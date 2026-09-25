Gemustert wider Willen: Die kriegsgeile Bundesregierung belügt künftige Rekruten

Die Merz’sche Bundesregierung betrügt sogar Jugendliche nach Strich und Faden: Nun versucht sie, selbst jene quasi durch die Hintertür in die Bundeswehr zu pressen, die unmissverständlich klargemacht haben, dass sie kein Interesse am (angeblich doch fakultativen) Wehrdienst haben. Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, das für den heutigen Freitag unter dem Motto „Nein zu Wehrpflicht, Zivildienst und Krieg“ zum vierten bundesweiten Schulstreik in über 100 Städten aufgerufen hat, prangert an, dass nun bereits in diesem Jahr die ersten 18-jährigen Männer massenhaft zur Musterung vorgeladen werden – und das, obwohl das neue Wehrdienstgesetz ursprünglich vorsah, dass die Musterungen erst ab dem 1. Juli 2027 beginnen sollten. Hinterfotzigerweise wurde dieser Passus jedoch zwei Tage vor der Verabschiedung des Gesetzes sang- un klanglos aus der Vorlage gestrichen – und findet sich nun nur noch in der Gesetzesbegründung respektive dem Begleitkommentar, die juristisch natürlich nicht bindend sind. Somit sind formelrechtlich auch schon frühere Musterungen möglich.

Mehr als 1.000 junge Männer, die im von jedem jungen Mann (bezeichnenderweise nicht von Frauen und schon gar nicht von „Nicht-Binären“ auszufüllenden) Fragebogen null von zehn Punkten bei der Kardinalfrage “Interesse am Wehrdienst” angekreuzt hatten, erhielten dennoch eine Vorladung zur Musterung. Bei einer Aktion des Schulstreikkomitees vor dem Karrierecenter Kiel hätten alle befragten 18-Jährigen angegeben, im Erfassungsbogen “vollständiges Desinteresse” geäußert zu haben. Umgekehrt interessierten sich viele für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung.

Vorladung trotz erklärtem Desinteresse

„Erst sollten die Musterungen im Juli 2027 starten und jetzt werden wir gezwungen. Wenn über 1.000 Jugendliche ohne Interesse zur Musterung geladen werden, zeigt das, dass wir kurz vor der Wehrpflicht stehen!“, stellte etwa der Berliner Schüler Shmuel Schatz fest. Der 18-jährige Golo Kirsch aus Kiel bekam eine Ladung zum Assessment und zur Musterung für den 31. August 2026 im Kieler Karrierecenter Kiel, obwohl er ebenfalls kein Interesse an der Bundeswehr angegeben hatte. Eine rechtliche Aufklärung enthalten die Musterungsbriefe nicht: „Die Frau am Telefon meinte zu mir, dass das, also wenn ich dieses Jahr noch nicht dahin komme, dass das noch nicht so schlimm ist, und nächstes Jahr darf ich auch zweimal nicht kommen. Aber dann würden irgendwann die Polizei vor meiner Tür stehen“, so Kirsch.

Auf Anfrage der „Berliner Zeitung“ hatte das Verteidigungsministerium Anfang September erklärt, die Musterungspflicht für den Jahrgang 2008 bestehe schon “seit Inkrafttreten des Gesetzes”. Die bereits erfolgten Ladungen zur Musterung seien „gesetzlich legitimiert“. Das eigentliche Problem sei die Infrastruktur, da mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 die Kreiswehrersatzämter weggefallen seien. Kapazitäten für einen ganzen Jahrgang stünden erst Mitte 2027 bereit. Bis dahin übernähmen die bestehenden Karrierecenter die Musterung. Es kämen zunächst jene an die Reihe, die Interesse am Wehrdienst bekundet hätten, hieß es weiter. Das Karrierecenter sagte einem anderen Schüler jedoch, es würden gerade gezielt jene gemustert, die kein Interesse angegeben hätten.

Kriegspropaganda verfängt bei den Jungen nicht

Der ganze Vorgang ist wieder einmal geradezu paradetypisch für die Dysfunktionalität und Verlogenheit dieser Bundesregierung und das von ihr nicht behobene, sondern weiter gesteigerte Bürokratiechaos gleichermaßen: Junge Leute werden nach Strich und Faden belogen, man macht ihnen gegenüber widersprüchliche Angaben, enthält ihnen die Aufklärung über ihre Rechte vor und will offenbar so viele Musterungen wie möglich durchführen, um das künftige Kanonenfutter für einen selbst herbeieskalierten Großkonflikt mit Russland zu rekrutieren – obwohl dieser, wenn die Kriegstreiber glücklich am Ziel sind, garantiert keine konventionellen Kräfte mehr benötigt, das ein “heißer“ Krieg definiert im nuklearen Feuer enden wird.

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Dass sich angesichts dieser schon für Jugendliche leicht zu durchschauenden Risikoabschätzung das Interesse in äußerst engen Grenzen hält, sich für dieses von den eigenen Eliten völlig ruinierte Land auf die Schlachtbank führen zu lassen, verwundert da wenig. Immerhin: Laut einer von der Bundeswehr in Auftrag gegebenen Umfrage sind 34 Prozent der 16- bis 29-jährigen männlichen Befragten ohne militärische Vorerfahrung grundsätzlich zur Landesverteidigung bereit; bei den Frauen dieser Altersgruppe sind es 17 Prozent. Eine berufliche Tätigkeit als Soldat können sich allerdings nur 20 Prozent der jungen Männer und nur fünf Prozent der jungen Frauen vorstellen. Boris Pistorius wird also seine liebe Mühe haben, seine von Merkel an Mann und Material kastrierte marode Gurkentruppe aufzustocken. Die Kriegspropaganda verfängt bei denen, die den Kopf hinhalten müssten, glücklicherweise immer weniger.