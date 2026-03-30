Geliefert wie bestellt!

Die Antwort des auf das Volkswohl vereidigten Regierungskabinetts auf Höchststeuern, Dauerrezession, Geburtenstreik, Pleitewelle, Innenstadtverödung und massiven Investitionsexodus heißt: Ehegattensplitting weg! Mehrwertsteuer rauf! Spitzensteuersatz für Normalverdiener! Vermögenssteuer jetzt! Nachdem die patentreife deutsche Energiewende nicht zu ausbleibenden Rechnungen, sondern zu massiver Knappheit an verfügbarer Energie und exorbitanten Stromkosten geführt hat, schreien die Koalitionäre jetzt nach noch mehr Flatterstrom und wollen diesen mit Speichertechnologien kombinieren, die es nicht gibt. Gewaschen wird künftig bitte nur noch nachts.

Schulen, Straßen und Brücken sind planwirtschaftliche Sanierungsfälle. Da ist eh nix mehr zu machen. Das explizit dafür vorgesehene Sondervermögen wird deshalb lieber zu etwa 90 Prozent in Haushaltslöcher, Sozialgeschenke, Mütterrente und zigtausende neue Jobs für gestrauchelte Funktionäre gesteckt. Millionen von Wohnungen fehlen. Die Regierung ist durchaus fett im Baugeschehen engagiert. Sie saniert das Steinmeier-Schloss Bellevue (600 Millionen), erweitert das Kanzleramt (800 Millionen) und plant einen Wassergraben um die Reichstagstrutzburg (200 Millionen). Was den Wohnraum angeht, sollen Kartoffel-Rentner jetzt endlich ihre Buden freimachen und im Hochregallager am Stadtrand sozialverträglich ableben.

Da weiß man, was man hat

Während Linksextremisten Terroranschläge auf Infrastruktur, Stromnetz und Bahn verüben und eine Allianz nach der anderen mit islamischen Fundamentalisten schließen, wird der sozialistische Parteienverbund mit dem zugehörigen medialen Komplex nicht müde, die tägliche Gefahr von rechts und das drohende Vierte Reich auszurufen. Da weiß man, was man hat! Auf Geheiß der zuständigen, nicht regierenden Regierungsorganisationen demonstriert Empörungsdeutschland angesichts von täglich zwei Gruppenvergewaltigungen, 100 Messerdelikten, Mord, Totschlag und Schießereien gratismutig gegen „virtuelle Gewalt“ und frei erfundene „Deepfakes“. Ein Internetüberwachungsgesetz gegen verunsichernde Informationsströme ist da blitzartig auch „schon mal vorbereitet“.

Während verregneter Monate, Kälteeinbruch, dramatisch sinkender Gasspeicherstände und immer mehr Studien, die eine Abkühlung Europas für wahrscheinlich halten, präsentiert der volkspädagogische staatliche Wetterdienst unverdrossen violette Hitzekarten und monatlich neue Temperaturrekorde. Fast jeder zweite Jugendliche denkt ans Auswandern. Die Politik beantwortet auch das genial. Mit der diskreten Intensivierung des Familiennachzugs aus bewährten Leistungsempfängerkulturen. Der knausernde Pauschaltourist überlegt angesichts der Inflationsängste, ob der Malle-Urlaub gestrichen wird. Der beliebte Kriegsminister Pistorius macht deshalb vor, wie man spart: Er lässt sich auf Steuerzahlerkosten samt Gattin mit der Flugbereitschaft nach Australien zum Termin fliegen und hängt eine Woche Urlaub dran. Ob die Hof-Fotografen, Visagistinnen und Friseure (Jahresbudget der Regierung ca. 1,5 Millionen) mitdürfen, ist nicht bekannt.

Zuckersteuer und Peitsche

Vorsicht, Deutsche, Ihr werdet fett! Die Regierung hat da was für Euch. Nein, Sporthallen, bezahlbares Gemüse und Fisch jetzt nicht, aber – Tusch! – Zuckersteuer und Peitsche! Derweil explodieren die Spritkosten. Polen, Österreich, Italien, Spanien, Ungarn, Kroatien, Belgien, Luxemburg, Griechenland und Frankreich senken Steuern oder beschließen Preisdeckel. Die regierende deutsche Taskforce reduziert den staatlich erhobenen Steueranteil von 66 Prozent nicht, sondern begrenzt die Anzahl der monatlichen Preiserhöhungen. Es geht jetzt nur noch 30 mal im Monat nach oben! Die auf alles, also auch den wuchernden Steueraufschlag erhobene, und nun nochmal steigende Mehrwertsteuer steigert selbstverständlich das Brutto vom Sozialprodukt enorm und spült 3–4 Milliarden zusätzlich in die Klingbeil-Kasse des Berliner Dienstwagenapparats. Möglicherweise erhalten die Anzeigetafeln an der Tanke ja auch noch einen Gute-Laune-Anstrich. In Regenbogenfarben!

Und wenn sie nicht gestorben sind, wählen wir sie auch morgen wieder!