ob sie überhaupt Lust haben, ihr Land wiederaufzubauen oder nicht doch lieber in Deutschland bleiben, wo sie Anspruch auf Sozialhilfe haben und ihnen auch noch die Staatsbürgerschaft förmlich nachgeschmissen wird. Dass die meisten das Angebot für eine Urlaubsreise nutzen und dann wieder nach Deutschland kommen, müsste eigentlich jedem vernunftbegabten Menschen klar sein, nicht aber deutschen Politikern. Und so geht der Migrationsirrsinn unerbittlich weiter, bei dem die deutschen Grenzen nur noch eine Drehtür sind, durch die man nach Belieben ein- und ausreisen kann und dafür auch noch mit dem Geld der Bürger belohnt wird.