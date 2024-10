Gehört den BRICS-Staaten die Zukunft?

Im russischen Kasan, der Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan, hat Wladimir Putin als Gastgeber drei Tage lang die Staatsoberhäupter der sogenannten BRICS-Länder empfangen, zu denen auch Russland selbst gehört; darunter den chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, den südafrikanischen Präsident Cyril Ramaphosa und den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. Nochmals kurz zur Erläuterung: Die BRICS sind ein Zusammenschluss aufstrebender Volkswirtschaften, die sich von der von den USA dominierten unipolaren Welt befreien wollen und nach eigener Aussage eine multipolare Weltordnung anstreben. Das Akronym BRICS setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründungsmitglieder Brasilien, Russische Föderation, Indien, China und Südafrika zusammen.

In den hiesigen öffentlich-rechtlichen Medien wurde nur am Rande von diesem Gipfel berichtet, was allerdings der Bedeutung dieser Zusammenkunft in keinster Weise gerecht wird. Vor allem die dortige Rede des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, der das Treffen – unter heftigem Protest des Westens ebenfalls besuchte, fand Eingang in die deutschen Mainstream-Medien: Hier wurde dann natürlich der Ausschnitt besonders herausgestellt, in dem Guterres von Putin in Bezug auf die Ukraine einen “gerechten Frieden in Übereinstimmung mit der UN-Charta, dem Völkerrecht und den Resolutionen der UN-Generalversammlung” forderte. Dieser Teil der Rede war nicht im Sinne Putins und wurde von diesem anschließend mit Spott und Häme kommentiert.

Teils sehr widerstrebende Interessen

Anders als es deutsche Journalisten suggerierten, wurde dadurch Putins Triumph, dass sogar der UN-Generalsekretär nach Russland gekommen war (was ihm den Anschein ermöglichte, Russland sei entgegen aller westlichen Anstrengungen keinesfalls isoliert und genieße große Reputation), allerdings nur wenig geschmälert. Ohnehin ging es dem russischen Präsidenten in erster Linie um die Macht der Bilder: Das Abschlussfoto, auf dem er sich in der Mitte zwischen dutzenden Staatschefs und Regierungsvertretern positionierte, war sein persönlicher Triumph gegenüber dem Westen und inszeniert als Beweis, dass dessen Bemühungen um eine Allianz der Staatengemeinschaft gegen Russland krachend gescheitert sind.

Insgesamt waren beim BRICS-Gipfel in Kasan 36 Staaten vertreten, die dem Bündnis entweder bereits beigetreten sind, einen Beitritt beantragt haben oder dies erwägen. Darunter sind auch der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei. Die teilnehmenden Staaten repräsentieren weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, was dem Treffen eine enorme Bedeutung zukommen lässt, zugleich aber auch eine große Heterogenität zwischen den einzelnen Ländern offenbart, die vielfach vollkommen unterschiedliche Interessen haben und teilweise sogar untereinander verfeindet sind.

Schwächung der US-Dominanz als kleinster gemeinsamer Nenner

Was diese Staaten jedoch mehr oder weniger verbindet, ist der Wunsch, die Vormachtstellung der USA in der Welt zu schwächen und somit hin von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung zu gelangen. Zwei wesentliche Bestrebungen sind hierbei besonders hervorzuheben: Zum einen die Einführung einer neue Handelswährung, die eventuell sogar durch Gold gedeckt sein wird, was sie im Gegensatz zum US-Dollar sehr viel stabiler machen würde. Zum anderen der Aufbau einer Alternative zum westlichen Zahlungssystem SWIFT, was es insbesondere Russland, aber auch allen anderen Staaten, die im Konflikt mit den USA oder dem sogenannten “Wertewesten” stehen, ermöglichen würde, deren Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Diesen beiden Zielen scheint der Gipfel in Kasan allerdings nicht nähergekommen zu sein.

Wie schon im Vorjahr beließ man es am Ende bei wagen Absichtserklärungen, ohne einen konkreten Zeitplan zu offenbaren. Wie intensiv und entschlossen gleichwohl im Hintergrund an einer Handelswährung oder einem neuen Zahlungssystem gearbeitet wird, lässt sich allerdings nicht abschließend beantworten. Auch wenn für Putin dieser Gipfel vor allem die Gelegenheit war, der Welt und auch seinem Volk zu zeigen, dass Russland trotz des Angriffs auf die Ukraine kein Außenseiter, sondern weiterhin gewichtiger Teil der Staatengemeinschaft ist, und die Isolationsbestrebungen des Westens somit erneut als gescheitert zu bewerten sind, so offenbarte sich doch, dass es nicht Russland ist, das hier den Ton angibt. Es sind vor allem China und Indien, sich als die führenden Nationen der BRICS verstehen, während Russland offenkundig an Einfluss innerhalb der BRICS verloren hat. Der Hauptfokus dieses Treffens schien dementsprechend in der Annäherung zwischen China und Indien gelegen zu haben, die seit Jahrzehnten aufgrund von Konflikten an der indisch-chinesischen Grenze ein angespanntes Verhältnis haben.

