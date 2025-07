Gegen freie Gedanken: Die EU zieht ihre Festung hoch

Die EU-Bürokratie schlägt seit 15. April 2025 mit einem neuen Gutachten um sich: Dem sogenannten HEAT-Report. Der Name steht für “High Impact and Extreme Events” (Ereignisse mit großer Wirkung und extremen Folgen). Klingt nach Wetter, ist aber Medien- und Gesellschaftspolitik – und zwar der üblen Sorte: Denn was dort zu lesen ist, hat weniger mit Klima zu tun als mit Meinungsklima. Es ist ein Plan für digitale Zensur. Die Kommission möchte wissen, wer im Netz anders denkt. Und dann eingreifen. Der Bürger soll nicht etwa vor Extremwetter geschützt werden. Sondern vor falschen Meinungen. Vor abweichenden Gedanken. Wer etwa bei der “Energiewende” nicht mitklatscht, wer beim Gendern nicht mitspielt, wer bei Migration oder Inflation noch selber denkt, der steht bald auf einer Liste. Einer digitalen. Einer schwarzen. Elegant formuliert, mit akademischer Verpackung. Aber in der Sache glasklar und gefährlich.

Neutralisieren statt diskutieren

Das Ziel ist die Schaffung eines “Frühwarnsystems”. Klingt wie ein Regenradar, ist aber ein Maulkorb für Dissens. Man will in Echtzeit erkennen, wenn jemand vom gewünschten Meinungskorridor abweicht. Und diesen Jemand dann neutralisieren. So steht es im Bericht. Das Wort “neutralisieren” ist kein Versehen. Es ist Programm. Und wer ist “man”? Nicht etwa Gerichte oder Parlamente. Sondern eine neue Klasse von Meinungstechnikern einer neuen Inquisition, zusammengesetzt aus Faktenprüfern, NGOs, Plattformbetreibern und Medienkonzernen. Sie entscheiden, was gesagt werden darf. Und was nicht. Wer auffällt, wird gesperrt. Oder zum Schweigen gebracht, ohne dass er es merkt.

Das geht so: Man darf zwar noch posten, was man will; nur sehen kann es keiner mehr. Facebook und andere legen einen Schleier darüber. Als ob der Nutzer nicht existierte. Er sendet, aber niemand empfängt. Das System ist bekannt und nennt sich Shadowbanning, Verschattung oder Schattenbann. Digitale Unsichtbarmachung ohne Vorwarnung. Neu ist das nicht, doch es soll auf eine völlig neue, automatisierte Stufe gehievt werden. KI und Computerprogramme filtern aus, was nicht genehm ist – und das nicht mehr im Wochenrhythmus, sondern sekundenweise, in Echtzeit. Digital und real.

Das Wahrheitsministerium steht

Früher hat man Orwells “Wahrheitsministerium” im Reich der Utopie verortet. Heute steht es. Es hat keine Mauer, keine Wachhunde. Es existiert digital, per Software, Algorithmen, Mustererkennung, KI-Matrix. Durchdringt Plattformen und kritische Geister. Gefördert von Brüssel. Mitgetragen von der Presse. Ohne demokratische Kontrolle. Journalisten mutieren zu Türstehern: Sie berichten nicht mehr über Ereignisse, sondern sortieren vor. Sie entscheiden, was gesagt werden darf. Und wer noch dazugehört. Und das Publikum zieht, wie noch in jeder dunklen Zeit unseres Landes, unterwürfig den Hut und verneigt sich vor der Obrigkeit, noch dankbar dafür, dass ihm jemand die “Wahrheit” vor- und heraussortiert.

Aber es geht noch absurder: Es gibt Themenbereiche, die als besonders sensibel gelten – und diese diese Gedankenbunker werden mit Sensoren bestückt. Wenn jemand dort eine abweichende Meinung postet, schrillt der Alarm. Das ist kein Science-Fiction, das steht so im Gutachten, inklusive Pläne für Kategorisierung, Überwachung und Neutralisierung. Wer etwas Kritisches sagt, wird entsprechend aus- oder einsortiert und als Gefahrenquelle markiert. Und die Presse? Läuft voran. Mit Vorschlägen, wie man “Desinformation” erkennt. Was eigentlich gemeint ist: Wie man Abweichung erkennt. Und den Abweichler gleich mit. Um auch ihn zu “neutralisieren”.

“Sanftes” Löschen

Noch steht ein kleines Fenster offen. Noch. Was die EU-Kommission mit dem HEAT-Bericht vorlegt, ist kein Schutzschild gegen Hitze, Wetter oder Naturkatastrophen – sondern eine Bauanleitung für digitale Gedankenkontrolle. Es geht nicht um Klima. Es geht um Meinungsklima. Und das soll künftig reguliert werden. Durch Systeme, Institutionen und Programme, die weder gewählt noch kontrolliert werden. Der Bürger darf weiter sagen, was er denkt – aber er braucht nicht mehr damit zu rechnen, dass es jemand hört. Seine Gedanken verhallen im digitalen Nirwana, unmerklich stumm gemacht. Die Plattformen üben sich schon jetzt in dieser Zukunftspraxis des “sanften” Löschens.

Wer nicht länger sichtbar ist, existiert nicht mehr. So einfach ist das. Es braucht keine Zensurgesetze. Es reicht ein gutes Programm. Und das Tor zur Öffentlichkeit? Steht nur noch denen offen, die konform ticken. Die anderen dürfen draußen frieren. Doch solange aber Texte wie dieser noch erscheinen dürfen, und sei es nur in freien und unabhängigen Medien oder auf Nischenkanälen, ist Hopfen und Malz noch nicht vollends verloren. Noch nicht.