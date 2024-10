Gegenmeinung zur Causa Reichelt: Warum mein Namensvetter doch recht hat

Als ich 2015 als Einziger aus meiner Familie meinte, dass das mit den vielen Flüchtlingen übel ausgehen wird, wurde ich verlacht und sodann abgestempelt: Nazi, rechtsradikal, Rechtspopulist und viele weitere Bezeichnungen. Sie kennen sicher die Zuschreibungen. Währenddessen gab es einen Mitarbeiter bei “Bild”, der denselben Vornamen trägt wie ich: Julian Reichelt. Er meinte, wir müssten Syrer aufnehmen, weil ihnen so viel Leid angetan wurde und weil sie fliehen mussten. Deswegen hat Deutschland die Türen und Tore geöffnet. 2021, also sechs Jahre später, war ich der Einzige aus meiner Familie, der meinte, dass die Coronamaßnahmen viel zu weit gingen. Ich war auch gegen die Impfung. Auch hier wurde ich verlacht und abgestempelt: Coronaleugner, Nazi, rechtsradikal, Populist und viele weitere Bezeichnungen. Auch hier kennen Sie all diese Zuschreibungen ebenfalls. Inzwischen war derselbe Julian Reichelt Chefredakteur der ”Bild”. Er sagte, der Impfstoff sei erprobt und deswegen seien wir keine „Versuchskaninchen“.

Nun schreiben wir das Jahr 2024. “Nius” gibt es seit knapp zwei Jahren, und der Mann, der dort den Ton angibt, heißt ebenfalls Julian Reichelt. Vieles haben er und sein Team aufgedeckt, zu etlichen Themen, und gerade wenn es um die Ampel-Regierung geht, hat er für ein breites Publikum viel Erhellendes publiziert. Wahrscheinlich ist “Nius” inzwischen der wichtigste Vertreter der deutschen Gegenöffentlichkeit – gerade deshalb, weil “Nius” am Ende des Tages eben doch noch irgendwie ein Teil des Mainstreams ist – mit Protagonisten wie Alexander Kissler, Ralf Schuler und Jan Karon, die alle bestens im Politikbetrieb vernetzt sind.

Sie verprellen bürgerliche Wähler

Nun aber ist etwas passiert, was zwangsläufig geschehen musste: Menschen einer bestimmten Blase – nennen wir sie die „Rechts-der-Mitte-Blase“ – sind verstört. Denn in seiner jüngsten „Achtung, Reichelt!“-Sendung empfahl mein Namensvetter, dass sich die AfD von Björn Höcke distanzieren sollte. Nur so, laut dem anderen Julian, könnte die blaue Partei ein ernstzunehmender Partner für die CDU werden. Denn darum geht es: Wenn CDU und AfD gemeinsam eine Mehrheit von 60 Prozent erreichen, wäre das eine Möglichkeit, eine Regierung rechts der Mitte zu etablieren. Sagt Reichelt zu Recht.

Was er jedoch auch sagt, ist, dass ebendies mit Leuten wie Höcke nicht zu machen ist. Sie verprellen die bürgerlichen Wähler. Sie verschrecken diejenigen, die mit Erik Ahrens nichts anfangen können – eine Art Spin-Doctor, der keinen Unterschied zwischen alter und neuer Rechter macht. Ahrens war derjenige, der sich „dank arischer Ernährung“ wieder „wie 12 im Kopf“ fühlt. Derselbe Ahrens hat laut eigenen Aussagen den TikTok-Account von Maximilian Krah flottgemacht. Die Erfolge sind sichtbar.

Einen Umschwung gibt es nur mit der AfD und der CDU

Doch das Wünschenswerte unterscheidet sich oft vom Gegebenen. Wer an die politische Macht will, muss auch politische Macht anstreben. Das bedeutet, wie Reichelt es formulierte, „Volkstribun“ zu sein. Es geht nicht nur um radikale Verfehlungen, sondern vielmehr um den Versuch, eine mögliche Koalition zu schmieden, die jenseits von sozialromantischen Fantasien existiert. Es geht darum, die linke Hegemonie, die 1968 begann, endlich zu beenden. Hier ist Björn Höcke fehl am Platz. Wollen die Wähler eine rechte Koalition, dann müssen sie sich von den altbackenen Ideen Höckes und seiner Anhänger befreien. Wenn die AfD dies nicht tut, werden sie bei den nächsten Wahlen genau das bekommen, was sie bestellt haben: Eine Koalition um die AfD herum – weil viele Konservative, gerade in der CDU, keine Lust haben, sich in ihren Kreisverbänden für Höcke & Co. rechtfertigen zu müssen.

Nun zurück zu Julian Reichelt: Wer ihn einmal bei der Arbeit gesehen hat, weiß, dass er ein hochfunktionaler, kluger Kopf ist, der oft den richtigen Riecher für aktuelle Trends hat. Zweimal hat sich getäuscht: 2015, als er meinte, dass man die Syrer aufnehmen musste, und 2020, als er sagte, dass die flächendeckende Durchimpfung eine gute Idee sei. Doch jetzt, in der Angelegenheit AfD und Höcke, hat er recht. Ich gestehe Menschen zu, dass sie anderer Meinung sein dürfen. Ich bewerte das Wort und das Hier und Jetzt. Einen politischen Umschwung wird es nur mit der AfD und der CDU geben – und Höcke steht diesem Ziel im Weg. Deshalb liegt mein Namensvetter hier richtig.