Geisteskrank: Nächste “Volksverhetzungs”-Strafanzeige gegen Höcke – wegen romantischem Volkslied

Es wird immer irrer, und kein Psychiater und kein Richter fällt den Wahnsinnigen in ihrer projektiven, paranoiden Umdichtung der AfD zur “rechtsextremen” oder gar NSDAP-Wiedergängerpartei in den Arm. Mangels realer auffindbarer Belege für die Erzählung, die Blauen und speziell ihre Thüringer Hauptreizfigur Björn Höcke seien “völkisch“, “rassistisch” oder “braun“, muss unter Aufbietung von immer bizarreren Uminterpretationen und Phantombefunden die Geistererscheinung aufrechterhalten werden. Bereits im Fall von “Alles für Deutschland“, dieser zur angeblich für jeden Geschichtslehrer des Landes zum angeblichen Grundwissen zählenden, behaupteten “SA-Parole“, war dieser Reflex – leider gesinnungsrichterlich bestätigt – sichtbar geworden.

Nun haben die obsessiven Wühlmäuse im Dickicht vermeintlicher Kodierungen und sublimer Botschaften die nächste “Grenzüberschreitung” Höckes detektiert, woraufhin ein Grünen-Politiker gleich mal die obligatorische Anzeige wegen “Volksverhetzung” stellte: Höcke und sein Co-AfD-Landessprecher Stefan Möller hatten nämlich dem AfD-Programm für die anstehende Landtagswahl unter dem Titel “Für Thüringen” den 21-zeiligen Text des spätromantischen deutschen Volksliedes “Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder” des Lyrikers Franz Langenheinrich, von diesem Ende des 19. Jahrhunderts verfasst, vorangestellt. Das Gedicht hat folgenden Wortlaut:

“Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder / hoch vom Rennstieg euren Sang? Wiegt ihr noch durch goldne Felder

euren hohen Feierklang? / Saale, oh du Sagenquelle spiegelst du noch immer helle

Berg und Burg und Rebenhang? / Wie es taucht aus trauten Fluren und es glänzt vom klaren Fluss, Vaterhaus und Wanderspuren,

Waldeslust und Morgengruß. Berge, Täler, wilde Orte, Locken wehn und Mädchenworte

und die Lippe blüht vom Kufs. / Jahre, die da hingezogen, eure Pulse fühl ich klar und des Lebens bunter Bogen

überspringt, was jung einst war. / Ernte wogt zu meinen Füßen, Wälder, rauscht mir, um zu grüßen

Heimat auf mein weißes Haar.“

Störung des Rechtsfriedens durch grüne Deutschlandhasser

Da der 1864 geborene Langheinrich vor seinem Tod 1945 zwangsläufig, wie 75 Millionen weitere Deutsche, mit dem NS-Regime in Berührung kam und “der völkisch-nationalistischen Szene” angehört habe, weil er Teil der nationalistischen „Deutschen Kunstgesellschaft“ gewesen sei, nahm der Thüringer Grünen-Politiker zum Anlass für seine Strafanzeige. „Mit der Anzeige setze ich ein Stoppschild“, laberte Stengele in Erfurt. Zeilen eines “glühenden Nationalsozialisten” am Beginn eines Wahlprogramms seien „eine weitere Grenzüberschreitung“ der AfD.

Man kann es sich nicht mehr ausdenken: Inzwischen wird also alles, was von rein chronologisch oder biographisch irgendwie mit der Zeit von 1933 bis 1945 verwobenen Personen gesagt oder geschaffen wurde, zur Volksverhetzung kriminalisiert. Mit dieser klar rechtsmissbräuchlichen Einschaltung der Staatsanwaltschaft verhetzt Stengel nicht nur seinerseits Millionen von Deutschen; er stört auch den Rechtsfrieden und missbraucht den Volksverhetzungsparagraphen 130 Strafgesetzbuch für eine durchschaubare politische Propaganda, die auf maximale Spaltung, Hass und Ausgrenzung aller Einheimischen und heimatliebenden Patrioten gerichtet ist, für die Deutschland mehr ist als ein in internationalistischer Beliebigkeit aufzulösendes, endlich zu überwindendes Übel. Pfui, pfui und nochmals pfui.