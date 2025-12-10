Gegen die schleichende Islamisierung unserer Hochschulen: Kopftuchverbot jetzt!

Charifa B. ist Studentenvertreterin an der Universität Darmstadt für “soziale Arbeit”. Wie das konkret aussieht, demonstrierte sie in den sozialen Medien: Dort postete sie Fotos von Hamas-Führern und posierte selbst mit einer 50 Zentimeter langen Fake-Waffe (siehe Beitragsbild oben). In der Folge erließ die Hochschule am 11. November 2025 ein Waffenverbot am Campus, das auch für „Anscheinswaffen“ – also Fake-Waffen – gilt. Die Studentin ist übrigens Wortführerin der terroraffinen Gruppe „Hochschule for Palestine“, die die Hamas offen unterstützt. An Erstsemester verteilte B. Tüten mit „Leckereien“, dazu Flyer und Sticker mit hasserfüllter Anti-Israel-Propaganda. Sie hat auch selbst die Motive der Aufkleber gepostet. Darauf deutlich zu sehen ist eine Palästina-Karte, auf der Israel ausgelöscht ist.

Wenn man sich diese – in Deutschland stillschweigend geduldeten und ohne Folgen bleibenden – Abgründe vergegenwärtigt, drängt sich eine recht simple Forderung förmlich auf: Setzt endlich gutes, altes türkisches Recht in Deutschland um – jenes, das Mustafa Kemal Atatürk seinem Land gab. Der machte aus der Türkei einen radikal säkularen Staat: Abschaffung des Kalifats, Verankerung des Laizismus in der Verfassung (1937), Hutgesetz und Reformvorschriften der Kleidung zeigten bald Wirkung. Religiöse Kleidung verschwand, wie beabsichtigt, komplett aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Nach dem Militärputsch 1980 wurden die „public clothing regulations“ in Anlehnung an Atatürks streng säkularen Kurs eneuert; daraus entwickelte sich das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen – Universitäten, Behörden, Schulen. In den 1990er Jahren wurde dies an vielen Universitäten des Landes strikt durchgesetzt.

Vor 20 Jahren waren Europäische Richter und Politik schonmal weiter

Bevor später Erdogan begann, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, indem er die Atatürk-Türkei islamistisch restaurierte, und bevor hierzulande Kopftücher zum neuen Normal wurden (irrigerweise als Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung gefeiert, während im Iran Frauen für den Verzicht darauf mit ihrem Leben bezahlen!), galt die Verschleierung und Kopfbedeckung tatsächlich als verpönt an Schulen, Gerichten und in Behörden. Bekannt wurde der Fall Leyla Şahin v. Turkey (EGMR 2004/2005), in dem die Große Kammer des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte das Kopftuchverbot an der Universität Istanbul als absolut mit den Menschenrechten vereinbar ansah – im Urteil zum Aktenzeichen 44774/98, Urteil vom 10. November 2005 expliztit nachzulesen. Und das wohlgemerkt vor fast exakt 20 Jahren.

Der Gerichtshof nahm dabei legitime Ziele an: ￼ Schutz der Rechte und Freiheiten anderer durch negative Religionsfreiheit anderer Studierender und den Schutz vor sozialem Druck durch religiöse Symbole, Gleichberechtigung der Geschlechter; das Kopftuch wurde zutreffend als Symbol geschlechtsspezifischer Diskriminierung gewertet. Auch relevant ist der Schutz der öffentlichen Ordnung: Ein Staat mit faktisch religionsfreier Verfassung hat ein Verbotsrecht, und Universitäten gelten als „Schlüsselinstitutionen“ eines Systems. Die EGMR-Richter würdigten das Verbot auch bewusst als Schutzschild vor religiösem Fundamentalismus. Das sollte vor allem die hoffnungslos heruntergekommene CDUSPD einmal lesen, die permanent in das Gefasel von “Toleranz” und “antimuslimischem Rassismus” bei jeder Ablehnung religiöser Kopfbedeckungen einstimmt.

Wenn man sich Figuren wie Charifa B. und andere muslimische Fundamentalistinnen anschaut, die in Deutschland zunehmend mehr Sonderrechte einfordern und sich dabei leider allzu oft einer islamophilen, linksideologischen Justiz gewiss sein können, wird erst deutlich, in welche fatale Richtung sich Europa und vor allem Deutschland zurückentwickelt hat. Daher kann die Forderung nur lauten: Ein komplettes, kompromissloses Verbot ist das Gebot der Stunde. Und wer sich nicht daran hält, fliegt sofort aus den von uns bezahlten Hochschulausbildungen.