Geistiges Niedrigwasser: Der Rhein-Pegel und die Klimahysteriker

“Ich weiß nicht, was soll es bedeuten”: Mit diesen Worten beginnt Heinrich Heines “Die Lore-Ley”, doch sie könnten auch die Ratlosigkeit beschreiben, die Deutschlands Politiker zunehmend hinterlassen. Kaum im Amt, stimmt der neue SPD-Umweltminister Carsten Schneider schon in den Panikchor der Klimahysteriker ein. Bei einem Besuch am Rhein in Bonn schwadronierte er: „Was wir derzeit erleben, ist zwar schönes Wetter und Sonnenschein, aber de facto ist es eine Naturkatastrophe, weil wir kein Wasser haben.“ Dieses Niedrigwasser im Mai sei „vollkommen ungewöhnlich“ und gehöre – natürlich – zu den „Auswirkungen des Klimawandels“. Weil Niedrigwasser negative Folgen für Flora, Fauna und die Binnenschifffahrt habe, müssten bei der nationalen Wasserstrategie Umwelt- und Wirtschaftsaspekte berücksichtigt werden. „Also nicht immer nur Begradigung, nicht immer nur Vertiefung, sondern vor allem auch Gewässer fließen zu lassen und sie auch in in ihrem natürlichen Habitat zu haben“, barmte Schneider bedeutungsschwer, während er sich – wie er wohl meint, öffentlichkeitswirksam – dabei ablichten ließ, wie er tief besorgt am Rheinufer herumstakste.

Dafür will er ein „Klimaanpassungsprogramm“ erarbeiten, das derartige Maßnahmen bei der Haushaltsanmeldung einbezieht. Außerdem durfte auch die Erinnerung daran nicht fehlen, dass Klimaschutz eine Kernaufgabe der gesamten Bundesregierung sei, zu der alle Ministerien ihren Beitrag leisten müssten. Die geplanten 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz will Schneider vor allem in Maßnahmen investieren, die auch umgesetzt werden könnten, wie er mit atemberaubender Weisheit mitteilte.

Intelligenzbeleidigende Alarmismusphrasen

Das ist der Unterschied zu Politikern früherer Generationen: Während diese der Bevölkerung Ängste nahmen und rational an vernünftigen Lösungen für reale, menschgemachte Probleme arbeiteten, wird heute künstlich Hysterie geschürt, wo in Wahrheit nichts und wieder nichts Ungewöhnliches und Unnatürliches zu monieren ist. Schneiders Amtsvorgänger, Helmut Kohls CDU-Umweltminister Klaus Töpfer, schwamm damals tapfer vor Journalisten durch den (damals noch tatsächlich stark verschmutzten) Rhein, um dessen hydrologische Ungefährlichkeit zu demonstrieren. Heute verfällt der amtierende Umweltminister in Panik wegen völlig banaler saisonaler Pegelstände. Denn in Wahrheit ist am derzeitigen Rheintiefstand überhaupt nichts ungewöhnlich: Ähnliche Werte wurden seit Jahrzehnten immer wieder erreicht.

Auch der Ressortchef für Umwelt bedient sich also der bewährten Methode des Klimakults, jedes Wetterphänomen als Folge des Klimawandels auszugeben, obwohl sie in Wahrheit völlig normal sind. In Schneiders Fall mag es sich, was erschwerend hinzukommt, zudem um das typisch fachfremde Geschwätz eines Parteiapparatschiks handeln, der aus reinen Proporzgründen in ein Regierungsamt gespült wurde, für das ihm jegliche Qualifikation fehlt. Deshalb spult er intelligenzbeleidigende Alarmismusphrasen ab, um ideologisch triefendes zeitgeistkonformes Handeln zum Schaden der Allgemeinheit zu rechtfertigen. Dem Rhein, diesem ewigen deutschen Strom, ist dieser Nonsens herzlich egal; sein Wasser fließt weiter stromabwärts – mal mehr, mal weniger.