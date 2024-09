Geheimplan für Deutschland

Unerbittlich heiß ist es an diesem Tag. Kein Lüftchen regt sich. Auf den geparkten Autos im Hof des Innenministeriums sammelt sich Saharastaub. Gigi d’Agostinos “L’amour toujours“ dringt aus dem Lichtschacht der Küche nach draußen. Männer in unauffälligen Anzügen und Frauen in schlecht sitzenden Kostümen steuern auf einen Eingang zu. Manche verfügen über Dokumente, die sie als Angehörige des Bundestages ausweisen, andere zeigen eine Einladung vor, wieder andere werden ohne Legitimation per kurzem Kopfnicken eingelassen. Die Hausherrin steht in der Toilette vorm Spiegel und versucht, ihr splissiges Haar und die verrutschte Armbinde zu richten, während im spärlich beleuchteten abhörsicheren Tagungsraum zwei Dutzend Menschen Platz nehmen. Ihre beiden Krücken lehnen am Waschtisch, ein Zigarettenstummel schwimmt oben im Weinglas. Gleich wird sie die Anwesenden knapp begrüßen. Es wirkt wie ein Kammerspiel ist, aber doch Realität. Ein früherer Mitarbeiter einer US-amerikanischen Investmentgesellschaft hat das Treffen anberaumt, bleibt aber im Hintergrund. Alle wissen, worum es geht.

Hier zeigt sich, was passieren kann, wenn sich rechtsextreme Ideengeber, Vertreter nationalistischer Politik und finanzstarke Unterstützer mischen. Ihr wichtigstes Ziel: Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können. Von Abschiebung ist die Rede, von Pushbacks, von der Aushöhlung des Asylrechts. Von der radikalen Kürzung von Leistungen für Geflüchtete. Darunter vor allem unbegleitete Frauen, Kinder und traumatisierte junge Männer, die voller Hoffnung nach Deutschland kamen, in ein Land, in dem ihre Universitätsabschlüsse nicht anerkannt wurden und in dem sie sich den Mercedes mit nächtlichen Nebentätigkeiten verdienen müssen. Es geht um die Ausgrenzung bestimmter Ethnien und Nationalitäten. Um Länder, in denen Mördern teils drastische Strafen drohen.

Weit fortgeschrittene profaschistische Tendenzen

Nichts darf von dem Treffen nach außen dringen. Ein Mitarbeiter von “Kollektiv” hat sich über den Lieferanteneingang Zugang verschafft, ist undercover unterwegs und filmt mit seiner Taschenuhr. Gespächsprotokolle wurden kurz darauf unserer Investigativabteilung zugespielt. Es handelt sich um weit mehr als nur eine Zusammenkunft verdeckter rechtsextremer Freizeitideologen; manche verfügen über bedeutend mehr Geld, als sie in ihrem Job je hätten verdienen können. Unter den Teilnehmern sind Menschen mit Einfluss. Die meisten sind Mitglieder in sogenannten Volksparteien, Stiftungen und Vorständen. Einer von ihnen wird in dieser Geschichte noch eine Schlüsselrolle spielen. Er brüstet sich damit, an diesem Tag für Deutschland zu sprechen; ein kleiner Mann mit brauner Aktentasche und stoischem Grinsen.

Das Treffen belegt, wie weit rassistische und postfaschistische Tendenzen bereits von der deutschen Parteienlandschaft Besitz ergriffen haben. Was dort an einem gewöhnlichen Montag entworfen wird, ist ein Angriff auf die Existenz von Menschen. Und es ist nicht weniger als ein Angriff auf die Verfassung der Bundesrepublik. Von einem Netzwerk wird gesprochen, das gegen illegale Masseneinwanderung gebildet werden soll. Die Pläne sind ausgearbeitet. Sie wurden nach dem Vorbild des faschistischen Dänemark entworfen und sollen in Kürze in die Tat umgesetzt werden. Am Abend danach ist alles still. Das Haus wirkt wie ausgestorben. Nur in der Küche tönt leise in Dauerschleife das „Döp-dödö-döp“. Das Gebäude liegt keine zwei Kilometer entfernt vom ehemaligen Führerbunker.