Großes Konfliktpotenzial

Welche Intention Indien hat, die Annäherung zu China zu suchen, ist unklar. Denn eines ist offensichtlich: Auch wenn Indien anstrebt, die kommende Macht in Asien zu sein, wird Xi Jinping als Präsident der (derzeit noch) mächtigsten Wirtschaftsnation der BRICS kaum bereit sein, diese Rolle an Indien abzutreten. Jinping hat letztendlich chinesische Interessen im Blick; vor allem in Hinblick auf eine drohende kriegerische Auseinandersetzung mit Taiwan scheint er durch eine Aussöhnung mit Indien lediglich eine offene Flanke schließen zu wollen. Hier liegt meines Erachtens denn auch das größte Konfliktpotenzial der BRICS: Die Nationen, die sich von der Hegemonie der USA lösen wollen, werden kaum bereit sein, sich der chinesischen Hegemonie zukünftig unterzuordnen.

Und darauf wird es letztendlich hinauslaufen, da Russland ökonomisch lediglich mit seinen Ressourcen punkten kann und weder Indien noch Brasilien in naher Zukunft China wirtschaftlich das Wasser reichen können. Allein die Devise „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ wird auf Dauer nicht ausreichen, diesen Zusammenschluss zu einem schlagkräftigen Bündnis zu machen – zumal bilaterale Konflikte wie der bereits erwähnte zwischen Indien und China oder zwischen Saudi-Arabien und Iran auch innerhalb der BRICS weiterhin bestehen bleiben.

Viele BRICS-Länder wollen weiter gute Beziehungen zum Westen pflegen

Hinzu kommt, dass auch ein Teil der BRICS-Staaten wie Indien, Brasilien oder Südafrika durchaus Interesse an weiterhin guten Beziehungen zum Westen hat. Diese Länder gehören zu den wenigen „demokratischen“ Staaten der BRICS, die nicht autokratisch regiert werden und in denen Wahlen jederzeit zur Folge haben können, dass – je nach gewählter Regierung – wieder zu einer stärkeren Zuwendung zum Westen kommen kann.

Was den Erfolg der BRICS sicherlich beflügeln wird, ist die fundamentale Schwäche des Westens – allen voran der USA und der EU. Und das nicht nur in ökonomischer, sondern gerade auch in moralischer Hinsicht: Der Westen glaubt selbst nicht mehr an seine eigenen Werte und präsentiert sich in seinem heuchlerischen Moralisieren, seiner Dekadenz und seinem Wokismus nicht mehr als Vorbild für viele Schwellen- und Entwicklungsländer. Auch leben die USA aufgrund der Leitwährungsfunktion des US-Dollars seit Jahrzehnten auf Kosten ihrer Handelspartner. Die “Dollarisierung” der Welt hat es den USA ermöglicht, sich auf deren Kosten enorm zu verschulden. Sollte es der BRICS gelingen die Vormachtstellung des US-Dollars zu brechen, hätte das für die USA daher verheerende Folgen. Die Länder des sogenannten globalen Südens wollen sich von der Abhängigkeit des US-Dollars und der westlichen Dominanz lösen. Ob sich mit der zunehmenden Abhängigkeit von China am Ende jedoch etwas bessert, wird sich zeigen.

Vage Absichtserklärungen

Als Fazit dieses BRICS-Treffen lässt sich ziehen, dass beindruckende Schauwerte geschaffen wurden, die hohen Erwartungen vieler Teilnehmerstaaten jedoch sicher nicht erfüllt wurden. Der Gipfel erinnerte eher an UN- Versammlungen, bei denen viel geredet, aber am Ende wenig beschlossen wurde. Putin hat seine Bilder bekommen, aber ansonsten wurde wenig Konkretes erreicht. Seit Jahren enden diese Treffen stets mit den gleichen wagen Absichtserklärungen, lediglich die Zahl der teilnehmenden Staaten wächst kontinuierlich und trägt zur wachsenden Rezeption und Bedeutung der BRICS bei. Wenn allerdings auch in Zukunft für die Mehrzahl der Teilnehmerstaaten ein konkreter Nutzen dieses Bündnisses nicht erkennbar ist und sich der Westen endlich wieder auf seine einstigen Stärken besinnen und eine attraktive Alternative zur BRICS darstellen würde, könnte das die Macht dieses neuen Bündnisses spürbar schwächen.

Von einem solchen Szenario ist der Westen allerdings weit entfernt, so dass davon auszugehen ist, dass auch in Zukunft die BRICS, trotz aller inhärenten Probleme, für weitere Staaten eine Alternative zu dem von den USA dominierten westlichen Bündnis sein wird. Die Hauptzielsetzung der BRICS wird daher auch in der Zukunft vor allem die weitere Schwächung der westlichen Allianz und damit der Dominanz der USA sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.