Geht doch! Harley-Davidson schwört der woken Irrlehre ab

Der legendäre US-Motorradhersteller Harley-Davidson findet zu den Wurzeln seiner einstigen Unangepasstheit zurück und beweist dankenswerterweise, dass es durchaus möglich ist, den Wokismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Jahrelang hatte sich der Konzern mit der Kult-Marke unter seinem natürlich deutschen Chef Jochen Zeitz voll und ganz der woken Ideologie verschrieben, indem er etwa Mitarbeiter zwang, an “Diversitätsschulungen” und ähnlichem zeitgeistigen Humbug teilzunehmen, und das Unternehmen voll auf Trans-Agenda und Klimawahn einschwor. Einen Tiefpunkt dieser Entwicklung markierte die Finanzierung eines “Wutraums” durch Harley-Davidson auf einer Pride-Veranstaltung in Pennsylvania, in dem Erwachsene jedes beliebigen Geschlechts „Dampf ablassen“ sollten. Außerdem solidarisierte sich der Bike-Produzent mit linksradikalen Gruppierungen wie der LGBT-Handelskammer von Wisconsin und der Human Rights Campaign, die unter anderem verhindern wollen, dass US-Bundesstaaten Gesetze verabschieden dürfen, welche die Geschlechtsumwandlungen für Kinder verbieten.

All diese bodenlosen weltanschaulichen Verirrungen hatte der konservative Aktivist Robby Starbuck vor einem knappen Monat in einem Twitter-Video aufgelistet und damit dem ohnehin lange schwelenden Zorn der Harley-Kundschaft und Kernzielgruppe neue Nahrung gegeben. Schon lange waren zuvor die Umsätze eingebrochen, weil den Bikern die Bevormundung durch Harley-Davidson unter Zeitz’ Ägide von Beginn an missfallen hatte. Die alarmierenden Zahlen brachten den Vorstand des Konzerns nun offenbar nolens-volens zur Vernunft: Das teilte sah sich gezwungen, offiziell mitzuteilen, dass man mehrere Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration eingestellt habe. Es sei für das künftige Geschäft von entscheidender Bedeutung, “dass wir die besten Talente einstellen und halten und dass sich alle Mitarbeiter willkommen fühlen“, hieß es in der Erklärung. Deshalb haben man seit April 2024 “keine DEI-Funktion mehr”. Das Kürzel DEI steht für “Diversity, Equity and Inclusion” (“Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion”) und damit für die Schikanen, die Mitarbeitern zugemutet werden und für die Propaganda, die heute Unternehmen betreiben, statt sich auf ihren eigentlichen Zweck zu konzentrieren, die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen im Interesse der Kunden anzubieten. “Wir haben keine Einstellungsquoten und wir haben keine Ziele für die Ausgaben für Lieferantenvielfalt mehr”, versicherte Harley-Davidson fast schon reumütig.

Geile Zweiräder statt weltanschauliche Predigten

Für den aus Mannheim stammenden 61-jährigen Zeitz stellt der notwendig gewordene Kurswechsel eine schwere Schlappe dar. Er war zuvor Chef von Puma gewesen und hatte auch den Schuhersteller komplett auf links-woke gedreht. Sich selbst hatte er 2020 in einer Rede sogar als „Taliban der Nachhaltigkeit” (“sustainable Taliban”) bezeichnet. Schon dies hatte bei der Harley-Kundschaft für blankes Entsetzen gesorgt. Nun muss er erfahren, dass auch der Motorradhersteller die harte Lektion „Get woke, go broke“ lernen muss: Immer mehr Menschen sind es leid, sich von freiwillig ideologisch gleichgeschalteten Konzernen bevormunden und erklären zu lassen, wie sie zu leben und was sie zu denken haben. Die Ankündigung von Harley-Davidson, seine DEI-Programme einzustellen, hat in den sozialen Medien denn auch überwiegend Jubel ausgelöst. Beklagt wurde allerdings vielfach, dass Zeitz nicht gefeuert wurde – wobei sich abzeichnet, dass das Unternehmen um diesen Schritt nicht umhin kommen wird, will es den inneren und äußeren Frieden wiederzustellen und das Vertrauen seiner Kunden zurückgewinnen, die von der Marke einfach nur geile Zweiräder und keine weltanschaulichen Predigten erwarten.

Aktivist Starbuck, der den kulturmarxistischen Frevel im Hause Harley-Davidson dokumentiert hatte, kann sich inzwischen schon fast als Veteran im Kampf gegen woke Unternehmen bezeichnen: Zuvor war er bereits an erfolgreichen Kampagnen gegen den Tierfutter- und Gartengeräteproduzenten Tractor Supply und den Landmaschinenhersteller John Deere beteiligt und hatte auch hier der Öffentlichkeit die Augen geöffnet, in welchem Maße beide Firmen der linksextremen Agenda frönten. John Deere sicherte daraufhin zu, nicht länger an „sozialen oder kulturellen Bewusstseinsparaden, Festivals oder Veranstaltungen“ teilzunehmen oder diese zu unterstützen. Man kann nur hoffen, dass möglichst viele Firmen ihre Lehren daraus ziehen und sich der – einer freien Gesellschaft und liberalen Wirtschaftsordnung unwürdigen – totalitären Vereinnahmung durch die woke Sekte selbstbewusster als bislang widersetzen. Als durchaus denkwürdiger Nebeneffekt beweist der Erfolg von Starbucks Wirken, nicht nur Linke mit sozialem Druck Erfolg haben können. Es ist zwar grundsätzlich unangenehm, zu solchen Mitteln greifen zu müssen, um Firmen wieder an ihren eigentlichen Zweck zu erinnern; die Lage ist aber leider viel zu ernst geworden, als dass man darauf verzichten könnte. Es gibt schon genug Lobbyisten des globalsozialistischen linken Wahns; nach Medien und Politik braucht es da nicht auch noch die Unternehmen.