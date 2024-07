Genderdebatte goes Steinzeit

Es ist auch so ein leidiges Thema, was in der Gender- und Geschlechterdebatte immer mal wieder hochpoppt: Waren Frauen nur Sammler, keine Jäger? Skandal! Welch eine skandalös-patriarchale Sicht auf die Menschheitsgeschichte! Die Historikerin und Journalistin Leonie Schöler schreibt etwa dies: „Am Beispiel der Jäger und Sammler zeigt sich der sogenannte Gender Bias. Dass wir mit dem Verständnis unserer heutigen Geschlechterrollen auch in die Vergangenheit blicken.”

Es ist eine dieser typischen Gender-Geisterdebatten, bei denen zeitgeistige verirrte Sichtweisen auf das “Geschlecht als Konstrukt” und Geschlechterrollen einfach auf frühere Epochen der Zivilisationsgeschichte aufgepfropft werden. Katrin Keller schrieb dazu auf Facebook: “Natürlich bekamen aufgrund der Glaubenslage auch Frauen Waffen mit und auch mal Pferde. Was hätte man denen denn mit ins Grab legen sollen? Kochlöffel und Stricknadeln? Kämpfen und Jagen waren zu der Zeit ( Kämpfen ist es immer noch), gefährliche Tätigkeiten. Die wurden nicht von Männern ausgeführt, um die Frauen zu unterdrücken, sondern weil man schon wusste, dass zur Arterhaltung immer mehr weibliche Exemplare nötig sind, als männliche! Auf ein Männchen kann man immer mal verzichten, auch in der Hühner oder Kaninchenzucht. Das macht dann ein anderes Männchen. Ein Weibchen kann immer nur einmal zur Zeit Mutter werden, ein Männchen aber mehrfach Vater. Frauen haben bei der Jagd, je nach Gruppengröße oder weil Männer ausfielen, natürlich geholfen, aber meist als Treiber. Das belegen auch erhaltene Höhlenmalereien oder Abbildungen auf Gefäßen. Dass die Zeiten sich geändert haben und es auch in vielen Bereichen gut so ist, steht außer Frage, aber wegen der derzeitigen Political Correctness und dem Woke-Ideologen Gerede nun zu versuchen, die Vergangenheit an die heutigen Maßstäbe oder Ideologien anzupassen, ist kompletter Blödsinn. Ich frage mich, warum gebildete Frauen sich dafür hergeben.”

Unhaltbarer Mythos

Die Paläoanthropologin Marylène Patou-Mathis “rüttelt in einem neuen Buch an den verstaubten Vorstellungen ihrer Disziplin”, berichtete Ende 2021 der “Tagesspiegel” (TS) unter dem Zitattitel “So weiblich war die Steinzeit – Männer waren Jäger, Frauen nur Sammler: das sind überholte Klischees“. Sinngemäß behauptete sie, dass steinzeitlichen Frauen von der bisherigen Geschichtswissenschaft unterstellt werde, sie seien vor allem oder lediglich fürs Sammeln von Beeren, Früchten und Gräsern zuständig gewesen und hätten “am Feuer in der Höhle… auf den Mann, den Jäger mit der Beute” gewartet. Dies sei ein unhaltbarer Mythos, denn in Wahrheit seien sie ebenso zur Jagd und in den Kampf aufgebrochen. Der TS-Beitrag veranlasste mich damals zu einem Kommentar auf meinem persönlichen Blog, den ich nachfolgend in leicht veränderter Form nochmals wiedergebe.

Wie immer wird offengelassen, wer diese “überholten Klischees” wirklich je in dieser Totalität geäußert hat. Aber okay, selbst wenn… “Frauen waren nur Sammler“: Diese Aussage ist missverständlich und ambivalent. Man kann sie so auffassen, dass das “nur” für “ausschließlich” steht. Niemand hat jemals behauptet, dass keine Frau in der Steinzeit auch mal gejagt hat. So wie übrigens auch niemand behauptet hat, dass Männer nie sammelten. Nur weil man Tendenzen und Muster erkennt und benennt, kann man Menschen nicht auf diese grobe Einteilung reduzieren und konsequent behaupten „ALLE sind so!“. Dies ist eine typische Unterstellung, eine Strohpuppe, mit deren allzu leichter Bekämpfung man glaubt, die Argumentation für sich entschieden zu haben.

