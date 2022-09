Gelbe Schizos: Die FDP schimpft über das von ihr selbst mitbeschlossene neue Infektionsschutzgesetz

Keine drei Wochen, bevor das von der FDP mitgestaltete und mitgetragene Willkür-Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Kraft tritt, scheinen zumindest Teilen der Liberalen plötzlich den eigenen Opportunismus zu bereuen – oder ihnen wird erst jetzt bewusst, was man hier eigentlich mitverbrochen hat. Anders ist jedenfalls die Kritik nicht zu erklären, die Heiner Garg, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein, plötzlich auf Twitter hinausposaunt: „Anlassloses Massentesten in Schulen und KiTas in diesem Herbst? SARS-CoV- 2 wie Pest und Cholera behandeln? Karl Lauterbach dreht jetzt vollkommen durch. Das darf so nicht kommen! Das wäre noch schärfer als 2020/21 In welchem Raumschiff lebt dieser Mann?“

So berechtigt Gargs Worte in der Sache fraglos sind, fragt man sich hier zu allererst, in welchem Raumschiff (wenn nicht im Wachkoma) sich Garg und weite Teile der FDP in den letzten fünf Wochen befunden haben, seit der Gesetzentwurf von Lauterbach und FDP-Justizminister Marco Buschmann präsentiert wurde – und wieso seine Parteikollegen im Bundestag diesem legislativen Monstrum, durch das die „Pandemiemaßnahmen” verstetigt und das IfSG endgültig zur Ersatzverfassung, zur Dauerermächtigung eines Notstandsregimes „on demand“ gemacht wird, am vergangenen Donnerstag ihren Segen gaben.

Liste der Zumutungen war seit Anfang August wohlbekannt

Da alles, was hier abgenickt wurde, bereits Anfang August bekannt war, hätten Garg und die neuerwachten Renegaten des IfSG-Terrors also mehr als genug Zeit gehabt, ihre Kritik vorzubringen. Garg ist in der FDP keine kleine Nummer. Wieso haben er und andere nicht früher den Mund aufgemacht? Jetzt tun sie gerade so, als handele es sich bei dem aberwitzigen Inhalt des Gesetzes um ein erst soeben gelüftetes Geheimnis.

Dass die Bundesländer unter anderem die Befugnis erhalten, Massentest an Schulen durchzuführen und Schülern ab der fünften Klasse abermals die Gesichtsmaske aufzuzwingen, und somit anlasslose Massentests zu befürchten sind, mit denen sich der Corona-Staat (spätestens seit Omikron völlig bedeutungslos gewordenen) „Inzidenzen“ und damit seine Pseudolegitimierung nach Belieben herbeitesten kann: All das stand von Anfang in dem Gesetz, und wurde von der dauertotgeschwiegenen Realopposition und von freien Medien pausenlos thematisiert und angeprangert. Niemand wollte auf sie hören Dasselbe gilt für den Zwang, eine nicht länger als drei Monate zurückliegende Impfung oder einen negativen Corona-Test vorweisen zu müssen, um der möglichen Maskenpflicht bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen zu entgehen, die die Länder einführen dürfen. Dass die Maskenpflicht in Flugzeugen abgeschafft hat, nachdem sie die Bundesregierung zur öffentlichen Empörung auf einem Flug nach Kanada selbst missachtet hat, sie jedoch in Fernzügen gelten lässt, ist eine weitere Absurdität des Gesetzes, die Garg bislang entgangen zu sein scheint. Jetzt, da er vom Baum der Erkenntnis genascht hat, kriegt er auf einmal die Panik.

Vollblinder Irrläufer Lauterbach setzte sich durch

Auch die Frage, ob man sich alle drei Monate impfen lassen müsste, um die Anforderungen auf Befreiung vom für sich gesehen schon sinnlosen Maskenzwang zu erfüllen, und damit nicht doch noch eine erpresserische Quasi-Impfpflicht durch die Hintertür kommt, ist noch immer nicht vom Tisch. Zudem besteht Lauterbach darauf, dass überall ausschließlich FFP2-Masken getragen werden müssen, weil er Operationsmasken für „nicht sicher” genug hält – obwohl selbst das ihm unterstehende Robert-Koch-Institut (RKI) davor warnt, dass bei FFP2-Masken ein erhöhter Atemwiderstand besteht und Fachleute darauf hinweisen, dass es keine einzige Studie gibt, die Lauterbachs Behauptungen stützt.

Wenn es den neukritischen Liberalen ernst gewesen wer, hätten sie also reichlich Zeit gehabt, einen ganzen Katalog an Änderungsvorschlägen einbringen oder sich konsequenterweise gleich für die völlige Ablehnung des Gesetzes einsetzen können. Anscheinend traute man sich in der Karrieristenpartei aber nicht, dem Großen Vorsitzenden Lindner und seinem Domestiken und Bundesjustizminister Marco Buschmann die Stirn zu bieten. Dass vor allem Heiner Garg nun nach dem Motto „Haltet den Dieb“ über ein Gesetz jammert, dass nur durch maßgebliches Zutun seiner eigenen Partei konzipiert und verabschiedet wurde, zeigt die Verlogenheit des politischen Betriebs und trägt zudem zum katastrophalen Bild bei, dass die FDP abgibt. Diese Partei kann gar nicht bald genug aus dem deutschen Parteienspektrums verschwinden – solche „Liberalen“ braucht kein Mensch.