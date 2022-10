Geisteskrank: Deutsche Telekom präsentiert neues „Transgender-Handbuch“

Welchen Aufwand Konzerne, selbst noch inmitten der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit betreiben, um Mitarbeitern – die wahrlich Besseres zu tun haben – das irrenhausreife Gender-Geschwätz aufzuzwingen, zeigt die Deutsche Telekom in geradezu comedyreifer Weise: Vergangene Woche vermeldete der Konzern voller Stolz auf seiner Webseite, dass man nun ein „Transgender-Handbuch” erstellt habe. Dieses wird in einer Weise beworben, als handele es sich um eines der größten emanzipatorischen Dokumente der Menschheitsgeschichte, anzusiedeln irgendwo zwischen dem biblischen Buch Exodus und der UN-Menschenrechtscharta.

Bereits vor drei Monaten hatte Sabina Ellert, ihres Zeichens „Senior Consultant Diversity, Equity & Inclusion“ des Unternehmens, frohlockt: „Heute launchen wir das Deutsche Telekom Transgender Handbuch, bin so stolz auf diesen tollen Leitfaden, der für mich ausdrückt: Wir hören nicht auf, bis alle dabei sind!“ Den letzten Satz darf man als normaldenkender un vernünftiger Mensch eher als Drohung denn als Ankündigung verstehen. Das Handbuch sei dementsprechend auch „für alle gedacht“ und biete „Hilfestellung“ zu so drängenden Fragen wie „Welche Unterstützung gibt es hinsichtlich einer Transition, eines Outings und grundsätzlichen Veränderungen bei der Arbeit?“ und „Was kann ich tun, wenn Diskriminierung erfahren oder beobachtet wird?“ Gleichzeitig sei das Handbuch „auch eine Quelle der Inspiration für alle Mitarbeitenden, die mehr zum Thema lernen oder unterstützen wollen“ und ein weiterer Schritt, „Diversität und Inklusion als Unternehmenskultur zu leben“, heißt es weiter auf der Konzernwebseite.

Opus Magnus der Zeitgeistanbiederung

Das Opus Magnus der Telekom-Zeitgeistanbiederung umfasst denn auch nicht weniger als 42 Seiten. Gleich in der Einleitung wird die Pein „unserer trans *Mitarbeitenden“ beschrieben, wenn sie sich mit folgenden Fragen konfrontiert sehen: ‚Wurden Sie je gefragt, wie Ihr „wirklicher“ Name lautet? Hatten Sie je das Gefühl, Ihr Lieblingsoutfit nicht in der Öffentlichkeit tragen zu können? Hatten Sie je Angst davor, eine öffentliche Toilette zu nutzen, weil man denken könnte, Sie hätten sich in der Tür geirrt?‚” Diesem menschenverachtenden und unerträglichen Zustand, dessen Behebung wohl zu den drängendsten Herausforderungen der Gegenwart gehört und den Telekom-Bedienstete seit Jahrzehnten leidgeprüft hinnehmen mussten, will das Handbuch nun endlich abhelfen.

Zwar wird man gleich danach darüber aufgeklärt, dass sich weltweit lediglich ein Prozent der Erwachsenen (zwei Prozent in Europa) „durchschnittlich als trans*,nicht-binär/nicht genderkonform/genderfluid oder anders“ identifizieren; der größte Teil davon scheint jedoch bei der Deutschen Telekom beschäftigt zu sein. Dann folgt die Information, dass der Begriff Transgender „Teil des Akronyms „LGBTQIA+“ sei. Dieses beinhaltete „die Konstrukte: sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlecht.“ Durch ein allgemeines Grundverständnis dieser Begriffe sei es möglich, „unseren Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen, diese gleich zu behandeln und die Bedeutung ihrer persönlichen Identifikation zu begreifen.“ Mit dem Wort „Konstrukt“ wird diese zum Großproblem hochgejazzte Farce unbewusst in ihrer ganzen Absurdität auf den Punkt gebracht – denn um nichts anderes handelt es sich hier: Ein größtenteils von akademischen „Eliten“ herbeiphantasiertes Sammelsurium tatsächlicher und angeblicher Identitäten, mit denen auch noch die lächerlichste persönliche Befindlichkeit in geradezu sakralen Rang erhoben werden soll.