Friedrich Engels führt weiter

Man kann die Aussage aber auch so auffassen, dass das “nur” im Sinne von “lediglich“, also qualitativ abwertend für die Tätigkeit der damaligen Frauen, steht. Aber niemand hat jemals behauptet, das Sammlertum sei eine dem Jägertum untergeordnete Tätigkeit. Sammeln ist genauso wichtig wie Jagen, und durch die tendenzielle Aufgabenverteilung haben beide Geschlechter seit jeher zum bestmöglichen Überleben beigetragen. Die Unterstellung, der, der Tendenzen und Muster erkennt, würde die Arbeit von Gesellschaftsgruppen mit dieser Einteilung abwerten, ist ebenfalls eine typische Unterstellung und eine Strohpuppe, mit dessen sehr leichter Bekämpfung man – siehe oben – glaubt, die Argumentation gewonnen zu haben. Schlimmer noch: Sie schlägt in die gleiche Kerbe wie: “Ach – Du bist nur Mutter?” Als wäre es Frevel an der gleichberechtigten Gesellschaft, dass das Muttersein eine Frau erfüllen könne.

Friedrich Engels, der neben seinen sozialistischen Umtrieben auch ein bemerkenswerter Historiker war, führt in seinem brillanten Buch „Die Entstehung der Familie des Privateigentums und des Staates“ aus, dass zur Zeit der „Jäger und Sammler“ die soziale Macht höchstwahrscheinlich komplett bei den Frauen lag, da diese sich um die Vorratshaltung kümmerten und die Männer ohnehin ständig auf der Jagd starben. Hinzu kommt, dass die Menschen noch in Gruppenehen oder Haremstrukturen und Clan-Lineages lebten, es also keine einzelnen Paarbeziehungen gab, sondern innerhalb der Familienverbände praktisch jeder jedes Geschwister und Partner zugleich war. Im 19. Jahrhundert,. als Engels seine Gedanken niederschrieb, gab es auf Erden noch zahlreiche Völker, die noch immer in dieser urtümlichen Gesellschaftsform lebten.

Entstand das Patriarchat mit der Sesshaftwerdung?

In den abrahamitischen Religionen, etwa durch Adam und Eva, wird der Eindruck vermittelt, die Einzelehe wäre quasi der Urzustand der Menschheit gewesen. Das war er aber nicht. Die Nachkommen konnten nur der Mutter genau zugeordnet werden, was zu weiterer Konzentration der Macht bei Frauen führt – wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von „Macht“ sprechen sollte, denn letztendlich ist es eine Form organisierter sozialer Kooperation, was die „FeministX“ der Gegenwart mit ihrer Kampfideologie wohl niemals begreifen werden. Die Gesellschaft ist kein soziales Konstrukt, sondern ein soziales Produkt. Engels wagt in seinem Buch den Schluss, dass das Patriarchat mit der Sesshaftigkeit und der damit verbundenen Entstehung von Privatbesitz verbunden sei. Salopp formuliert: Da Papa nun seinem Sohnemann gerne seinen Supi-Dupi-Acker vererben möchte, muss die Nachfahrenschaft auch über den Vater eindeutig zu klären sein. Dies führt zur Entstehung der Einzelehe und in deren Folge auch zu einem Besitzanspruch der Männer (die Vermeidung inzestbedingter Missbildungen spielte wohl nur eine untergeordnete Rolle).

Engels sagte das zwar nicht explizit – aber meine These ist, dass die eindeutige Bestimmung der Nachkommen auch einen entscheidenden Einfluss auf frühen Gesetzestexte, also religiöse Kodizes hatte, von der Ächtung des Ehebruchs bis hin zum Jungfräulichkeitswahn: Die Männer wollen sich eben sicher sein, dass sie keine Kuckuckskinder groß ziehen. Und wie das in der Geschichte eben so ist, entwickelt ein Trend eine fatale Eigendynamik, die dann zu einer generationenübergreifenden Verdammung und Tabuisiserung weiblicher Sexualität führt – bis hin zur Beschneidung von Frauen, um ihnen jegliche Lust zu nehmen, oder auch zur Vollverschleierung. Niemand bestreitet, dass Frauen von Männern über Jahrtausende hinweg systematisch unterdrückt wurden. Doch beim modernen Feminismus frage ich mich zuweilen, ob man heute, nach der de-facto-Erkämpfung der Gleichberechtigung, nun umso verzweifelter nach neuen Daseinsberechtigungen sucht. Nicht, dass es keine Bereiche gäbe, in denen noch Ungleichheiten existieren und Feminismus nicht immer noch gebraucht würde… Aber sowas? C´mon!