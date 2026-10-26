“Geförderte” Demokratie – gelenkte Demokratie?

Politische Einflussnahme beginnt bei Förderprogrammen und der Auswahl ihrer Empfänger. Wer Steuergeld verteilt, stärkt bestimmte Stimmen. Deshalb gehört die Finanzierung politisch aktiver NGO-Netzwerke auf den Prüfstand. Antworten auf parlamentarische Anfragen dokumentieren umfangreiche Förderungen. Vor der Europawahl 2024 organisierten Verbände zugleich Demonstrationen “gegen rechts”. Der Paritätische Wohlfahrtsverband (“Paritätische“) benannte die AfD dabei ausdrücklich als Gegner. “Campact” schrieb sich später einen Anteil an dem damaligen hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Wahlergebnis zu.

Dabei muss sauber unterschieden werden: Der Paritätische erhält öffentliche Zuwendungen, “Campact” nicht. Welche Ressourcen für die Kampagnen verwendet wurden, muss konkret untersucht werden. Ein staatlicher Auftrag ist durch Förderung noch nicht allein nicht bewiesen; das Umfeld und die strategische Ausrichtung geförderter Projekte geben jedoch Hinweise.

Follow the Money?

Besonders brisant wird es, wenn Organisationen mit öffentlichen Geldern bedacht werden, die mit extremistischer Agitation und teils sogar gewaltsame Übergriffe auf politisch Andersdenkende in Verbindung gebracht werden. Man denke hier vor allem an die politischen „Hausbesuche“: Protest vor Privatwohnungen trifft Familien und Nachbarn und damit gänzlich Unbeteiligte. Das ist Terror und nicht hinzunehmen – bei Udo Hemmelgarn, Björn Höcke und Thomas Kemmerich ebenso wenig wie bei Petra Köpping oder Herbert Reul. Niemandes Familie darf zum politischen Druckmittel werden.

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Die Tatsache, dass solche Aktionen von den üblichen Verdächtigen stattfinden, bedeutet andererseits noch keinen Nachweis einer staatlichen Finanzierung solcher genannten Hausaktionen. Trotzdem bleiben Fragen: Wer finanziert die Netzwerke? Wer organisiert die Kampagnen? Welche Steuermittel fließen hinein, und wer kontrolliert ihre Verwendung? Wer Opposition und Regierungskritiker mit öffentlichen Mitteln bekämpfen lässt, kann sich nicht hinter „Demokratieförderung“ verstecken. Auch eine gelenkte Demokratie nennt sich Demokratie.