Atlas an Identitäten

LGBTQIA+ sei, so ist hier neunmalklug zu lesen, „eine Selbstbezeichnung der Community“ und stehe für „Lesbisch, Gay (schwul), Bisexuell, Transgender, Questioning (unentschieden), Intergeschlechtlich und das + schließlich für Mitglieder anderer Communities und ‚Allies‘, das heißt Unterstützer der LGBTQIA+-Community”. Bravo, da hat das Team der Gleichstellungsabteilung seine Hausaufgaben gemacht! Die Mitarbeiter der Telekom werden sich sicher mit Freuden durch diesen Atlas an Identitäten arbeiten und künftig jedes Wort, das sie aussprechen, genauestens darauf abwägen, ob sich auch kein potenzieller Angehöriger irgendeiner dieser Minderheiten auch nur ansatzweise davon gekränkt fühlen könnte.

Dass dies katastrophale Folgen haben kann, erklärt die Telekom dann neben der Abbildung eines langhaarigen Mannes mit Bart, der in einem Frauenkleid am Schreibtisch sitz. Dieser Anblick dürfte zwar nicht gerade zum Arbeitsalltag gehören, die „Mitarbeitenden“ der Telekom erfahren aber, dass eine Studie von 2017 zutage gefördert habe, dass „40 % der trans* Personen verschiedene Formen von Belästigung erlebt“ hätten, „darunter verbale, physische und sexuelle Belästigung, Beleidigungen, verletzende Bemerkungen und ein unfreiwilliges Outing ihrer LGBT1 -Zugehörigkeit durch andere.“ Dies könne „verheerende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit dieser Personen haben. Depressionen und Suizid treten bei Diskriminierungserfahrungen, Viktimisierung und einer permanenten Ungleichbehandlung durch die Gesellschaft deutlich häufiger auf“, erfährt man weiter. Die „Mitarbeitenden“ erfahren dann im weiteren Verlauf des Handbuchs, wie sie diesen Menschen auf jede nur erdenkliche Weise helfen und damit zum „Ally“ (Verbündeten) der (angeblichen) Community werden können. Bis ins allerkleinste Detail werden dann entsprechende Sprachregelungen formuliert.

Ganze Dialoge und Anreden vorexerziert

Anstatt „Du siehst so hübsch aus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du trans* bist“, was als „verletzende oder beleidigende Bemerkung“ kategorisiert wird, soll man als „rücksichtsvolle Alternative“ schlicht sagen: „Du siehst so hübsch aus.“ Weiterhin wird man aufgefordert, bloß nicht vom Vornamen auf das Geschlecht zu schließen, denn: „Auch eine Person, die Michael oder Julia heißt, kann geschlechtsneutrale Pronomen bevorzugen.“ Dann folgen unter anderem genaueste Anweisungen über die Verwendung geschlechtsneutraler Personalpronomen im Schriftverkehr, wobei unmissverständlich betont wird, dass eine falsche Verwendung „inakzeptabel“ sei, der Verweis auf entsprechende Schulungen, die der Konzern zum Thema anbiete, Tipps darüber, wie man eine Personen, die gerade „transitioniert“, also in ein anderes Geschlecht wechselt, nach Kräften unterstützen kann, Hinweise, was man gegen Diskriminierung tun könne.

Nicht nur durch solche pedantischen Formulierungsvorschläge, die jeglichen natürlichen menschlichen Interaktionen ein ideologisches Zwangskorsett überwerfen wollen, handelt es bei dem Handbuch eher um einen Leitfaden, wie man einen Arbeitsplatz in ein totalitäres Irrenhaus verwandelt. Dies kommt auch in durch empfohlenen Sprachverhunzungen zum Vorschein, die an eine Mischung aus infantil-verblödetem Gestammel und dem Neusprech einer politischen korrekten Plansprache erinnern. Wer unter solchen Bedingungen überhaupt noch arbeiten können soll, hat man sich im grenzenlosen Toleranzwahn bei der Telekom offensichtlich nicht gefragt. Ein Klima von Angst, sich durch „falsche“ Wortwahl oder Ansprachen selbst im persönlichen Dialog von Kollegen auf die Abschussliste oder zum Fall für die Personal- oder gar Rechtsabteilung zu machen, wird hier unter der Belegschaft gewolltermaßen erzeugt. Aber auch Außenstehenden wird der Eindruck vermittelt, als seien die Wahnvorstellungen der einschlägigen „Communities“ ein allgegenwärtiges und drängendes Problem, zu dessen Lösung sämtliche Ressourcen mobilisiert werden müssten. Eines Tages wird dieses Handbuch vielleicht tatsächlich einmal historischen Rang beanspruchen dürfen, wenn auch vornehmlich als ein Manifest des dystopischen Wahnsinns, der die westliche Welt im frühen 21. Jahrhundert befallen hat.