Gehirnwäsche wirkt: Jeder Dritte Deutsche glaubt, wegen des „Klimawandels“ umziehen zu müssen

Sechs von zehn Deutschen rechnen demzufolge fest damit, dass sie “ihr Leben wegen des Klimawandels ändern” müssen. Das schreibt die “Sächsische Zeitung” unter Berufung auf eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) hervor, die gestern veröffentlicht wurde und dem SPD-nahen “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND) vorab zugespielt wurde. In der Detailaufschlüsselung der Umfrage sind es 16 Prozent der Befragten, die davon ausgehen, ihr Leben „stark“ ändern zu müssen.

47 Prozent stellen sich darauf ein, es „etwas“ ändern zu müssen. “Selbst einen Umzug schließen viele nicht aus”, so die Zeitung: „36 Prozent der Deutschen erwarten, dass sie wegen des Klimawandels an einen weniger gefährdeten Ort oder in eine kühlere Region ziehen müssen.” Man hat fast den Eindruck, als dienten solche Umfragen dem Zweck, zu überprüfen, ob die eigene Propaganda auch gewirkt hat.

Erschreckend ist “das Klima”, sondern die Panikmache

„Erschreckend“ findet die Umfrageergebnisse der “Sächsischen Zeitung” zufolge der CDU-Politiker Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der größten EU-Parlamentsfraktion EVP. Er kommentiert gegenüber dem RND: „Das zeigt nochmal, wie ernst die Folgen des Klimawandels sind„. So etwas sagt ein CDU-Politiker. Die CDU, die ich früher einmal wählte, hätte so eine Umfrage vermutlich wie folgt kommentiert: „Erschreckend, was für irrationale Ängste und Psychosen mit dieser permanenten Heraufbeschwörung einer Klima-Apokalypse in der Bevölkerung geschürt werden“ – statt das Vorhandensein dieser absurden Paranoia als vermeintlichen Beweis zu benutzen, dass dieses Apokalypse-Szenario tatsächlich stimmt.

Wenn hier irgendetwas ”ernst” ist, liebe CDU, dann sind es die Folgen der alarmistischen Klimawandel-Berichterstattung – und deine Transformation in eine grüne Partei, die allenfalls um Nuancen weniger bekloppt ist das als Original!